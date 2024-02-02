Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
11:52
GELİNİM MUTFAKTA 2 ŞUBAT || Elenen kurayla belirlenecek! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?
Her hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde rekabet rüzgarları esiyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Bu hafta finalde bir ilk yaşanacak ve elenen gelin adayı kurayla belirlenecek. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 1 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?