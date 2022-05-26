Green Card Başvuru Şartları - Yeşil Kart Başvuru Koşulları, Ücreti ve Tarihleri

Son dönemlerin en çok aratılan konusundan biri olan green kart, senede milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu bir yasal göçmenlik durumudur. Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılan green card Amerika'ya yasal göçmenler ve iş gücü kazandırmaya yönelik bir çalışmadır. Peki, bu çok ilgi gören Green card başvuru şartları nelerdir? Green card başvurusu nedir, nasıl yapılır? Yeşil kart başvuru koşulları, ücreti ve tarihleri nelerdir? Gibi sorular merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Green card ile ilgili merak edilen tüm soruları sizler için araştırdık ve yazımızın devamında yer verdik.