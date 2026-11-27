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Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kim kazandı, kim elendi? 27 Kasım haftanın birincisi belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.11.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 16:23
Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kim kazandı, kim elendi? 27 Kasım haftanın birincisi belli oldu!
Gelinim Mutfakta'da haftanın son günü, bütün dengeleri değiştirecek bir finale sahne olmaya hazırlanıyor. Gelinler 10 altın bileziği kazanmak için son kez hünerlerini sergilerken bir yarışmacı da mutfağa veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? İşte, 27 Kasım haftanın finalinde puan durumu ve beklenen sonuçlar...