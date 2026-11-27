Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın kaderini belirleyecek final günü geldi. Günlerdir mutfakta kıyasıya yarışan gelinler, son puanlamayla haftanın birincisini belirleyecek. 10 altın bileziğin kime gideceği kadar bu hafta hangi gelinin eleneceği de büyük bir merak konusu.