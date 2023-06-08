GÜNCEL 2023 KURBANLIK FİYATLARI | Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Kurban fiyatları ortalamaya vurulduğunda 60 ila 110 bin TL aralığında değişiyor.

Öte yandan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaptığı açıklamada küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını söyledi.

Fiyatların normal olduğunu belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu ifade etti.

Yardımcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" dedi.