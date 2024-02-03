Giriş Tarihi: 03.02.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
07:20
HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA | 3 Şubat 2024 Hakkari'de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!
Son dakika Hakkari'den korkutan deprem haberi! 3 Şubat 2024 Tarihi itibarıyla birçok bölgeden deprem haberi gelmeye devam ederken, bir deprem haberi de Hakkari'den geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Hakkari'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?