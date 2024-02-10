Gönül Dağı 127. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Kasabada hayvan hırsızlığı yaşanmaya başlanır. Ciritçi'nin emanet koyunları da çalınır. Elif ve Kenan ise mutlu haberi bir süre herkesten gizlemeye karar verir. Bu durumu yanlış anlayan Döndü'nün ne yapacağı merak edilir. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 127. Bölüm fragmanı izle ekranı!