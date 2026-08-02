Filenin Sultanları CEV Maç Takvimi 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası macerası için geri sayım resmen başladı. Parkeye çıkmaya hazırlanan Filenin Sultanları'nın dev organizasyondaki mücadelesi ve şampiyonluk yolu voleybol severler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu ile CEV tarafından koordineli olarak duyurulan fikstürün ardından milli heyecanın yaşanacağı günler ve rakiplere ilişkin tüm ayrıntılar netleşti.