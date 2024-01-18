Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:30
Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Halis Bilden’in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi
Daha önce yönetim kurulu üyeliği, daire başkanlığı, AFAD Başkanlığı gibi görevlerde bulunan ve halihazırda T.C. Cumhurbaşkanlığı SBB bünyesinde görevde olan Halis Bilden'in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi merak ediliyor. Mehmet Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorularla incelenen Bilden'in siyasi kariyeri vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. İşte detaylar.