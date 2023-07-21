HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 | YÖK ATLAS Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başlayacak. Yükseköğretim Kurumu'nun yayımladığı Atlas raporu ile öğrenciler geçen yıla ait lisans ve ön lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları, yerleşen sayısı ve kontenjanlarına göre bu yıl tercihte bulunacaklar. Hemşirelik bölümünü tercih etmek isteyen üniversite adayları hemşirelik taban puanları 2023, hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında araştırma yapıyor. İşte, detaylar…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
11+0
7+0
|12
11
11
7
|135.194
120.275
129.000
130.066
|376,38430
327,23208
372,16821
334,94010
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
9+0
9+0
7+0
|8
9
9
7
|170.904
178.910
199.000
209.465
|352,93808
292,06768
325,67293
290,85636
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
55+0
50+0
49+0
|60
55
50
49
|311.271
347.756
335.000
395.595
|294,48086
235,92921
272,11363
239,20752
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|45+0
30+0
30+0
30+0
|45
30
30
30
|64.889
61.680
66.100
69.925
|440,77600
379,26700
436,69984
393,45484
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
5+0
5+0
—
|3
5
5
—
|65.620
77.192
107.000
—
|439,98933
363,56592
391,81003
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
20+1
20+1
—
|31
21
21
—
|68.534
70.385
85.800
—
|436,75425
370,20296
414,53301
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|77.738
73.658
73.800
79.598
|427,05086
367,00050
427,99064
381,95272
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
12+0
8+0
|12
12
12
8
|79.746
64.020
64.200
60.807
|425,01809
376,79429
438,91187
405,05721
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
—
|9
9
9
—
|84.810
69.279
73.000
—
|419,86020
371,37507
428,90081
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|92.100
87.196
85.900
92.436
|412,90311
354,19593
414,44041
367,93405
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|210+6
210+6
210+6
220+6
|216
216
216
226
|98.136
92.467
94.300
98.830
|407,24468
349,52817
405,45503
361,63192
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
7+0
7+0
5+0
|4
7
7
5
|98.614
98.595
97.200
92.931
|406,82937
344,38010
402,58291
367,41298
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
12+0
18+0
12+0
|14
12
18
12
|99.899
82.488
82.600
88.454
|405,59297
358,42891
418,04962
372,16163
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
—
—
—
|103
—
—
—
|101.083
—
—
—
|404,50907
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
15+0
15+0
|12
12
15
15
|101.878
93.309
111.000
115.403
|403,75660
348,80632
388,58805
346,53681
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|104.654
101.780
101.000
106.052
|401,25082
341,71795
398,51752
354,85085
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
15+0
10+0
|15
15
15
10
|106.416
95.421
90.900
87.222
|399,67683
346,98098
409,17892
373,36272
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|280+7
280+7
280+7
280+7
|287
287
287
287
|108.774
106.846
109.000
112.758
|397,65103
337,53299
390,06824
348,84837
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
9+0
5+0
|12
11
9
5
|117.421
107.586
99.500
97.704
|390,27849
336,91854
400,11922
362,73670
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
120+3
|134
134
134
123
|117.508
117.458
117.000
122.854
|390,20254
329,25961
382,62085
340,43910
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|120.404
111.339
112.000
116.950
|387,81455
333,92373
387,50014
345,19617
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|121.110
116.356
116.000
121.113
|387,24678
330,06082
383,84192
341,8079
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
170+5
170+5
|164
164
175
175
|121.769
119.980
125.000
132.472
|386,72540
327,44588
376,14850
333,17397
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|120+3
110+3
100+3
100+3
|123
113
103
103
|124.251
120.124
119.000
126.377
|384,75228
327,33789
381,33629
337,76343
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|210+6
200+5
200+5
200+5
|216
205
205
205
|124.925
120.314
120.000
126.797
|384,23255
327,20658
380,52264
337,46179
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
125+4
|134
134
134
129
|126.146
121.968
121.000
128.255
|383,21140
325,99579
379,24150
336,33867
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
12+0
14+0
9+0
|14
12
14
9
|126.189
111.524
111.000
109.103
|383,17118
333,76481
387,98419
352,05077
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
13+0
13+0
7+0
|13
13
13
7
|126.427
115.049
120.000
109.639
|382,99007
331,04757
380,57356
351,59461
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
