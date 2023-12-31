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Haberler Fotohaber Fuat Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? MFÖ'nün Fuat Güner'i şarkıları, projeleri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:29 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:29

Fuat Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? MFÖ'nün Fuat Güner'i şarkıları, projeleri ve biyografisi

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu özel programda yarışmacı olarak MFÖ'nün usta ismi Fuat Güner'in de yer alacağı belli oldu. Fuat Güner araştırılmaya başladı. Usta şarkıcı Fuat Güner evli mi, kimdir, nereli kaç yaşında merak edilenler arasında. Uzun yıllardır MFÖ grubunun bünyesinde yer alan Fuat Güner 'in kariyer yolculuğu ve özel hayatı sorgulanıyor. Fuat Güner nereli, kaç yaşında, evli mi?

Fuat Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? MFÖ’nün Fuat Güner’i şarkıları, projeleri ve biyografisi

FUAT GÜNER KİMDİR?

1948'de İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden mezun oldu. Babası ünlü fotoğraf sanatçısı Sami Güner'in desteği ile müzik çalışmalarına başladı.

1966 yılında tanıştığı Mazhar Alanson ile birlikte "Kaygısızlar" ve "Mazhar-Fuat" gruplarını kurdu. 1971 yılında aralarına Özkan Uğur'un katılmasıyla önce "İpucu Beşlisi" ve ardından 1982 yılında MFÖ adını aldılar. 44 yıllık müzikal birlikteliği süresince 11 albüm yayınlayan, yüzlerce konser veren, sayısız ödüle layık görülen ve Türkiye'yi iki kez Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden MFÖ, sahne çalışmalarını halen aralıksız sürdürüyor.

Fuat Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? MFÖ’nün Fuat Güner’i şarkıları, projeleri ve biyografisi

1990 yılında FT Ses Stüdyosu'nu kurdu ve 9 yıl boyunca işletti. Birçok albüme prodüktör olarak imza attı. Pek çok firma için kurumsal müzik ve reklam müziği besteledi.
Üyesi olduğu Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) 7 yıl başkan yardımcısı olarak görev aldı.

1998 yılında Erdal Kızılçay ve Dağhan Baydur ile DEF adlı grubu oluşturdu. DEF, The Beatles şarkılarını alaturka yorumlayarak Liverpool Beatles Festivali'nde ve İngiltere Kraliçesi'nin 50. Yıl Kutlamaları'nda sahne aldı. Bu proje "Beatles Alaturka" adıyla albüm olarak yayınlandı.

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Fuat Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? MFÖ’nün Fuat Güner’i şarkıları, projeleri ve biyografisi

1999 yılında "Aziz Fuat Güner" adıyla ilk solo albümünü yayımladı. Albüm, 2010 yılında yeniden yayımlandı. 2013 yılında "Dinleyene Aşkolsun" adlı ikinci solo albümünü piyasaya sürdü.

2012 yılında "Fuat Güner Project" adıyla kendi grubunu kurdu. Kendi bestelerini ve yabancı hit şarkıları seslendirdiği grubuyla sahne çalışmalarını sürdürüyor.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2012 yılından bu yana Müzik Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Fuat Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? MFÖ’nün Fuat Güner’i şarkıları, projeleri ve biyografisi

ALBÜMLERİ

Aziz Fuat Güner? (1999)
Dinleyene Aşk Olsun (2010)
Katkıda bulunduğu albümler
Dünya Benim (2001) - Demir Demirkan (Aşk Var Ya)
Sihirbaz (2009) - Burcu Güneş (Ateş Ve Suyun Aşkı)
Göğe Selam (2011) - Kurtalan Ekspres (Can Bedenden Çıkmayınca)

Diğer grup çalışmaları

Kaygısızlar

Mazhar-Fuat

Fuat Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? MFÖ’nün Fuat Güner’i şarkıları, projeleri ve biyografisi
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