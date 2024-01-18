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Haberler Fotohaber Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Halis Bilden’in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:30

Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Halis Bilden’in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi

Daha önce yönetim kurulu üyeliği, daire başkanlığı, AFAD Başkanlığı gibi görevlerde bulunan ve halihazırda T.C. Cumhurbaşkanlığı SBB bünyesinde görevde olan Halis Bilden'in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi merak ediliyor. Mehmet Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorularla incelenen Bilden'in siyasi kariyeri vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. İşte detaylar.

Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Halis Bilden’in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi

1968 doğumlu Mehmet Halis Bilden'in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi pek çok vatandaşın incelemeleri arasında yer alıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda görevde olan Bilden'in önceki görevleri ve çalışmalarını merak edenler Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorulara yanıt arıyor. İşte biyografisi, kariyeri ve merak edilen diğer detaylar…

Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Halis Bilden’in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi

HALİS BİLDEN KİMDİR?

12 Ekim 1968'de Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğdu. Kazıktepe Köyü İlkokulu (1979) ve Diyarbakır İmam Hatip Lisesini bitirdikten (1988) sonra Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesinde tamamladı.1994-1995 yılları arasında İstanbul Pendik Belediyesinde Mühendis, 1996–1999 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1999–2000 yıllarında askerlik görevini ifa etti.

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Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Halis Bilden’in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi

HALİS BİLDEN'İN ÖNCEKİ GÖREVLERİ NELER?

2001–2004 yılları arasında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı, 2004-2005 yılları arasında Adana Seyhan Belediyesinde Teknik Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2005–2006 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2006 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten baktı. 2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına atandı.

Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Halis Bilden’in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi

2007-2008 yıllarında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2008 yılında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 13.05.2008 tarihinden itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

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