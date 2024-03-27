Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
10:06
GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart | Enterra talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz var mı?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler bir bir halka açılmaya devam ediyor. Ic Enterra talep toplamaya başladı. Bu noktada yatırımcılar halka arz takvimi ile şirketlerin talep ve borsa işlem tarihlerini kaçırmayaya çalışıyor. Öte yandan taslak halka arzlar ile yatırım planlarını çıkaranlar da bülteni takip edenler arasında. İşte, 2024 Mart halka arz takvimi...