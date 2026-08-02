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Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:53

Filenin Sultanları CEV Maç Takvimi 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maratonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sporseverler ve voleybol tutkunları; milli takımın gruptaki rakiplerini, maç tarihlerini ve karşılaşmaların oynanacağı salonu öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki "Filenin Sultanları 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçları ne zaman, nerede, hangi takımla yapılacak?" İşte detaylar...

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Filenin Sultanları CEV Maç Takvimi 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası macerası için geri sayım resmen başladı. Parkeye çıkmaya hazırlanan Filenin Sultanları'nın dev organizasyondaki mücadelesi ve şampiyonluk yolu voleybol severler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu ile CEV tarafından koordineli olarak duyurulan fikstürün ardından milli heyecanın yaşanacağı günler ve rakiplere ilişkin tüm ayrıntılar netleşti.

Filenin Sultanları CEV Maç Takvimi 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI 2026 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup etabındaki tüm karşılaşma tarihleri ve saatleri kesinleşti. Filenin Sultanları, grup aşamasında 5 kritik mücadeleye çıkacak. İşte takvim;

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Filenin Sultanları CEV Maç Takvimi 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

TÜRKİYE 2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇLARI TAKVİMİ

- 21 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Letonya

- 23 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Slovenya

- 24 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Macaristan

- 26 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Almanya

- 28 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Polonya

Filenin Sultanları CEV Maç Takvimi 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI 2026 CEV MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası, 7 yıl aradan sonra yeniden Türkiye sınırlarına taşınıyor. Organizasyonun Türkiye ayağındaki tüm mücadeleler, İstanbul'un simge tesislerinden biri olan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Filenin Sultanları CEV Maç Takvimi 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ortaklığında gerçekleşen şampiyonada, İstanbul etabı Türk voleybolseverlerin atmosfer desteğiyle öne çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu, grup aşamasından itibaren binlerce sporsevere ev sahipliği yapacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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