6+0
—
—
|7
6
—
—
|127.088
131.218
—
—
|382,46769
319,59621
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|128.363
—
—
—
|381,51963
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
10+0
10+0
|10
9
10
10
|128.623
129.839
132.000
151.834
|381,31085
320,47388
369,92162
320,18391
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|129.536
119.855
118.000
123.019
|380,58390
327,53007
381,99858
340,32993
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
150+4
140+4
|164
164
154
144
|130.108
122.010
117.000
120.408
|380,16141
325,97254
383,01587
342,37554
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|130.155
126.044
133.000
147.665
|380,12104
323,12327
368,88382
322,80933
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
6+0
3+0
|6
6
6
3
|131.795
128.374
119.000
114.764
|378,85332
321,48530
380,65176
347,08869
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(Ankara) (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
150+4
150+4
150+4
|164
154
154
154
|132.140
125.906
128.000
146.819
|378,61492
323,21339
372,94318
323,39450
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
6+0
—
|8
8
6
—
|132.295
124.776
125.000
—
|378,49775
323,98624
375,96096
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|133.656
129.774
131.000
146.337
|377,49056
320,51531
370,65665
323,68759
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|134.223
129.273
129.000
136.760
|377,07835
320,87789
372,07755
330,09475
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
11+0
7+0
|12
11
11
7
|135.194
120.275
129.000
130.066
|376,38430
327,23208
372,16821
334,94010
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|138.666
139.688
144.000
153.429
|373,95008
313,96634
360,61155
319,21979
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
6+0
4+0
|8
8
6
4
|139.112
129.337
136.000
155.633
|373,59575
320,83886
366,82530
317,84627
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
160+4
160+4
|205
205
164
164
|139.759
136.279
134.000
143.096
|373,12133
316,18347
368,38968
325,81582
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
8+0
8+0
4+0
|9
8
8
4
|140.433
129.109
126.000
123.728
|372,62181
320,97771
374,91657
339,79253
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|140.621
128.672
127.000
132.325
|372,47755
321,26769
374,01606
333,27916
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|140.730
145.390
148.000
168.168
|372,39943
310,46549
357,77762
310,62782
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
12+0
8+0
|15
14
12
8
|141.174
129.687
128.000
124.849
|372,07203
320,57970
373,56472
338,91466
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|170+5
160+4
160+4
160+4
|175
164
164
164
|141.980
131.943
131.000
138.896
|371,49459
319,09289
370,85762
328,56691
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|142.126
132.482
130.000
138.969
|371,39162
318,73404
371,85615
328,52091
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|142.659
—
—
—
|371,01897
—
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
10+0
9+0
4+0
|8
10
9
4
|142.759
130.029
129.000
128.203
|370,95068
320,35165
372,11711
336,38012
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
9+0
7+0
4+0
|4
9
7
4
|143.176
138.302
147.000
153.032
|370,68072
314,84929
358,02920
319,45696
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
190+5
|205
205
205
195
|143.886
139.575
142.000
151.821
|370,17795
314,04279
362,28642
320,19161
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
7+0
8+0
5+0
|8
7
8
5
|144.706
136.578
135.000
128.252
|369,60620
315,98059
367,87273
336,34012
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
6+0
|9
9
9
6
|145.194
147.760
151.000
153.403
|369,27151
309,00290
355,25066
319,23632
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
150+4
|134
134
134
154
|145.545
137.552
138.000
152.983
|369,03336
315,37841
365,19567
319,49259
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
6+0
4+0
|6
6
6
4
|146.132
130.003
129.000
134.686
|368,64653
320,37291
372,40027
331,57429
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
12+0
11+0
6+0
|14
12
11
6
|146.786
133.912
131.000
131.419
|368,21061
317,73440
371,05031
333,91632
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
120+3
120+3
130+4
|134
123
123
134
|147.513
139.203
146.000
164.919
|367,71949
314,27241
359,06136
312,42963
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|147.770
138.703
143.000
155.303
|367,55543
314,60463
361,15528
318,03965
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
170+5
170+5
|164
164
175
175
|148.269
145.704
147.000
159.388
|367,19225
310,28493
357,88538
315,61602
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|149.242
145.796
149.000
162.778
|366,53494
310,22774
