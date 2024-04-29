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Giriş Tarihi: 29.04.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 13:53

HALKA ARZ TAKVİMİ 29 Nisan-3 Mayıs 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak, borsa kodları nedir?

Yeni halka arz takvimi takip ediliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde son olarak Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ve Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzı onaylanmıştı. Lila Kağıt ve Koton Mağazacılık bu hafta talep toplayacak. Yeni halka arzlar için gözler SPK bültenine çevrildi. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, talep toplama tarihleri açıklandı mı, borsa kodları nedir? İşte, detaylar…

HALKA ARZ TAKVİMİ 29 Nisan-3 Mayıs 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak, borsa kodları nedir?

Yatırımcıların gözdesi halka arzlara ilgi her geçen gün artıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenini yakından takip eden vatandaşlar 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasındaki halka arz takvimini merak ediyor. SPK onayı alan şirketlerin belirli tarihte talep toplama işlemi tamamlandıktan sonra halka arzları gerçekleştiriliyor. Peki, yeni halka arz olacak şirket var mı? İşte ayrıntılar...

HALKA ARZ TAKVİMİ 29 Nisan-3 Mayıs 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak, borsa kodları nedir?

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?
Bu hafta takvime göre iki şirket halka arz oluyor. Koton Mağazacılık Tekstil ve Lila Kağıt talep toplayacak.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 29 Nisan-3 Mayıs 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak, borsa kodları nedir?

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Bununla beraber talep toplama işlemi 30 Nisan, 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eşit dağıtımla halka arz olacak Koton, katılım endeksine uygundur. Halka arz büyüklüğü 4.1 milyar TL, halka açıklığı ise yüzde 16,5 oldu.

Dağıtılacak pay miktarları:

2.1 milyon katılım - 55 Lot (1677 TL)
2.5 milyon katılım - 47 Lot (1433 TL)
2.9 milyon katılım - 40 Lot (1220 TL)
3.3 milyon katılım - 35 Lot (1067 TL)
3.7 milyon katılım - 32 Lot (976 TL)
4.1 milyon katılım - 29 Lot (884 TL)
4.5 milyon katılım - 26 Lot (793 TL)
4.9 milyon katılım - 24 Lot (732 TL)

HALKA ARZ TAKVİMİ 29 Nisan-3 Mayıs 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak, borsa kodları nedir?

LİLA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Bununla beraber talep toplama işlemi 30 Nisan, 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. KOTON 37,39 TL fiyat ile halka arz oluyor. Eşit dağıtım ile halka arz olacak firma katılım endeksine uygundur. Halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL, halka arz açıklığı ise yüzde 15,25'dir.

2.1 milyon katılım - 40 Lot (1495 TL)
2.5 milyon katılım - 34 Lot (1271 TL)
2.9 milyon katılım - 29 Lot (1084 TL)
3.3 milyon katılım - 26 Lot (972 TL)
3.7 milyon katılım - 23 Lot (859 TL)
4.1 milyon katılım - 21 Lot (785 TL)
4.5 milyon katılım - 19 Lot (710 TL)
4.9 milyon katılım - 18 Lot (673 TL)

HALKA ARZ TAKVİMİ 29 Nisan-3 Mayıs 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak, borsa kodları nedir?

BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ FİRMALAR VAR?
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

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