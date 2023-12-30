GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍳 29 Aralık "10 altın bilezik sahibini buldu!" Gelinim Mutfakta günün puan durumuna göre kim elendi?

Gelinim Mutfakta yılbaşı özel programıyla bugün renkli anlara sahne olacak. Hafta içi her gün çeyrek altın dağıtan yarışmada, haftanın son gününe gelindi. Final gününde 10 altın bilezik sahibini bulurken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta 29 Aralık Yılbaşı özel programı ile haftanın birincisi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!