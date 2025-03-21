GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 21 Mart Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oluyor!

Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşanıyor! 21 Mart tarihli bölümde haftanın şampiyonu ve yarışmaya veda eden isim belli olacak. Yarışmacılar hafta boyunca hünerlerini sergilerken, puan tablosu ise her geçen gün değişti. Bugün açıklanacak sonuçla altın bileziklerin yeni sahibi belli olacak. Peki, 21 Mart Gelinim Mutfakta'da kim elendi, altın bilezikleri hangi gelin kazandı? İşte, merak edilen soruların yanıtı...