Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:16
Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Fırat Görgel biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
Fırat Görgel hayatı ve kariyeri ile gündemin merak edilen isimleri arasında yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Görgel, 2004 yılında AK Parti üyesi olarak siyasi arenaya adım atmıştır. 2006 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve yönetim kurulu üyeliği ile yürütme kurulu üyeliği gibi önemli pozisyonlarda yer almıştır. Peki; Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi...