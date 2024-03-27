GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart | Enterra talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz var mı?

Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka açılıyor gibi sorularla araştırılan SPK bülteni yatırımcıların radarına girdi. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 3 günlük talep toplama tarihlerini başlattı. ENTRA koduyla borsada işlem görmeye hazırlanan yeni halka arzda detaylar takvim üzerinden öğreniliyor. İşte, halka arz takvimi 2024 Mart...