357,04168
313,67877
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|150.063
138.538
139.000
153.845
|366,00964
314,70275
364,31074
318,97000
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|140+4
130+4
130+4
120+3
|144
134
134
123
|150.427
145.088
144.000
151.491
|365,77535
310,64435
360,51574
320,39295
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|150.673
149.063
157.000
169.923
|365,61554
308,23833
351,20007
309,66909
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
14+0
13+0
8+0
|14
14
13
8
|151.079
132.195
130.000
135.159
|365,33741
318,91234
371,36717
331,24358
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
12+0
14+0
8+0
|14
12
14
8
|152.335
138.032
140.000
145.713
|364,47845
315,04519
363,96217
324,11181
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
9+0
9+0
6+0
|8
9
9
6
|152.526
141.078
134.000
138.074
|364,33856
313,09012
368,37196
329,15656
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
15+0
15+0
|8
8
15
15
|152.804
147.342
148.000
175.125
|364,14990
309,27656
357,28691
306,93455
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
7+0
6+0
4+0
|9
7
6
4
|154.283
156.728
147.000
175.337
|363,18441
303,84439
358,41009
306,81754
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|154.780
151.198
155.000
167.311
|362,82871
306,98509
352,25089
311,09412
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|154.798
149.534
148.000
159.118
|362,81977
307,96825
357,38232
315,75887
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
10+0
5+0
|11
10
10
5
|154.949
146.330
136.000
121.789
|362,71585
309,89779
366,81703
341,28612
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
—
|9
9
9
—
|155.349
160.786
188.000
—
|362,46594
301,51083
331,48141
—
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|155.395
155.798
—
—
|362,43531
304,37134
—
—
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
—
—
|72
72
—
—
|155.938
153.089
—
—
|362,10194
305,86120
—
—
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|156.439
161.404
—
—
|361,76598
301,17414
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|17+0
15+0
14+0
8+0
|17
15
14
8
|156.734
156.739
164.000
164.671
|361,55774
303,83915
346,07889
312,57902
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|157.016
148.646
147.000
156.539
|361,37361
308,48273
358,53604
317,27369
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
15+0
15+0
9+0
|12
15
15
9
|157.412
157.049
150.000
149.202
|361,10295
303,65229
356,22415
321,82422
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
10+0
—
—
|12
10
—
—
|157.446
148.156
—
—
|361,08279
308,77823
—
—
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
100+3
90+3
80+2
|113
103
93
82
|157.504
148.896
150.000
160.673
|361,03852
308,34784
355,94819
314,86796
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
9+0
9+0
5+0
|8
9
9
5
|157.554
140.487
142.000
142.151
|360,99552
313,46723
361,93817
326,44771
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
15+0
15+0
|5
5
15
15
|157.779
159.442
170.000
192.648
|360,85014
302,27863
342,59472
298,31769
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|158.065
153.747
153.000
163.818
|360,68486
305,51803
353,65037
313,06934
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|159.527
155.095
157.000
167.809
|359,72752
304,72757
351,20476
310,82508
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|159.529
154.000
155.000
165.714
|359,72585
305,37528
352,47414
311,97350
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
12+0
10+0
—
|10
12
10
—
|159.818
161.809
173.000
—
|359,55386
300,93855
340,26936
—
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|161.551
151.953
153.000
166.203
|358,49115
306,54102
354,01705
311,70948
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|85+3
75+2
70+2
70+2
|88
77
72
72
|161.554
150.810
151.000
162.069
|358,48883
307,20237
355,23223
314,07595
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|230+6
230+6
240+6
240+6
|236
236
246
246
|161.806
155.127
157.000
168.373
|358,32136
304,71082
350,97090
310,51880
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
10+0
6+0
|12
11
10
6
|162.279
149.778
147.000
148.783
|358,02909
307,81871
358,17948
322,08693
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|163.129
157.127
158.000
173.930
|357,51776
303,60780
350,05049
307,56830
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
6+0
—
—
|7
6
—
—
|163.493
166.609
—
—
|357,30000
298,35424
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
20+0
—
|6
6
20
—
|164.082
152.839
172.000
—
|356,95012
306,02468
341,00769
—
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
—
|93
93
93
—
|164.635
165.458
174.000
—
|356,61295
298,96168
339,97641
—
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|164.676
