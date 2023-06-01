Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:33
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
10:38
GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?
Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. İbadetini yerin getirmek için kolları sıvayan binlerce vatandaş "Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar?" sorgulamaya başladı. 28 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesi maddi durumu yeterli olan vatandaşlar Kurban Fiyatları 2023 araştırıyor. Bu yıl da kurbanlar kesilecek, kesemeyecek durumda olan insanlarla, akraba, tanıdık ve komşularla kurban etleri paylaşımı yapılacak. Bu noktada güncel kurban fiyatları 2023 sorgulanıyor. Peki, Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL? İşte, merak edilenler…