Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Halis Bilden’in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi

1968 doğumlu Mehmet Halis Bilden'in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi pek çok vatandaşın incelemeleri arasında yer alıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda görevde olan Bilden'in önceki görevleri ve çalışmalarını merak edenler Halis Bilden kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorulara yanıt arıyor. İşte biyografisi, kariyeri ve merak edilen diğer detaylar…