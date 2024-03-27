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Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:06

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart | Enterra talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz var mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler bir bir halka açılmaya devam ediyor. Ic Enterra talep toplamaya başladı. Bu noktada yatırımcılar halka arz takvimi ile şirketlerin talep ve borsa işlem tarihlerini kaçırmayaya çalışıyor. Öte yandan taslak halka arzlar ile yatırım planlarını çıkaranlar da bülteni takip edenler arasında. İşte, 2024 Mart halka arz takvimi...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart | Enterra talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz var mı?

Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka açılıyor gibi sorularla araştırılan SPK bülteni yatırımcıların radarına girdi. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 3 günlük talep toplama tarihlerini başlattı. ENTRA koduyla borsada işlem görmeye hazırlanan yeni halka arzda detaylar takvim üzerinden öğreniliyor. İşte, halka arz takvimi 2024 Mart...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart | Enterra talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz var mı?

2024 MART HALKA ARZ TAKVİMİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan bir yeni şirke halka arza çıkıyor. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka açılıyor.

İşte, detaylar...

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GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart | Enterra talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz var mı?

ENTERRA HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Yeni halka arzda talep toplama tarihleri başladı. 369,565,717 lotla halka arza çıkacak Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. hisse fiyatı 10 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Yıldız Pazar'da işlem görecek. Talep süresi 29 Mart tarihinde son bulacak.

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart | Enterra talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz var mı?

TASLAK HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

  • Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

  • Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

  • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart | Enterra talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz var mı?

  • Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Enda Enerji Holding A.Ş.
  • Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

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