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Haberler Fotohaber Gecenin Ucunda final mi yapıyor, bitiyor mu? Star TV Gecenin Ucunda final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:38

Gecenin Ucunda final mi yapıyor, bitiyor mu? Star TV Gecenin Ucunda final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

Star TV ekranlarında her salı günü yayınlanan başrollerini Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı Gecenin Ucunda final bölümü ile araştırılıyor. Yeni bölüm bu akşam izleyici karşısında olacak. Dizinin final yapacağı yönünde haberler üzerine dizinin takipçileri Gecenin Ucunda final mi yapıyor, bitiyor mu sorularına yanıt aramaya başladı. 5 Ekim 2022 tarihinde ekran yolculuğuna başlayan dizi bu hafta 26. Bölümü ile izleyici karşısında olacak. Peki, Gecenin Ucunda final mi, finali bugün mü? İşte, 25 Nisan Star TV yayın akışı...

Gecenin Ucunda final mi yapıyor, bitiyor mu? Star TV Gecenin Ucunda final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

Star TV ekranlarında her salı günü yayınlanan başrollerini Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Dizinin final yapacağı yönünde haberler üzerine dizinin takipçileri Gecenin Ucunda final mi yapıyor, bitiyor mu sorularına yanıt aramaya başladı. 5 Ekim 2022 tarihinde ekran yolculuğuna başlayan dizi bu hafta 26. Bölümü ile izleyici karşısında olacak. Peki, Gecenin Ucunda final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, 25 Nisan Star TV yayın akışı…

Gecenin Ucunda final mi yapıyor, bitiyor mu? Star TV Gecenin Ucunda final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

GECENİN UCUNDA FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde yer aldığı, Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinden sevenlerini üzecek final haberi geldi. Salı akşamları izleyicilerle buluşan Gecenin Ucunda, bu akşam yayınlanacak olan 26. bölümü ile ekran macerasına son noktayı koyacak.

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Gecenin Ucunda final mi yapıyor, bitiyor mu? Star TV Gecenin Ucunda final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

GECENİN UCUNDA KONUSU

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Gecenin Ucunda', Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Gecenin Ucunda final mi yapıyor, bitiyor mu? Star TV Gecenin Ucunda final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

GECENİN UCUNDA 26. BÖLÜM FİNAL FRAGMANI

Bu akşam yayınlanacak olan 26. bölümü ile ekranlara veda edecek olan Gecenin Ucunda dizisinin final fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Bağlantıya tıklayarak fragmana ulaşabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/gecenin-ucunda/fragmanlar/26-bolum-fragman#

Gecenin Ucunda final mi yapıyor, bitiyor mu? Star TV Gecenin Ucunda final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Yerli Dizi Tekrar
05:00 Söz

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