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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 2 ŞUBAT || Elenen kurayla belirlenecek! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:52

GELİNİM MUTFAKTA 2 ŞUBAT || Elenen kurayla belirlenecek! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

Her hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde rekabet rüzgarları esiyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Bu hafta finalde bir ilk yaşanacak ve elenen gelin adayı kurayla belirlenecek. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 1 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 2 ŞUBAT || Elenen kurayla belirlenecek! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

Bugün 1315. Bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada bilezikleri kazanan ve elenen gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bu hafta kim elenecek?

GELİNİM MUTFAKTA 2 ŞUBAT || Elenen kurayla belirlenecek! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 1315.BÖLÜM

Nursel Ergin herkesi şaşırtan bir açıklama yapıyor. Gelinim Mutfakta tarihinde ilk kez bir gelin kura çekimi sonrası yarışmaya veda ediyor!

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışmada bu hafta bilezikleri kazanan gelin belli oluyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 2 ŞUBAT || Elenen kurayla belirlenecek! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KAZANAN GELİN KİM OLDU?

Puanlama henüz sonuçlanmadığı için 10 bileziğin sahibi gelin belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 2 ŞUBAT || Elenen kurayla belirlenecek! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Puan durumu henüz belli olmadığı için elenen isim belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 2 ŞUBAT || Elenen kurayla belirlenecek! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU?

Gelinim Muftakta'da puan durumu henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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