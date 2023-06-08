Giriş Tarihi: 08.06.2023 21:57
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
21:58
GÜNCEL 2023 KURBANLIK FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?
Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. İbadetini yerin getirmek için kolları sıvayan binlerce vatandaş "Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?" yanıt arıyor. 28 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesi vacip olan bu ibadeti, dini vecibelerini yerine getirmek için Kurbanlık Fiyatları 2023 araştırıyor. Bu yıl da binlerce kurbanlık dini vazife uğruna kesilecek. Akraba, tanıdık, komşularla ihtiyaç sahipleri ile kesile etler bölüştürülecek. Bu noktada güncel kurbanlık fiyatları 2023 sorgulanıyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL? İşte, merak edilenler…