157.495
159.000
167.453
|356,59361
303,39327
349,50476
311,01907
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
9+0
6+0
|11
11
9
6
|165.642
150.459
151.000
159.268
|356,00897
307,43247
355,51632
315,68315
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
110+3
120+3
|103
103
113
123
|166.141
159.870
161.000
175.070
|355,72090
302,01756
348,26077
306,96289
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|168.338
157.426
156.000
167.696
|354,41920
303,42758
351,78237
310,88742
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|168.343
163.848
168.000
184.338
|354,41606
299,83735
343,49597
302,26497
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
—
|9
9
9
—
|168.524
154.762
164.000
—
|354,31393
304,93421
346,41165
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
6+0
—
—
|5
6
—
—
|168.899
176.841
—
—
|354,10021
293,06035
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
12+0
—
—
|13
12
—
—
|169.115
165.810
—
—
|353,99570
298,75872
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|185+5
180+5
180+5
180+5
|190
185
185
185
|169.203
160.810
160.000
172.931
|353,94445
301,49252
348,74458
308,09633
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|169.630
169.158
—
—
|353,69658
296,99387
—
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
14+0
8+0
|15
15
14
8
|169.922
152.182
140.000
138.246
|353,54193
306,41483
363,20987
329,02954
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
155+4
160+4
150+4
|164
159
164
154
|169.998
160.614
162.000
183.324
|353,49588
301,60203
347,32246
302,74157
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|170.898
166.134
168.000
180.432
|352,94092
298,60436
343,66758
304,14486
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
9+0
9+0
7+0
|8
9
9
7
|170.904
178.910
199.000
209.465
|352,93808
292,06768
325,67293
290,85636
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|170+5
170+5
170+5
170+5
|175
175
175
175
|171.170
167.763
171.000
183.799
|352,79350
297,75917
341,55433
302,50475
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
—
|9
9
9
—
|171.973
175.094
197.000
—
|352,31289
293,96508
326,77154
—
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
100+3
100+3
100+3
|113
103
103
103
|172.267
169.748
177.000
191.556
|352,13873
296,68957
338,26880
298,84740
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|173.596
168.047
178.000
—
|351,36635
297,62478
337,34344
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|173.685
163.833
165.000
175.641
|351,31792
299,84120
345,84935
306,65107
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|115+3
115+3
110+3
110+3
|118
118
113
113
|176.998
168.207
170.000
184.811
|349,42441
297,52800
342,41945
302,01796
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
10+0
—
—
|7
10
—
—
|177.286
179.991
—
—
|349,24522
291,53752
—-
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
10+0
—
—
|12
10
—
—
|178.138
168.906
—
—
|348,75046
297,12734
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
9+0
—
|12
11
9
—
|178.392
153.460
160.000
—
|348,60726
305,67299
348,80418
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
120+3
|134
134
134
123
|178.461
168.544
169.000
176.571
|348,56967
297,33799
342,95519
306,13683
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|250+7
250+7
250+7
250+7
|257
257
257
257
|178.682
177.309
181.000
194.622
|348,45443
292,83650
335,56951
297,38588
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|179.023
172.657
179.000
196.620
|348,28327
295,19498
336,81826
296,46830
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|180.389
172.806
179.000
188.959
|347,52945
295,11601
336,93189
300,04410
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
120+3
120+3
120+3
|134
123
123
123
|180.614
170.627
174.000
187.914
|347,39969
296,23987
339,62224
300,56700
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|180.917
175.902
—
—
|347,22685
293,55811
—
—
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|181.614
171.855
172.000
184.930
|346,84483
295,63211
340,76265
301,96738
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
70+2
60+2
—
|82
72
62
—
|182.180
174.836
183.000
—
|346,53437
294,08935
334,67521
—
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
100+3
100+3
90+3
|113
103
103
93
|182.324
171.639
173.000
186.975
|346,45154
295,72634
340,64802
301,00460
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
—
—
—
|100+3
—
—
—
|183.320
—
—
—
|345,91071
—
—
—
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
—
—
—
|77
—
—
—
|183.402
—
—
—
|345,85998
—
—
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|183.737
185.647
—
—
|345,68253
288,74228
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|183.852
173.693
175.000
185.844
