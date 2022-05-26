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Haberler Fotohaber Green Card Başvuru Şartları - Yeşil Kart Başvuru Koşulları, Ücreti ve Tarihleri
Giriş Tarihi: 26.05.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 15:50

Green Card Başvuru Şartları - Yeşil Kart Başvuru Koşulları, Ücreti ve Tarihleri

Son dönemlerin en çok aratılan konusundan biri olan green kart, senede milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu bir yasal göçmenlik durumudur. Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılan green card Amerika'ya yasal göçmenler ve iş gücü kazandırmaya yönelik bir çalışmadır. Peki, bu çok ilgi gören Green card başvuru şartları nelerdir? Green card başvurusu nedir, nasıl yapılır? Yeşil kart başvuru koşulları, ücreti ve tarihleri nelerdir? Gibi sorular merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Green card ile ilgili merak edilen tüm soruları sizler için araştırdık ve yazımızın devamında yer verdik.

Green Card Başvuru Şartları - Yeşil Kart Başvuru Koşulları, Ücreti ve Tarihleri

Green card özellikle gençler tarafından ilgi gören ve Amerikan vatandaşlığı vaat eden bir göçmenlik uygulamasıdır. Her sene bir defa başvuruları olan bu uygulama göçmenlik ve vatandaşlığa geçiş sürecidir. Özel bir piyango sistemi ile verilen green kart Amerika'ya göçü teşvik etmeye de yönlendirmektedir. Peki, Amerika green card başvurusu nereden yapılır? Green kart başvuru tarihi ne zamandır? En çok merak edilen bu iki soru green kart ile ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamında yer almakta olup, okumaya devam ederek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Green Card Başvuru Şartları - Yeşil Kart Başvuru Koşulları, Ücreti ve Tarihleri

Yeşil Kart Nedir?

Yeşil kart bir diğer adı ile Green Card, Amerika Birleşik Devletleri tarafından daimî ikametgâh kartı olarak bilinmektedir. Bir diğer deyişle yasal göçmenlik için gerekli olan belgedir. ABD green kartı olan bireylere kalıcı yerleşim ve çalışma hakkı vermektedir. Bu kart yeşil renkte olması açısından ismi yeşil kart olarak geçmektedir.

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Green Card Başvuru Şartları - Yeşil Kart Başvuru Koşulları, Ücreti ve Tarihleri

Green Card Başvuru Şartları Nelerdir?

Green card başvurusu yapabilmek için belli şartlara uygunluk göstermek gerekmektedir. Green card başvuru şartları 2022 yılında şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak yaşadığınız ülkenin Amerika hükümeti tarafından belirlenen green card başvurusu yapabilecek ülkeler arasında yer alması gerekmektedir. Türkiye green card başvurusu yapabilecek ülkeler arasında yer almaktadır ve başvuru için bir sorun oluşturmamaktadır.
  • Eğitim seviyesinin en az lise mezunu olması. Lise mezunu olmayan kişiler için ise son 5 yıl içerisinde uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıl boyunca çalışma şartı aranmaktadır.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak. 18 yaşından küçük kişiler için ebeveyn kontrolünde başvuruları alınmaktadır.
  • Başvuru koşullarını sağlayan kişilerin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde başvurular geçerli sayılmamaktadır.
  • Başvuru sırasında konulacak olan fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması ve şu anki halimiz ile uyuşuyor olması gerekmektedir.
  • Başvuru yapıldıktan sonra bir numara verilmektedir. Verilen numara kaybetmemek oldukça önemlidir.

Yukarıda verilen koşulların tamamlanması durumunda kişiler green card piyangosuna katılma hakkı kazanmaktadır.

Green Card Başvuru Şartları - Yeşil Kart Başvuru Koşulları, Ücreti ve Tarihleri

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Green card başvuruları nasıl yapılır sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen aynı zamanda karıştırılan bir sorudur. Öncelikli olarak green card başvurusu yapabilmek için ABD tarafından belirlenmiş olan green card başvuru şartlarını tamamlıyor olmak gerekmektedir. Başvuru koşullarını karşılayan 18 yaşından büyük kişiler, green card internet sitesi üzerinden gerekli adımları tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

Başvurular her sen yalnızca 1 defa yapılmaktadır. Birden fazla kez başvuru kabul edilmemektedir. Eğer kişinin birden fazla kez başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvuruları iptal edilmekte ve çekilişten yararlanamamaktadır. Farklı yıllarda açılan başvurulara tekrardan başvuru yapabilme hakları doğmaktadır. Green card başvuru sonucunu öğrenmek için de yine aynı başvuru sitesinden size verilen kod ile green cardı kazanıp kazanamadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Green Card Başvuru Şartları - Yeşil Kart Başvuru Koşulları, Ücreti ve Tarihleri

Amerika Green Kart Başvurusu Nereden Yapılır?

Amerika green card başvuruları internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Peki bu site hangi sitedir? Pek çok kişi doğru siteyi bulma konusunda zorluk yaşamaktadır. Amerikan başkonsolosluğu tarafından her sene başvuruların başladığına yönelik yazı ve yönergeler paylaşılmaktadır. Konsolosluk sitesi üzerinden başvuru süreci ile alakalı işlemleri takip edebilir, konsolosluğun paylaşmış olduğu başvuru sayfası üzerinden green card başvurusu yapabilirsiniz.

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