HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA | 3 Şubat 2024 Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

SON DAKİKA HAKKARİ DEPREM

Hakkâri ilinin en büyük ilçesi olan Yüksekova'da son dakika bir deprem meydana geldi. Afad verileri ile Yüksekova merkezli olan ve büyüklüğü 4,3 olarak paylaşılan deprem, Kandilli verileri ile 4.1 olarak Kayalık- Çukurca olarak duyuruldu. İşte, güncel veriler ile depremin ayrıntıları...