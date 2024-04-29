HALKA ARZ TAKVİMİ 29 Nisan-3 Mayıs 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak, borsa kodları nedir?

LİLA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Bununla beraber talep toplama işlemi 30 Nisan, 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. KOTON 37,39 TL fiyat ile halka arz oluyor. Eşit dağıtım ile halka arz olacak firma katılım endeksine uygundur. Halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL, halka arz açıklığı ise yüzde 15,25'dir.

2.1 milyon katılım - 40 Lot (1495 TL)

2.5 milyon katılım - 34 Lot (1271 TL)

2.9 milyon katılım - 29 Lot (1084 TL)

3.3 milyon katılım - 26 Lot (972 TL)

3.7 milyon katılım - 23 Lot (859 TL)

4.1 milyon katılım - 21 Lot (785 TL)

4.5 milyon katılım - 19 Lot (710 TL)

4.9 milyon katılım - 18 Lot (673 TL)