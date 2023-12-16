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Haberler Fotohaber GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE || Yasemin geri mi dönüyor? TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm, tek parça izle!
Giriş Tarihi: 16.12.2023 20:03 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 20:03

GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE || Yasemin geri mi dönüyor? TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm, tek parça izle!

Gönül Dağı yeni bölüm arama motorlarında aratılıyor. Yayınlanan fragmanın ardından Taner ve Selma arasında geçen doğum günü yemeği merak ediliyor. Taner son anda Selama'nın doğum gününü hatırlayarak ona bir sürpriz hazırlıyor. 4 sezondur devam eden başarılı dizi yeni bölümüyle her hafta Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Gönül Dağı'nda bu hafta yeni bölümde neler oldu? İşte, Gönül Dağı 118. bölüm izle!

GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE || Yasemin geri mi dönüyor? TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm, tek parça izle!

Gönül Dağı yeni bölümüyle merak ediliyor. Bu hafta yayınlanan bölümde heyecanlı anlara sahne olacak dizide Filiz'in hikayesi izleyenleri derinden etkileyerek duygudal anlara sahne olacak. Taner ve Selma ise yiyecekleri romantik yemekte neler konuşacak şimdiden izleyenler merkla bekliyor. Peki Gönül Dağı 118. bölümde neler oldu? İşte, Gönül Dağı 118. bölüm izle!

GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE || Yasemin geri mi dönüyor? TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm, tek parça izle!

GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner, Ali sayesinde Selma'nın doğum günü olduğunu öğrenir. Hazırlık için zamanı olmayan Taner'in yardımına yakınları koşar. Taner'in Selma'ya doğum günü sürprizi ne olacaktır?

Ramazan'ın kitaplarını basan yayınevi, Ramazan adına bir onur gecesi düzenleyecektir. Ramazan ve ailesi törene gitmek üzere yola koyulurlar. Törende neler yaşanacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE || Yasemin geri mi dönüyor? TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm, tek parça izle!

Ciritçi, Kenan, Veysel ve Dişçi Musa Muammer'in vasiyetini yerine getirebilmek için bir yola çıkmıştır. Bu yolculukta neler yaşanacaktır?

Filiz bir araba yarışması olduğunu duyar. Arabası henüz hazır olmadığı için başvurma konusunda kararsız kalsa bile denemek ister. Yarışmayı kim kazanacaktır?

İşte, tüm bu soruların yanıtı için 118. bölüm izlemek için;

GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE || Yasemin geri mi dönüyor? TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm, tek parça izle!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Gönül Dağı yeni bölüm fragman için;

GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE || Yasemin geri mi dönüyor? TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm, tek parça izle!

GÖNÜL DAĞI 119. BÖLÜM FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ!

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