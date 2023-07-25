Hakim ve savcı kura sonuçları canlı izle ekranı yayında! 2023 Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır, nasıl öğrenilir?

Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kura töreni ile Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri görev yerlerine kavuşuyor. Canlı yayın ile takip edilen kurada adaylar için heyecan dorukta. Hakim ve savcı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Hakimlerin ve savcıların görev yeri sorgulama e-devlet ekranı ile takip ediliyor. İşte, Hakim ve savcı kura sonuçları 2023 hakkında detaylar...