Giriş Tarihi: 20.04.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
23:51
Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle de büyük ilgi gördü. Yeni bölümde Gedelli'de Ramazan Bayramı sevinci yaşanırken, amcaoğulları yeni icatlarından sinyal gelmesini bekler. Öte yandan Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü ortalıktan kaybolur. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı 136. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...