Giriş Tarihi: 10.02.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
18:34
Gönül Dağı 126. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın paylaştığı yapımda bu hafta amcaoğulları, borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya geri döner. Kasabalının bir derdine çare bulacak bir icat geliştirirler. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 10 Şubat 2024 TRT 1 ile Gönül Dağı 126. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…