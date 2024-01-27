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Haberler Fotohaber HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile il il ve Ankara, İzmir, İstanbul 27-28 Ocak hava nasıl olacak, kar, yağmur var mı?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 20:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 20:42

HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile il il ve Ankara, İzmir, İstanbul 27-28 Ocak hava nasıl olacak, kar, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük olarak yayınlanan hava durumu raporlarına erişmek isteyenler Ankara, İzmir, İstanbul 27-28 Ocak hava nasıl olacak, kar, yağmur var mı? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 27-28 Ocak meteoroloji verileri.

HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile il il ve Ankara, İzmir, İstanbul 27-28 Ocak hava nasıl olacak, kar, yağmur var mı?

Hava durumu raporu 27-28 Ocak günleri için merak edilerek Ankara, İzmir, İstanbul 27-28 Ocak hava nasıl olacak, kar, yağmur var mı? soruları üzerinden araştırılıyor.

HAVA DURUMU RAPORU | 27-28 OCAK

Güncel hava durumu verileri ve tüm detaylar şöyle;

HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile il il ve Ankara, İzmir, İstanbul 27-28 Ocak hava nasıl olacak, kar, yağmur var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile il il ve Ankara, İzmir, İstanbul 27-28 Ocak hava nasıl olacak, kar, yağmur var mı?

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile il il ve Ankara, İzmir, İstanbul 27-28 Ocak hava nasıl olacak, kar, yağmur var mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve iç kesimlerde kar, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar

KOCAELİ 5°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur

TEKİRDAĞ 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile il il ve Ankara, İzmir, İstanbul 27-28 Ocak hava nasıl olacak, kar, yağmur var mı?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İzmir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı

İZMİR 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

MUĞLA -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

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