|345,63076
294,66886
339,05272
301,54621
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
—
—
—
|72
—
—
—
|183.900
—
—
—
|345,60239
—
—
—
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
—
—
|93
93
—
—
|184.622
179.982
—
—
|345,20243
291,54123
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|185.141
188.098
—
—
|344,94012
287,52565
—
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|187.331
181.764
186.000
201.191
|343,81347
290,63033
332,41312
294,41102
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|187.702
178.085
180.000
189.685
|343,59721
292,46901
336,26814
299,70028
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|189.138
182.217
184.000
196.075
|342,81375
290,39939
333,63033
296,71840
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|189.662
181.419
183.000
186.936
|342,51874
290,79748
334,43808
301,01744
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|120+3
110+3
110+3
100+3
|123
113
113
103
|190.327
179.284
182.000
192.670
|342,15764
291,89311
334,87747
298,31044
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|190.590
178.073
180.000
188.983
|342,03188
292,47453
336,16886
300,03131
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Afşin Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|190.638
184.631
190.000
200.073
|342,00750
289,22932
330,43641
294,91930
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|191.076
193.076
—
—
|341,78961
285,29227
—
—
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|170+5
170+5
170+5
170+5
|175
175
175
175
|192.203
181.210
183.000
194.198
|341,19938
290,91083
334,30249
297,57337
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
80+2
70+2
|103
103
82
72
|192.628
190.679
192.000
206.091
|340,96052
286,37023
329,48781
292,29903
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|192.873
184.100
189.000
201.553
|340,84238
289,49384
330,75836
294,25892
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
160+4
160+4
|154
154
164
164
|193.504
185.831
191.000
200.507
|340,51646
288,64633
330,06561
294,70876
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
100+3
100+3
100+3
|113
103
103
103
|193.613
186.240
190.000
204.852
|340,45342
288,45841
330,30353
292,81747
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
—
—
|82
82
—
—
|194.843
192.512
—
—
|339,84954
285,53240
—
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
100+3
100+3
100+3
|113
103
103
103
|194.882
188.562
193.000
207.834
|339,82487
287,31813
328,88976
291,55162
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bucak Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|195.901
189.193
192.000
201.938
|339,32423
287,05401
329,47058
294,08510
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|197.243
195.845
198.000
204.493
|338,64759
284,07690
326,08575
292,96850
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|198.464
189.367
190.000
200.380
|338,03789
286,96900
330,26506
294,76892
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
100+3
100+3
90+3
|113
103
103
93
|199.208
191.367
193.000
204.066
|337,67613
286,05652
328,83672
293,16401
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|200.546
188.724
187.000
198.534
|337,04665
287,25421
331,99986
295,63328
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|200.945
196.305
203.000
215.667
|336,85962
283,86982
323,44189
288,32687
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
65+2
60+2
60+2
|77
67
62
62
|201.522
190.319
193.000
207.126
|336,57267
286,54259
328,46453
291,85204
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|202.066
192.261
194.000
204.722
|336,30122
285,64885
328,18499
292,87839
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|202.295
192.745
195.000
205.077
|336,18808
285,43823
327,69304
292,72298
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|85+3
—
—
—
|88
—
—
—
|202.595
—
—
—
|336,04276
—
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|203.338
193.213
195.000
207.081
|335,66674
285,22692
327,38289
291,87301
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
—
—
|103
93
—
—
|203.733
196.010
—
—
|335,49643
284,00220
—
—
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Bursa)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
—
—
—
|40
—
—
—
|204.554
—
—
—
|335,09277
—
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
47+0
42+0
37+0
|42
47
42
37
|205.466
218.764
230.000
250.269
|334,64360
274,41737
309,99785
275,53353
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
13+0
20+0
20+0
|13
13
20
20
|206.211
179.300
175.000
195.956
|334,29361
291,88625
339,44502
296,77060
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
90+3
90+3
|88
88
93
93
|206.876
196.421
198.000
210.762
|333,98914
283,82102
325,86539
290,34184
