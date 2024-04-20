Giriş Tarihi: 20.04.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
18:36
Gönül Dağı 135. Bölüm izle ekranı || TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle
TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Eser Eyüboğlu gibi isimleri buluşturuyor. Her hafta Cumartesi günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı 135. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Gedelli'de Ramazan Bayramı sevinci yaşanırken, amcaoğulları yeni icatlarından sinyal gelmesini bekler. Öte yandan Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü ortalıktan kaybolur. İşte, TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 135. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…