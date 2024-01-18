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Haberler Fotohaber Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Fırat Görgel biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:16

Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Fırat Görgel biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Fırat Görgel hayatı ve kariyeri ile gündemin merak edilen isimleri arasında yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Görgel, 2004 yılında AK Parti üyesi olarak siyasi arenaya adım atmıştır. 2006 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve yönetim kurulu üyeliği ile yürütme kurulu üyeliği gibi önemli pozisyonlarda yer almıştır. Peki; Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi...

Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Fırat Görgel biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Fırat Görgel hayatı, kariyeri, siyasi geçmişi ile merak ediliyor. 1982 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Görgel evli ve 2 çocuk babasıdır. Peki; Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…

Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Fırat Görgel biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

FIRAT GÖRGEL KİMDİR?

Fırat Görgel, 5 Haziran 1982 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Babası emekli öğretmen, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Fırat Görgel, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak eğitimine devam etmiştir.

2004 yılında bu fakülteden mezun olan Görgel, üniversite yıllarında çeşitli öğrenci kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık görevlerini üstlenmiştir. Mezuniyetinin ardından, 2005 yılı Aralık ayında Kahramanmaraş Barosu'nda stajına başlamış ve aynı yılın Aralık ayında stajını tamamlamıştır.

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Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Fırat Görgel biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

2006 yılı itibariyle Kahramanmaraş'ta serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 2004 yılında AK Parti üyesi olarak siyasi arenaya adım atan Görgel, 2006 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve yönetim kurulu üyeliği ile yürütme kurulu üyeliği gibi önemli pozisyonlarda yer almıştır.

Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Fırat Görgel biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

2010 yılında ilginç bir döneme damgasını vuran Görgel, bu yılda AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2014 yılına kadar bu görevi sürdüren Görgel, aynı yılın mart ayında AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Fırat Görgel biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

2015 yılında AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanlığı'na getirilen Görgel, bu görevin ardından 2020 yılında Kahramanmaraş İl Başkanlığı için aday olarak belirlenmiştir.

Evli olan Fırat Görgel'in 2 kız çocuğu bulunmaktadır.

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