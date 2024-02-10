Gönül Dağı 127. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 10.02.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
23:34
Gönül Dağı 127. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan aile, dram, romantik ve komedi türündeki dizi, son olarak 127. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı yapımın son bölümünde, borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya geri dönen amcaoğulları, kasabalının bir derdine çare bulacak bir icat geliştirir. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...