GELİNİM MUTFAKTA 2 ŞUBAT || Elenen kurayla belirlenecek! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 1315.BÖLÜM

Nursel Ergin herkesi şaşırtan bir açıklama yapıyor. Gelinim Mutfakta tarihinde ilk kez bir gelin kura çekimi sonrası yarışmaya veda ediyor!

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışmada bu hafta bilezikleri kazanan gelin belli oluyor.