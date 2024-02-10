Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gönül Dağı 126. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle
Giriş Tarihi: 10.02.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 18:34

Gönül Dağı 126. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın paylaştığı yapımda bu hafta amcaoğulları, borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya geri döner. Kasabalının bir derdine çare bulacak bir icat geliştirirler. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 10 Şubat 2024 TRT 1 ile Gönül Dağı 126. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Gönül Dağı 126. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

TRT 1'in aile, dram, romantik ve komedi türlerindeki dizisi Gönül Dağı 126. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 126. Bölümde kasabada hayvan hırsızlığı yaşanmaya başlanır. Ciritçi'nin emanet koyunları da çalınır. Elif ve Kenan ise mutlu haberi herkesten gizlemeye karar verir. Yeni bölümü saat 20.00'yi gösterdiğinde TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Star TV ile Gönül Dağı son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Gönül Dağı 126. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği OGM Pictures imzalı Star TV dizisi Sakla Beni dizisi, 15. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Gönül Dağı 126. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gönül Dağı 126. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

GÖNÜL DAĞI 126. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları, borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya geri döner.

Gönül Dağı 126. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

Kasabalının bir derdine çare bulacak bir icat geliştirirler.

Gönül Dağı 126. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

Kasabalının bu icada tepkisi ne olacaktır?

SON DAKİKA