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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 MAYIS 2024: Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? İşte talep toplama ve borsa işlem tarihleri
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:39

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 MAYIS 2024: Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? İşte talep toplama ve borsa işlem tarihleri

Halka arz takvimi Mayıs 2024 Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile kontrol ediliyor. SPK onayı sonrası şirketler arz oluyor. Bu hafta halka arz olacak şirketler listesi halka arz bültenini takip eden vatandaşların gündeminde. Son olarak Lila Kağıt, Koton Mağazacılık, Altınay Savunma Teknolojileri ve Koç Metalurji halka arz oldu. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler bültende yer buldu, borsa kodları nedir? İşte, detaylar…

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 MAYIS 2024: Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? İşte talep toplama ve borsa işlem tarihleri

Yatırımcıların gözdesi halka arzlara ilgi her geçen gün artıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenini yakından takip eden vatandaşlar 13-17 Mayıs tarihleri arasındaki halka arz takvimini merak ediyor. SPK onayı alan şirketlerin belirli tarihte talep toplama işlemi tamamlandıktan sonra halka arzları gerçekleştiriliyor. Peki, Mayıs ayı halka arz olacak şirket var mı? İşte ayrıntılar...

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 MAYIS 2024: Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? İşte talep toplama ve borsa işlem tarihleri

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 MAYIS 2024

13-17 Mayıs tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka arz bültenine göre halka arz olacak şirketler listesine göre bu hafta 15-16-17 Mayıs tarihleri arasında Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz olacak.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 MAYIS 2024: Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? İşte talep toplama ve borsa işlem tarihleri

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 15-16-17 Mayıs 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 24.000,000 lot

Hisse Fiyatı: 70,00 TL

Bist Kodu: HRKET

Halka Arz Büyüklüğü: 1,6 Milyar TL

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 MAYIS 2024: Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? İşte talep toplama ve borsa işlem tarihleri

FONUN KULLANIM YERİ

50-60% Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları

20-25% Finansal borçların ödenmesi

20-25% İşletme Sermayesi

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 MAYIS 2024: Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? İşte talep toplama ve borsa işlem tarihleri

BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ FİRMALAR VAR?

Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş..
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

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