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|206.888
198.969
203.000
214.068
|333,98301
282,68353
323,40982
288,97203
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|207.720
197.773
200.000
211.680
|333,56452
283,22923
324,90333
289,96783
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|207.883
200.864
—
—
|333,48856
281,84059
—
—
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|208.405
198.200
205.000
—
|333,24204
283,03491
322,13045
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|208.752
—
—
—
|333,06915
—
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bucak Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|209.285
201.427
204.000
212.582
|332,81610
281,58611
322,80106
289,61260
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
120+3
130+4
|103
103
123
134
|209.977
200.158
205.000
213.730
|332,50376
282,15857
322,46149
289,12444
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|211.208
205.419
—
—
|331,94419
279,85587
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|211.461
198.883
203.000
209.987
|331,81364
282,71551
323,40716
290,65200
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|211.942
200.903
204.000
215.881
|331,58556
281,81730
322,78922
288,24857
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|212.338
—
—
—
|331,40408
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
51+0
—
—
|60
51
—
—
|213.172
242.549
—
—
|331,03107
265,43560
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
14+0
11+0
7+0
|9
14
11
7
|214.171
194.359
194.000
195.108
|330,53827
284,71782
328,00590
297,17988
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|23+0
25+0
14+0
17+0
|23
25
14
17
|215.805
210.123
208.000
230.278
|329,81177
277,88630
320,92775
282,66757
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|217.848
—
—
—
|328,87803
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
12+0
11+0
9+0
|13
12
11
9
|219.423
205.797
211.000
225.994
|328,18439
279,70495
319,32255
284,26766
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|76+0
68+0
102+0
108+0
|76
68
102
108
|222.370
205.269
228.000
250.155
|326,86724
279,91633
311,31402
275,57914
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
—
—
—
|40
—
—
—
|229.767
—
—
—
|323,65076
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
17+0
16+0
15+0
|15
17
16
15
|230.904
213.861
217.000
235.470
|323,15665
276,37398
316,30855
280,72124
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|231.484
—
—
—
|322,92897
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
10+0
8+0
|11
10
10
8
|239.017
217.821
225.000
242.518
|319,80586
274,78833
312,68940
278,26512
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
7+0
6+0
|6
6
7
6
|239.599
221.026
229.000
251.250
|319,58203
273,49112
310,69966
275,21655
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
—
—
—
|60
—
—
—
|244.766
—
—
—
|317,48394
—
—
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
42+0
34+0
36+0
|42
42
34
36
|245.914
264.460
280.000
343.252
|317,04175
258,19713
289,99459
249,99909
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
13+0
12+0
9+0
|14
13
12
9
|246.253
225.929
237.000
251.069
|316,90461
271,55008
307,04498
275,27489
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|43+0
34+0
—
—
|43
34
—
—
|259.816
294.961
—
—
|311,67162
249,22709
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
—
—
—
|40
—
—
—
|261.781
—
—
—
|310,95649
—
—
—
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|36+0
32+0
46+0
14+0
|36
32
46
14
|263.194
243.550
263.000
285.290
|310,42743
265,09406
296,37990
264,65157
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|61+0
68+0
68+0
48+0
|61
68
68
48
|264.764
243.387
267.000
324.554
|309,85952
265,14724
294,82519
254,34751
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
16+0
11+0
9+0
|16
16
11
9
|265.229
229.311
242.000
250.541
|309,68754
270,25561
304,95859
275,44308
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
51+0
46+0
|51
51
51
46
|265.422
269.731
286.000
282.871
|309,63286
256,54188
287,92868
265,35009
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
8+0
10+0
10+0
|20
8
10
10
|266.103
229.485
263.000
314.701
|309,38897
270,19193
296,39385
256,80761
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|46+0
51+0
51+0
54+0
|46
51
51
54
|268.599
281.023
298.000
327.031
|308,49829
253,15287
283,66126
253,75492
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|21+0
—
—
—
|21
—
—
—
|274.609
—
—
—
|306,36565
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
—
—
|68
68
—
—
|279.766
312.917
—
—
|304,60512
244,39964
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|37+0
37+0
35+0
12+0
|37
37
35
12
|280.387
274.843
287.000
248.851
|304,39732
255,00685
287,54024
276,02081
