Green Card Başvuru Şartları - Yeşil Kart Başvuru Koşulları, Ücreti ve Tarihleri

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Green card başvuruları nasıl yapılır sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen aynı zamanda karıştırılan bir sorudur. Öncelikli olarak green card başvurusu yapabilmek için ABD tarafından belirlenmiş olan green card başvuru şartlarını tamamlıyor olmak gerekmektedir. Başvuru koşullarını karşılayan 18 yaşından büyük kişiler, green card internet sitesi üzerinden gerekli adımları tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

Başvurular her sen yalnızca 1 defa yapılmaktadır. Birden fazla kez başvuru kabul edilmemektedir. Eğer kişinin birden fazla kez başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvuruları iptal edilmekte ve çekilişten yararlanamamaktadır. Farklı yıllarda açılan başvurulara tekrardan başvuru yapabilme hakları doğmaktadır. Green card başvuru sonucunu öğrenmek için de yine aynı başvuru sitesinden size verilen kod ile green cardı kazanıp kazanamadığınızı kontrol edebilirsiniz.