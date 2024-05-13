HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 MAYIS 2024: Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? İşte talep toplama ve borsa işlem tarihleri

BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ FİRMALAR VAR?

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.

Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.

Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş..

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.