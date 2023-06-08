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Haberler Fotohaber GÜNCEL 2023 KURBANLIK FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 21:57 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 21:58

GÜNCEL 2023 KURBANLIK FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. İbadetini yerin getirmek için kolları sıvayan binlerce vatandaş "Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?" yanıt arıyor. 28 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesi vacip olan bu ibadeti, dini vecibelerini yerine getirmek için Kurbanlık Fiyatları 2023 araştırıyor. Bu yıl da binlerce kurbanlık dini vazife uğruna kesilecek. Akraba, tanıdık, komşularla ihtiyaç sahipleri ile kesile etler bölüştürülecek. Bu noktada güncel kurbanlık fiyatları 2023 sorgulanıyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL? İşte, merak edilenler…

GÜNCEL 2023 KURBANLIK FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurban fiyatları yılın ikinci ve son dini bayramına kısa bir süre kala gündemdeki yerini koruyor. 28 Haziran itibariyle kurbanlar kesilecek, bayramlaşmalar yapılacak, çocuklara harçlıklar verilecek, kabir ziyaretleri yapılacak. Bu noktada bayrama kısa süre kala büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları 2023 sorgulanıyor. Kurbanlıklar şimdiden pazara indi ve alıcısını bekliyor. Peki, 2023 kurbanlık fiyatları listesi ile canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel kurbanlık fiyatları…

GÜNCEL 2023 KURBANLIK FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Kurban fiyatları ortalamaya vurulduğunda 60 ila 110 bin TL aralığında değişiyor.

Öte yandan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaptığı açıklamada küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını söyledi.

Fiyatların normal olduğunu belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu ifade etti.

Yardımcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" dedi.

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GÜNCEL 2023 KURBANLIK FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2023

Kurban Bayramı tatili tarihi Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Dini Günler Takvimi'nde yer alan bilgiye göre 2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı'ya denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü ise 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek.

GÜNCEL 2023 KURBANLIK FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2023 yılında kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonuyla vekaleten kestirecek vatandaşlar için yurt içi ve yurt dışı fiyatlarını açıkladı.

GÜNCEL 2023 KURBANLIK FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

Buna göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 2 bin 750 Türk Lirası olarak belirlendi.

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