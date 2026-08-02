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Filenin Sultanları CEV Maç Takvimi 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:53
Filenin Sultanları CEV Maç Takvimi 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maratonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sporseverler ve voleybol tutkunları; milli takımın gruptaki rakiplerini, maç tarihlerini ve karşılaşmaların oynanacağı salonu öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki "Filenin Sultanları 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçları ne zaman, nerede, hangi takımla yapılacak?" İşte detaylar...