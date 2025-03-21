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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 21 Mart Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oluyor!
Giriş Tarihi: 21.03.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:11

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 21 Mart Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oluyor!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. 21 Mart Cuma günü ekranlara gelen bölümde, bir gelin daha yarışmaya veda ederken altın bileziklerin sahibi de belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya rekabetin yaşandığı programda, en yüksek puanı alan yarışmacı ödülün sahibi olurken, en düşük puanı toplayan gelin ise elenecek. Peki, Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, altın bilezikleri ki mkazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 21 Mart Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oluyor!

Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşanıyor! 21 Mart tarihli bölümde haftanın şampiyonu ve yarışmaya veda eden isim belli olacak. Yarışmacılar hafta boyunca hünerlerini sergilerken, puan tablosu ise her geçen gün değişti. Bugün açıklanacak sonuçla altın bileziklerin yeni sahibi belli olacak. Peki, 21 Mart Gelinim Mutfakta'da kim elendi, altın bilezikleri hangi gelin kazandı? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 21 Mart Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oluyor!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen iki isim belli oldu.

Bu hafta yarışmaya veda eden yarışmacılar oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 21 Mart Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oluyor!

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ VE ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını ve bilezikleri alan gelin belli oldu.

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan yarışmacı IŞIL oldu.

Çeyrek altını kazanan yarışmacı EZGİ oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 21 Mart Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oluyor!

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN YARIŞMACILARI

  • IŞIL
  • CANSU
  • EZGİ
  • İLAYDA
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 21 Mart Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oluyor!