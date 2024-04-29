Giriş Tarihi: 29.04.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
13:53
HALKA ARZ TAKVİMİ 29 Nisan-3 Mayıs 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak, borsa kodları nedir?
Yeni halka arz takvimi takip ediliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde son olarak Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ve Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzı onaylanmıştı. Lila Kağıt ve Koton Mağazacılık bu hafta talep toplayacak. Yeni halka arzlar için gözler SPK bültenine çevrildi. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, talep toplama tarihleri açıklandı mı, borsa kodları nedir? İşte, detaylar…