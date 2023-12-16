GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE || Yasemin geri mi dönüyor? TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm, tek parça izle!

Giriş Tarihi: 16.12.2023 20:03
Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
20:03
Gönül Dağı yeni bölüm arama motorlarında aratılıyor. Yayınlanan fragmanın ardından Taner ve Selma arasında geçen doğum günü yemeği merak ediliyor. Taner son anda Selama'nın doğum gününü hatırlayarak ona bir sürpriz hazırlıyor. 4 sezondur devam eden başarılı dizi yeni bölümüyle her hafta Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Gönül Dağı'nda bu hafta yeni bölümde neler oldu? İşte, Gönül Dağı 118. bölüm izle!