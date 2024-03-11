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Haberler Fotohaber Fitre ne kadar, kaç TL oldu 2024? Fitre nedir, kimlere ne zaman verilir, kimler vermekle hükümlüdür?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:37

Fitre ne kadar, kaç TL oldu 2024? Fitre nedir, kimlere ne zaman verilir, kimler vermekle hükümlüdür?

Ramazan ayının gelmesiyle, fitre ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak verilen bir sadakadır. Müslümanların yerine getirmekle yükümlü olduğu bu ibadet için 2024 yılında verilmesi gereken tutarı Diyanet açıkladı. Peki, 2024 Fitre ne kadar, kaç TL, kimlere verilir, kimler fitre vermekle yükümlüdür?

Fitre ne kadar, kaç TL oldu 2024? Fitre nedir, kimlere ne zaman verilir, kimler vermekle hükümlüdür?

2024 Fitre miktarını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı. Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gündeme geldi. 2024 Fitre için ne zaman, ne kadar verilmeli, kimlere verilir, kimlere verilmez gibi sorular yanıt arıyor. Peki, 2024 Fitre ne kadar, kimlere verilir, kimler fitre vermekle yükümlüdür?

Fitre ne kadar, kaç TL oldu 2024? Fitre nedir, kimlere ne zaman verilir, kimler vermekle hükümlüdür?

FİTRE NEDİR?

Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir.

Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi, tarafından yerine getirilmektedir.

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Fitre ne kadar, kaç TL oldu 2024? Fitre nedir, kimlere ne zaman verilir, kimler vermekle hükümlüdür?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî,el-Mecmû', 6/128).

Fitre ne kadar, kaç TL oldu 2024? Fitre nedir, kimlere ne zaman verilir, kimler vermekle hükümlüdür?

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s.), köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir.

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Fitre ne kadar, kaç TL oldu 2024? Fitre nedir, kimlere ne zaman verilir, kimler vermekle hükümlüdür?

KİMLERE FİTRE VERİLMEZ?

a) Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, 2/223-228).
f) Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, 3/387; 10/519; Merğinânî, el-Hidâye, 2/223).
Zikredilenlerin dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, 1/301).

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