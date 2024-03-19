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Haberler Fotohaber HAKKARİ 19 MART OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyardı! Valilik'ten kar tatili açıklaması
Giriş Tarihi: 19.03.2024 00:11 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 00:11

HAKKARİ 19 MART OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyardı! Valilik'ten kar tatili açıklaması

19 Mart Hakkari'de okullar tatil mi sorusu gündemde. Meteoroloji, hava durumu ile ilgili uyarılarda bulunmasıyla okullar tatil olacak mı sorusu yapılan Valilik açıklamasının ardından yanıt buldu. Olumsuz hava şartları ile karşı karşıya kalan bölgelerde yaşayanlar konu hakkında valilik açıklamasını yakından takip ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 19 Mart Hakkari'de okullar tatil mi, hangi ilçelerde kar tatili ilan edildi?

HAKKARİ 19 MART OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyardı! Valilik’ten kar tatili açıklaması

19 Mart okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Soğuk, sağanak ve karlı havanın etkisinin göstermesi ile meteoroloji uyarıda bulundu. Art arda gelen uyarılar sonrasında konu hakkında Valilik açıklama yaptı. Peki, 19 Mart yarın okullar tatil mi 2024? Hakkari'de okullar kar tatil mi oldu, son durum nedir?

HAKKARİ 19 MART OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyardı! Valilik’ten kar tatili açıklaması

19 MART OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

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HAKKARİ 19 MART OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyardı! Valilik’ten kar tatili açıklaması

VALİLİK DUYURDU

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada;

İlimiz genelinde gece saatlerinde başlayıp, sabahta etkisini devam ettirecek yoğun yağışlardan (bölgesel olarak kar ve yağmurdan) dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 19.03.2024 Salı günü ilimiz genelinde yüksek öğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır.

HAKKARİ 19 MART OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyardı! Valilik’ten kar tatili açıklaması

METEOROLOJİ HARİTAYI GÜNCELLEDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz,İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kıklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli , yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Batı Karandeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAKKARİ 19 MART OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyardı! Valilik’ten kar tatili açıklaması

KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bitlis, Hakkari, Muş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak'a sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı.

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