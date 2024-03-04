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Haberler Fotohaber Halis Serbest kimdir, öldü mü, yaşıyor mu? Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, şu an ne yapıyor, nerede?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:37

Halis Serbest kimdir, öldü mü, yaşıyor mu? Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, şu an ne yapıyor, nerede?

Bergen filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte Halis Serbest ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bergen'i öldüren Halis Serbest kimdir, öldü mü, yaşıyor mu soruları izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Halis Serbest, Bergen'in yüzüne kezzap atmış, daha sonra ise ünlü şarkıcıyı 6 kurşunla öldürmüştü. Bergen'e tarifsiz acılar yaşatan isim, yaptığı açıklamalarla da büyük tepki çekmişti. Peki, Şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest hapiste mi, şu an ne yapıyor? İşte detaylar…

Halis Serbest kimdir, öldü mü, yaşıyor mu? Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, şu an ne yapıyor, nerede?

Halis Serbest hayatı ve biyografisi Bergen filminin televizyon ekranlarına gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konu başlıkları arasında yerini aldı. "Acıların Kadını" olarak tanınan Bergen'in hayatını konu edinen Bergen filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü şarkıcıyı 1989 yılında henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest'in ismi filmde hiç geçmiyor. Bergen'i öldüren Serbest, 12 yıl ceza almış ve cezasını çektikten sonra hapisten çıkmıştır. Peki, Bergen'in katili Halis Serbest kimdir, öldü mü, yaşıyor mu, şu an ne yapıyor? İşte detaylar…

Halis Serbest kimdir, öldü mü, yaşıyor mu? Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, şu an ne yapıyor, nerede?

HALİS SERBEST KİMDİR, YAŞIYOR MU?

Şarkıcı Bergen'i henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, 12 yıl ceza almış ve cezasını çektikten sonra hapisten çıkmıştır.

Adana'da yaşamına devam eden Halis Serbest'in tekstil işi ile uğraştığı biliniyor.

Serbest, 2018 yılında Kozan ilçesinde 2'si 16, 2'si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3'nün şikayetçi olduğu Serbest, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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Halis Serbest kimdir, öldü mü, yaşıyor mu? Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, şu an ne yapıyor, nerede?

HALİS SERBEST KAÇ YIL HAPİS YATTI?

31 Ekim 1982 tarihinde Bergen'in yüzüne kezzap atılmasının ardından azmettirici olarak yargılanan Halis Serbest, 12 yıl hapis cezası aldı.

Hapiste yatmasının ardından Bergen ile evlenen Halis Serbest, 14 Ağustos 1989 tarihinde Bergen'i 6 kurşun ile öldürdü. 15 yıl hapis cezası ile yargılansa da aldığı ceza sadece 7 ay oldu. 7 ay hapis yatmasının ardından 1990 yılında serbest bırakıldı.

Halis Serbest kimdir, öldü mü, yaşıyor mu? Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, şu an ne yapıyor, nerede?

BERGEN İLE HALİS SERBEST NASIL TANIŞTI?

Şarkıcı Bergen, iş için Ankara'dan sonra Adana'ya gider ve burada Halis Serbest ile tanışır. Çift burada 1982 yılında evlenir. Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder.

Fakat daha sonra bu duruma alışamayan Bergen, yeniden sahnelere dönmek ister, bu isteğin ardından ise Halis Serbest Bergen'den boşanmak istediğini dile getirir.

Halis Serbest kimdir, öldü mü, yaşıyor mu? Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, şu an ne yapıyor, nerede?

Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetti.

1989 yılında yeniden sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı'da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında iken öldürüldü.

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