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
27+0
27+0
30+0
|27
27
27
30
|280.445
259.906
268.000
318.940
|304,37617
259,63747
294,43168
255,77887
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
—
—
—
|60
—
—
—
|283.514
—
—
—
|303,29954
—
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|287.602
—
—
—
|301,93278
—
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|289.108
—
—
—
|301,46319
—
—
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
42+0
42+0
12+0
|51
42
42
12
|292.868
240.514
264.000
302.467
|300,22564
266,12681
296,18461
259,94072
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
51+0
—
|51
51
51
—
|293.483
251.474
253.000
—
|300,01672
262,37186
300,22116
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|51
51
—
—
|294.824
344.304
—
—
|299,58207
236,74297
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|66+0
57+0
49+0
40+0
|66
57
49
40
|298.723
269.403
273.000
308.015
|298,33997
256,64933
292,66332
258,49134
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|56+0
46+0
—
—
|56
46
—
—
|302.675
307.013
—
—
|297,09025
245,95642
—
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
43+0
33+0
32+0
|51
43
33
32
|307.644
355.841
345.000
386.302
|295,57287
233,96178
269,21451
240,99477
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
55+0
50+0
49+0
|60
55
50
49
|311.271
347.756
335.000
395.595
|294,48086
235,92921
272,11363
239,20752
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|76+0
68+0
76+0
76+0
|76
68
76
76
|314.090
306.927
348.000
427.565
|293,63680
245,98023
268,55342
233,38761
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
29+0
30+0
25+0
|40
29
30
25
|317.572
305.097
321.000
477.524
|292,57899
246,46660
276,32303
214,88628
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
48+0
50+0
—
|60
48
50
—
|328.075
350.955
330.000
—
|289,57801
235,16154
273,58299
—
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|28+0
23+0
9+0
20+0
|28
23
9
20
|328.320
283.767
286.000
373.779
|289,50808
252,36521
287,77124
243,49112
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
25+0
25+0
—
|25
25
25
—
|329.051
324.050
429.000
—
|289,31020
241,58425
249,14366
—
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|38+0
9+0
25+0
30+0
|38
9
25
30
|329.203
235.209
255.000
283.818
|289,26932
268,00409
299,45889
265,07223
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|22+0
25+0
—
—
|22
25
—
—
|331.646
293.833
—
—
|288,57924
249,54136
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
2
2
|332.289
313.202
311.000
309.256
|288,38686
244,32484
279,58828
258,16391
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|338.110
—
—
—
|286,77399
—
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
29+0
—
—
|42
4
—
—
|338.359
Dolmadı
—
—
|286,69984
Dolmadı
—-
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|70+0
60+0
62+0
40+0
|70
60
62
40
|345.180
315.916
343.000
396.280
|284,81529
243,64214
269,80140
239,08504
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|38+0
40+0
35+0
12+0
|38
40
35
12
|349.913
383.883
405.000
481.223
|283,56911
220,75909
254,37047
208,07857
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|76+0
68+0
76+0
56+0
|76
68
76
56
|353.853
320.627
335.000
342.117
|282,53505
242,41092
272,05891
250,24889
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
34+0
—
—
|27
34
—
—
|356.444
379.848
—
—
|281,86793
225,27159
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|356.927
—
—
—
|281,74572
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
39+0
29+0
—
|27
32
29
—
|360.457
Dolmadı
405.000
—
|280,85058
Dolmadı
254,33054
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|363.987
Dolmadı
—
—
|279,98095
Dolmadı
—-
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
5+0
8+0
|11
10
5
2
|364.577
389.749
391.000
Dolmadı
|279,84187
203,51263
257,55889
Dolmadı
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|80+0
80+0
—
—
|80
80
—
—
|371.526
370.116
—
—
|278,14418
229,87821
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
17+0
15+0
5+0
|20
9
15
—
|375.456
Dolmadı
540.000
Dolmadı
|277,19575
Dolmadı
229,66309
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|76+0
71+0
62+0
3+0
|76
71
62
3
|384.472
318.852
324.000
331.775
|275,05978
242,87664
275,52041
252,63636
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
37+0
—
—
|51
37
—
—
|391.395
346.602
—
—
|273,50641
236,20604
—
—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
34+0
33+0
10+0
|34
34
33
10
|393.371
346.071
388.000
444.437
|273,07062
236,32795
258,24806
230,13388
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
17+0
20+0
26+0
|16
17
20
8
|403.667
378.239
492.000
Dolmadı
|270,82275
226,32556
237,20159
Dolmadı
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|67+0
—
