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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 23:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 23:51

Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle de büyük ilgi gördü. Yeni bölümde Gedelli'de Ramazan Bayramı sevinci yaşanırken, amcaoğulları yeni icatlarından sinyal gelmesini bekler. Öte yandan Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü ortalıktan kaybolur. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı 136. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Köprü Film imzalı dizinin son bölümünde Selma ve Taner, bayramda yeni evli çift olarak akrabaları ziyarete gider. Öte yandan Selami kasabaya gelen birine yardımcı olmak için yola çıkar. Selami'nin bu yolculukta ulaştığı eşyalar merak uyandırır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 135. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 135. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

20 Nisan 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 136. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

https://www.youtube.com/@GonulDagiTRT

Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli'de Ramazan Bayramı sevinci yaşanırken, amcaoğulları yeni icatlarından sinyal gelmesini beklemektedir.

Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü ortalıktan kaybolurlar. Amcaoğulları çocukları nerede bulacaktır?

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