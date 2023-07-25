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Haberler Fotohaber Hakim ve savcı kura sonuçları canlı izle ekranı yayında! 2023 Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 25.07.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 15:23

Hakim ve savcı kura sonuçları canlı izle ekranı yayında! 2023 Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır, nasıl öğrenilir?

Hakim ve savcı kura sonuçları 2023 için heyecanlı dakikalar sürüyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreni canlı yayın ile 25 Temmuz Salı günü takip ediliyor. Kura töreni ardından sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar; hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama işlemlerine başlayacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde sonuçlar araştırılıyor. Peki, hakim ve savcı kura sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? İşte, tüm merak edilenler…

Hakim ve savcı kura sonuçları canlı izle ekranı yayında! 2023 Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır, nasıl öğrenilir?

Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kura töreni ile Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri görev yerlerine kavuşuyor. Canlı yayın ile takip edilen kurada adaylar için heyecan dorukta. Hakim ve savcı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Hakimlerin ve savcıların görev yeri sorgulama e-devlet ekranı ile takip ediliyor. İşte, Hakim ve savcı kura sonuçları 2023 hakkında detaylar...

Hakim ve savcı kura sonuçları canlı izle ekranı yayında! 2023 Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır, nasıl öğrenilir?

HAKİM VE SAVCILARIN KURA TÖRENİ GERÇEKLEŞİYOR!

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor.

İsimler tek tek okunmaya başladı.

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Hakim ve savcı kura sonuçları canlı izle ekranı yayında! 2023 Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır, nasıl öğrenilir?

HAKİM VE SAVCILARIN KURA TÖRENİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Hakim ve savcı kura sonuçları canlı izle ekranı yayında! 2023 Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır, nasıl öğrenilir?

HAKİM VE SAVCI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun duyurusunda; "Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının cübbe dağıtımına ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir." ibaresi yer aldı.

Hakim ve savcı kura sonuçları canlı izle ekranı yayında! 2023 Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır, nasıl öğrenilir?
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