Giriş Tarihi: 21.03.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
16:11
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 21 Mart Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oluyor!
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. 21 Mart Cuma günü ekranlara gelen bölümde, bir gelin daha yarışmaya veda ederken altın bileziklerin sahibi de belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya rekabetin yaşandığı programda, en yüksek puanı alan yarışmacı ödülün sahibi olurken, en düşük puanı toplayan gelin ise elenecek. Peki, Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, altın bilezikleri ki mkazandı?