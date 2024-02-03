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Haberler Fotohaber HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA | 3 Şubat 2024 Hakkari'de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!
Giriş Tarihi: 03.02.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 07:20

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA | 3 Şubat 2024 Hakkari'de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

Son dakika Hakkari'den korkutan deprem haberi! 3 Şubat 2024 Tarihi itibarıyla birçok bölgeden deprem haberi gelmeye devam ederken, bir deprem haberi de Hakkari'den geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Hakkari'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA | 3 Şubat 2024 Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

Son dakika Hakkari deprem haberi ile sarsıldı. Yüksekova ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 3 Şubat Hakkari depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntıları...

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA | 3 Şubat 2024 Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

SON DAKİKA HAKKARİ DEPREM

Hakkâri ilinin en büyük ilçesi olan Yüksekova'da son dakika bir deprem meydana geldi. Afad verileri ile Yüksekova merkezli olan ve büyüklüğü 4,3 olarak paylaşılan deprem, Kandilli verileri ile 4.1 olarak Kayalık- Çukurca olarak duyuruldu. İşte, güncel veriler ile depremin ayrıntıları...

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HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA | 3 Şubat 2024 Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

AFAD

#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2024-02-03
Saat:06:09:27 TSİ
Enlem:37.33 N
Boylam:43.97917 E
Derinlik:7 km

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA | 3 Şubat 2024 Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

KANDİLLİ RASATHANESİ

#DEPREM
KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI)
03.02.2024,
06:09:29 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 7.0 km

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA | 3 Şubat 2024 Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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