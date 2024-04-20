Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Köprü Film imzalı dizinin son bölümünde Selma ve Taner, bayramda yeni evli çift olarak akrabaları ziyarete gider. Öte yandan Selami kasabaya gelen birine yardımcı olmak için yola çıkar. Selami'nin bu yolculukta ulaştığı eşyalar merak uyandırır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?