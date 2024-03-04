Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
16:37
Halis Serbest kimdir, öldü mü, yaşıyor mu? Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, şu an ne yapıyor, nerede?
Bergen filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte Halis Serbest ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bergen'i öldüren Halis Serbest kimdir, öldü mü, yaşıyor mu soruları izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Halis Serbest, Bergen'in yüzüne kezzap atmış, daha sonra ise ünlü şarkıcıyı 6 kurşunla öldürmüştü. Bergen'e tarifsiz acılar yaşatan isim, yaptığı açıklamalarla da büyük tepki çekmişti. Peki, Şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest hapiste mi, şu an ne yapıyor? İşte detaylar…