Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? Meteoroloji hava durumu uyarıları ile hava sıcaklıkları düşecek mi, ne zaman serinleyecek?

Bunaltıcı sıcaklar tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken milyonlar "Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin raporuna göre; Marmara Bölesi'nde bugün hava; Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusu) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? İşte MGM hava durumu tahminleri ile yeni haftadan uyarılar…