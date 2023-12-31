Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:29
Fuat Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? MFÖ'nün Fuat Güner'i şarkıları, projeleri ve biyografisi
ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu özel programda yarışmacı olarak MFÖ'nün usta ismi Fuat Güner'in de yer alacağı belli oldu. Fuat Güner araştırılmaya başladı. Usta şarkıcı Fuat Güner evli mi, kimdir, nereli kaç yaşında merak edilenler arasında. Uzun yıllardır MFÖ grubunun bünyesinde yer alan Fuat Güner 'in kariyer yolculuğu ve özel hayatı sorgulanıyor. Fuat Güner nereli, kaç yaşında, evli mi?