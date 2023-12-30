Giriş Tarihi: 30.12.2023 01:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
01:00
GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍳 29 Aralık "10 altın bilezik sahibini buldu!" Gelinim Mutfakta günün puan durumuna göre kim elendi?
Gelinim Mutfakta bugün yılbaşı özel programı ile ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta'nın hafta finaline Fatih Bulut konuk oluyor. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri ise bugün verecek. Bu hafta 10 altın bileziği kim alacak? Tuğba mı, Aleyna mı, Yeşim mi yoksa Gamze mi? İşte, Gelinim mutfakta 29 Aralık Cuma haftanın finalinde elenen isim ve altın bileziği kazanan gelin adayı!