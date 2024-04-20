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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 135. Bölüm izle ekranı || TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle
Giriş Tarihi: 20.04.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 18:36

Gönül Dağı 135. Bölüm izle ekranı || TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Eser Eyüboğlu gibi isimleri buluşturuyor. Her hafta Cumartesi günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı 135. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Gedelli'de Ramazan Bayramı sevinci yaşanırken, amcaoğulları yeni icatlarından sinyal gelmesini bekler. Öte yandan Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü ortalıktan kaybolur. İşte, TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 135. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Gönül Dağı 135. Bölüm izle ekranı || TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

Gönül Dağı 135. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip edilecek! Köprü Film imzalı aile, dram, komedi ve romantik türündeki dizinin 20 Nisan tarihli bölümünde Selma ve Taner, bayramda yeni evli çift olarak akrabaları ziyarete gider. Akraba ziyareti sırasında neler yaşanacağı merak konusu olur. Yeni bölüm sahnelerini izlemek isteyen izleyiciler araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full ve tek parça linki...

Gönül Dağı 135. Bölüm izle ekranı || TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

GÖNÜL DAĞI 135. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 135. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

20 Nisan 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 135. Bölüm izle ekranı || TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli'de Ramazan Bayramı sevinci yaşanırken, amcaoğulları yeni icatlarından sinyal gelmesini beklemektedir.

Gönül Dağı 135. Bölüm izle ekranı || TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü ortalıktan kaybolurlar. Amcaoğulları çocukları nerede bulacaktır?

Gönül Dağı 135. Bölüm izle ekranı || TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

Selma ve Taner, bayramda yeni evli çift olarak akrabaları ziyarete gider. Akraba ziyareti sırasında neler yaşanacaktır?

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