—
—
|67
—
—
—
|408.335
—
—
—
|269,84677
—
—
—
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
68+0
72+0
|68
68
68
72
|411.415
357.201
295.000
320.196
|269,19546
233,59869
284,80170
255,45013
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|47+0
38+0
—
—
|47
8
—
—
|412.698
Dolmadı
—
—
|268,92799
Dolmadı
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|85+0
83+0
84+0
—
|85
83
84
—
|412.744
359.493
401.000
—
|268,91803
233,03046
255,26815
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|24+0
24+0
24+0
24+0
|24
24
24
17
|414.419
380.940
486.000
Dolmadı
|268,56534
224,36246
238,28852
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
51+0
51+0
45+0
|42
14
51
45
|417.134
Dolmadı
424.000
456.189
|268,00868
Dolmadı
250,19916
227,44199
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
66+0
59+0
63+0
|51
14
59
63
|417.936
Dolmadı
668.000
437.864
|267,83662
Dolmadı
211,76639
231,44443
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
—
—
—
|51
—
—
—
|418.730
—
—
—
|267,66941
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|85+0
76+0
68+0
72+0
|85
76
68
72
|420.189
365.907
339.000
352.479
|267,38003
231,27761
270,96945
247,94397
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
34+0
17+0
10+0
|9
9
17
4
|422.487
Dolmadı
509.000
Dolmadı
|266,92392
Dolmadı
234,37235
Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE )
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|26+0
—
—
—
|26
—
—
—
|425.092
—
—
—
|266,39310
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
25+0
15+0
—
|10
—
15
—
|426.209
Dolmadı
559.000
—
|266,17942
Dolmadı
227,02346
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|47+0
60+0
51+0
28+0
|47
17
51
28
|426.689
Dolmadı
417.000
438.009
|266,07931
Dolmadı
251,77524
231,41771
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
32+0
32+0
40+0
|25
21
32
40
|426.981
Dolmadı
394.000
423.121
|266,02049
Dolmadı
256,78504
234,18468
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|47+0
42+0
34+0
—
|47
32
34
—
|432.495
Dolmadı
444.000
—
|264,92561
Dolmadı
246,13920
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
13+0
9+0
—
|20
3
9
—
|450.719
Dolmadı
478.000
—
|261,46115
Dolmadı
239,76035
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
59+0
51+0
—
|68
59
51
—
|456.456
351.662
418.000
—
|260,44380
234,98863
251,52221
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
27+0
20+0
—
|27
3
20
—
|458.565
Dolmadı
537.000
—
|260,06246
Dolmadı
230,12334
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|43+0
—
—
—
|43
—
—
—
|468.640
—
—
—
|258,29735
—
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
51+0
—
|51
20
51
—
|470.142
Dolmadı
499.000
—
|258,03915
Dolmadı
236,11462
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|489.235
—
—
—
|254,86031
—
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|71+0
72+0
63+0
—
|71
37
63
—
|489.629
Dolmadı
472.000
—
|254,79980
Dolmadı
240,87222
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|17+0
20+0
20+0
—
|17
5
20
—
|493.494
Dolmadı
507.000
—
|254,20520
Dolmadı
234,74844
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|18+0
17+0
10+0
14+0
|18
—
10
—
|499.668
Dolmadı
524.000
Dolmadı
|253,22965
Dolmadı
232,05201
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
9+0
—
—
|7
3
—
—
|503.962
Dolmadı
—
—
|252,56442
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
53+0
—
—
|68
53
—
—
|509.726
367.537
—
—
|251,69221
230,76653
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|28+0
56+0
56+0
37+0
|28
56
56
37
|511.263
389.822
363.000
409.010
|251,12340
203,17070
264,45581
236,75359
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|521.622
—
—
—
|249,92036
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
15+0
—
—
|9
1
—
—
|526.626
Dolmadı
—
—
|249,20409
Dolmadı
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
34+0
34+0
36+0
|34
9
34
36
|526.650
Dolmadı
412.000
453.696
|249,19972
Dolmadı
252,83830
228,04985
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
—
—
—
|68
—
—
—
|542.585
—
—
—
|246,99429
—
—
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
59+0
51+0
34+0
|59
59
51
10
|545.316
352.649
400.000
Dolmadı
|246,63716
234,75145
255,42079
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
34+0
—
—
|25
1
—
—
|546.122
Dolmadı
—
—
|246,53045
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
34+0
—
—
|34
3
—
—
|561.008
Dolmadı
—
—
|244,55970
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|601.503
—
—
—
|239,57308
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
29+0
29+0
21+0
|40
3
29
21
|624.648
Dolmadı
446.000
469.361
|236,94021
Dolmadı
245,67635
222,78589
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
34+0
—
—
|34
9
—
—
|659.709
Dolmadı
—
—
|233,20561
Dolmadı
—
—