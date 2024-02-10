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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 127. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 23:32 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 23:34

Gönül Dağı 127. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 127. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan aile, dram, romantik ve komedi türündeki dizi, son olarak 127. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı yapımın son bölümünde, borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya geri dönen amcaoğulları, kasabalının bir derdine çare bulacak bir icat geliştirir. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Gönül Dağı 127. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Kasabada hayvan hırsızlığı yaşanmaya başlanır. Ciritçi'nin emanet koyunları da çalınır. Elif ve Kenan ise mutlu haberi bir süre herkesten gizlemeye karar verir. Bu durumu yanlış anlayan Döndü'nün ne yapacağı merak edilir. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 127. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Gönül Dağı 127. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Köprü Film imzalı TRT 1 dizisi Gönül Dağı dizisi, 126. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Gönül Dağı 126. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 127. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 127. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Gönül Dağı 127. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Gönül Dağı 127. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

https://www.youtube.com/@GonulDagiTRT

Gönül Dağı 127. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 126. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları, borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya geri döner. Kasabalının bir derdine çare bulacak bir icat geliştirirler. Kasabalının bu icada tepkisi ne olacaktır?

Gönül Dağı 127. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

Kasabada hayvan hırsızlığı yaşanmaya başlanır. Ciritçi'nin emanet koyunları da çalınır. Amcaoğulları bu hırsızları yakalayabilecek midir?

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