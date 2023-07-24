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Haberler Fotohaber Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? Meteoroloji hava durumu uyarıları ile hava sıcaklıkları düşecek mi, ne zaman serinleyecek?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:33

Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? Meteoroloji hava durumu uyarıları ile hava sıcaklıkları düşecek mi, ne zaman serinleyecek?

Bunaltıcı sıcaklar tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken milyonlar "Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin raporuna göre; Marmara Bölesi'nde bugün hava; Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusu) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? İşte MGM hava durumu tahminleri ile yeni haftadan uyarılar…

Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? Meteoroloji hava durumu uyarıları ile hava sıcaklıkları düşecek mi, ne zaman serinleyecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya dair hava durumu tahminleri merakla bekleniyor. Bu kapsamda ise sıcak havalarla mücadele eden binlerce kişi "Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sıcaklıkların bu hafta da yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken vatandaşlar Meteorolojik uyarıları yakından takip ediyor. Peki, Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? İşte detaylar.

Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? Meteoroloji hava durumu uyarıları ile hava sıcaklıkları düşecek mi, ne zaman serinleyecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor

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Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? Meteoroloji hava durumu uyarıları ile hava sıcaklıkları düşecek mi, ne zaman serinleyecek?

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? Meteoroloji hava durumu uyarıları ile hava sıcaklıkları düşecek mi, ne zaman serinleyecek?

MARMARA

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusu) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? Meteoroloji hava durumu uyarıları ile hava sıcaklıkları düşecek mi, ne zaman serinleyecek?

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