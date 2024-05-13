Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
09:39
HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 MAYIS 2024: Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? İşte talep toplama ve borsa işlem tarihleri
Halka arz takvimi Mayıs 2024 Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile kontrol ediliyor. SPK onayı sonrası şirketler arz oluyor. Bu hafta halka arz olacak şirketler listesi halka arz bültenini takip eden vatandaşların gündeminde. Son olarak Lila Kağıt, Koton Mağazacılık, Altınay Savunma Teknolojileri ve Koç Metalurji halka arz oldu. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler bültende yer buldu, borsa kodları nedir? İşte, detaylar…