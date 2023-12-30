Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍳 29 Aralık "10 altın bilezik sahibini buldu!" Gelinim Mutfakta günün puan durumuna göre kim elendi?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 01:00

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍳 29 Aralık "10 altın bilezik sahibini buldu!" Gelinim Mutfakta günün puan durumuna göre kim elendi?

Gelinim Mutfakta bugün yılbaşı özel programı ile ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta'nın hafta finaline Fatih Bulut konuk oluyor. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri ise bugün verecek. Bu hafta 10 altın bileziği kim alacak? Tuğba mı, Aleyna mı, Yeşim mi yoksa Gamze mi? İşte, Gelinim mutfakta 29 Aralık Cuma haftanın finalinde elenen isim ve altın bileziği kazanan gelin adayı!

GELİNİM MUTFAKTA 29 ARALIK CUMA 👉Haftanın final sonuçları belli oldu! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

Gelinim Mutfakta yılbaşı özel programıyla bugün renkli anlara sahne olacak. Hafta içi her gün çeyrek altın dağıtan yarışmada, haftanın son gününe gelindi. Final gününde 10 altın bilezik sahibini bulurken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta 29 Aralık Yılbaşı özel programı ile haftanın birincisi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 29 ARALIK CUMA 👉Haftanın final sonuçları belli oldu! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 1290. BÖLÜM || 29 ARALIK GÜNÜN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 1290. bölümde Sürpriz konuk ile yılbaşı heyecanı yaşanıyor!

Gelinim Mutfakta'nın hafta finaline Fatih Bulut konuk oluyor ve gelin ile kaynanalara yeni yıl motivasyonu oluyor.

Yılbaşı özel programda bugün yapılan yemek de bugüne özel "Soslu Yılbaşı Sarması" oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GELİNİM MUTFAKTA 29 ARALIK CUMA 👉Haftanın final sonuçları belli oldu! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

EKSİ İKİ CEZA PUANINI KİM ALDI?

bugün yayınlanan bölümde Tuğba ve Yeşim ceza puanı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 29 Aralık Cuma günü çeyrek altını kazanan gelin YEŞİM oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 29 ARALIK CUMA 👉Haftanın final sonuçları belli oldu! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren Gelinim Mutfakta'da bugün 65 eşit puan alarak Tuğba ve Yeşim kuraya gitti ve kura sonucu kazanan gelin YEŞİM oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 29 ARALIK CUMA 👉Haftanın final sonuçları belli oldu! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen hafta eleme olmamıştı. Dolayısıyla Gelinim Mutfakta'da kimse elenmemişti.

Bu haftanın veda eden gelini ise GAMZE oldu.

SON DAKİKA