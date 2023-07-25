Hakim ve savcı kura sonuçları canlı izle ekranı yayında! 2023 Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır, nasıl öğrenilir?

Hakim ve savcı kura sonuçları 2023 için heyecanlı dakikalar sürüyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreni canlı yayın ile 25 Temmuz Salı günü takip ediliyor. Kura töreni ardından sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar; hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama işlemlerine başlayacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde sonuçlar araştırılıyor. Peki, hakim ve savcı kura sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? İşte, tüm merak edilenler…