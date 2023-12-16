GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE || Yasemin geri mi dönüyor? TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm, tek parça izle!

Ciritçi, Kenan, Veysel ve Dişçi Musa Muammer'in vasiyetini yerine getirebilmek için bir yola çıkmıştır. Bu yolculukta neler yaşanacaktır?

Filiz bir araba yarışması olduğunu duyar. Arabası henüz hazır olmadığı için başvurma konusunda kararsız kalsa bile denemek ister. Yarışmayı kim kazanacaktır?

İşte, tüm bu soruların yanıtı için 118. bölüm izlemek için;