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Haberler Fotohaber GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:38

GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. İbadetini yerin getirmek için kolları sıvayan binlerce vatandaş "Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar?" sorgulamaya başladı. 28 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesi maddi durumu yeterli olan vatandaşlar Kurban Fiyatları 2023 araştırıyor. Bu yıl da kurbanlar kesilecek, kesemeyecek durumda olan insanlarla, akraba, tanıdık ve komşularla kurban etleri paylaşımı yapılacak. Bu noktada güncel kurban fiyatları 2023 sorgulanıyor. Peki, Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL? İşte, merak edilenler…

GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurban fiyatları yılın ikinci ve son dini bayramına bir aydan kısa bir süre kala sorgulanıyor. Bu sene 28 Haziran'a denk gelen bayramda dini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar şimdiden kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu noktada büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları sorgulanıyor. Ortalama 60 ila 10 bin arasında değişen kurbanlıklar şimdiden pazara indi ve alıcısını bekliyor. Peki, 2023 kurbanlık fiyatları listesi ile canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel kurban fiyatları…

GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBAN FİYATLARI 2023
Hayvanın kilosu, özelliklerine göre değişen kurban fiyatlarında bu yıl büyükbaş hayvan fiyatları ortalama 60 ila 110 bin TL arasında değişirken küçükbaş hayvanlarda ise fiyat 4 ile 6-7 bin lira aralığında değişiyor.

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GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

VEKÂLETLE KURBAN BEDELİ BU YIL NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.

GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliği olmayan kişiler, kurbanlığın kendi adlarına başkaları tarafından kesilmesi için vekalet verir. Bu duruma kurban vekaleti denilmektedir. Kurban vekaleti verildiği zaman kişi kurbanı kendisi kesmediği gibi kesim esnasında kurban alanında olma zorunluluğu da bulunmaz. Ayrıca kurbanını doğrudan hayır kurumlarına bağışlamak isteyen vatandaşlar çeşitli kurumlara da vekalet verebilmektedir.

GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Mali ibadetlerde vekalet caizdir. Bu nedenle çeşitli sebeplerle kurbanını kendisi kesemeyenler kendisi adına başkasına kestirebilir. Kurban vekaleti yazılı ya da sözlü olarak verilebildiği gibi internet üzerinden, telefonla ya da faks ve benzeri iletişim araçlarıyla da sağlanabilir.

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