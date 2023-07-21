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Haberler Fotohaber HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 | YÖK ATLAS Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar
Giriş Tarihi: 21.07.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 14:30

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 | YÖK ATLAS Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başlayacak. Yükseköğretim Kurumu'nun yayımladığı Atlas raporu ile öğrenciler geçen yıla ait lisans ve ön lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları, yerleşen sayısı ve kontenjanlarına göre bu yıl tercihte bulunacaklar. Hemşirelik bölümünü tercih etmek isteyen üniversite adayları hemşirelik taban puanları 2023, hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında araştırma yapıyor. İşte, detaylar…

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 | YÖK ATLAS Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

Hemşirelik taban puanları 2023 araştırılıyor. 17-18 Haziran'da yapılan TYT-AYT ve YDT sınavlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından 27 Temmuz'da üniversite tercihleri başlayacak. Hemşire olmak isteyen binlerce aday bu noktada hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında araştırma yapıyor. İşte, hemşirelik taban puanları 2023 YÖK Atlas…

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 | YÖK ATLAS Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
11+0
11+0
7+0		 12
11
11
7		 135.194
120.275
129.000
130.066		 376,38430
327,23208
372,16821
334,94010
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
9+0
9+0
7+0		 8
9
9
7		 170.904
178.910
199.000
209.465		 352,93808
292,06768
325,67293
290,85636
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 60+0
55+0
50+0
49+0		 60
55
50
49		 311.271
347.756
335.000
395.595		 294,48086
235,92921
272,11363
239,20752
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 45+0
30+0
30+0
30+0		 45
30
30
30		 64.889
61.680
66.100
69.925		 440,77600
379,26700
436,69984
393,45484
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
5+0
5+0
 3
5
5
 65.620
77.192
107.000
 439,98933
363,56592
391,81003
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HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 | YÖK ATLAS Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
20+1
20+1
 31
21
21
 68.534
70.385
85.800
 436,75425
370,20296
414,53301
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 77.738
73.658
73.800
79.598		 427,05086
367,00050
427,99064
381,95272
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
12+0
8+0		 12
12
12
8		 79.746
64.020
64.200
60.807		 425,01809
376,79429
438,91187
405,05721
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
 9
9
9
 84.810
69.279
73.000
 419,86020
371,37507
428,90081
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 92.100
87.196
85.900
92.436		 412,90311
354,19593
414,44041
367,93405
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 210+6
210+6
210+6
220+6		 216
216
216
226		 98.136
92.467
94.300
98.830		 407,24468
349,52817
405,45503
361,63192
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
7+0
7+0
5+0		 4
7
7
5		 98.614
98.595
97.200
92.931		 406,82937
344,38010
402,58291
367,41298
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 14+0
12+0
18+0
12+0		 14
12
18
12		 99.899
82.488
82.600
88.454		 405,59297
358,42891
418,04962
372,16163
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3


 103


 101.083


 404,50907
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
15+0
15+0		 12
12
15
15		 101.878
93.309
111.000
115.403		 403,75660
348,80632
388,58805
346,53681
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 104.654
101.780
101.000
106.052		 401,25082
341,71795
398,51752
354,85085
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
15+0
15+0
10+0		 15
15
15
10		 106.416
95.421
90.900
87.222		 399,67683
346,98098
409,17892
373,36272
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 280+7
280+7
280+7
280+7		 287
287
287
287		 108.774
106.846
109.000
112.758		 397,65103
337,53299
390,06824
348,84837
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
11+0
9+0
5+0		 12
11
9
5		 117.421
107.586
99.500
97.704		 390,27849
336,91854
400,11922
362,73670
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
120+3		 134
134
134
123		 117.508
117.458
117.000
122.854		 390,20254
329,25961
382,62085
340,43910
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 120.404
111.339
112.000
116.950		 387,81455
333,92373
387,50014
345,19617
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 121.110
116.356
116.000
121.113		 387,24678
330,06082
383,84192
341,8079
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
170+5
170+5		 164
164
175
175		 121.769
119.980
125.000
132.472		 386,72540
327,44588
376,14850
333,17397
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 120+3
110+3
100+3
100+3		 123
113
103
103		 124.251
120.124
119.000
126.377		 384,75228
327,33789
381,33629
337,76343
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 210+6
200+5
200+5
200+5		 216
205
205
205		 124.925
120.314
120.000
126.797		 384,23255
327,20658
380,52264
337,46179
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
125+4		 134
134
134
129		 126.146
121.968
121.000
128.255		 383,21140
325,99579
379,24150
336,33867
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 14+0
12+0
14+0
9+0		 14
12
14
9		 126.189
111.524
111.000
109.103		 383,17118
333,76481
387,98419
352,05077
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 13+0
13+0
13+0
7+0		 13
13
13
7		 126.427
115.049
120.000
109.639		 382,99007
331,04757
380,57356
351,59461
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
6+0

 7
6

 127.088
131.218

 382,46769
319,59621
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2


 62


 128.363


 381,51963
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
9+0
10+0
10+0		 10
9
10
10		 128.623
129.839
132.000
151.834		 381,31085
320,47388
369,92162
320,18391
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 129.536
119.855
118.000
123.019		 380,58390
327,53007
381,99858
340,32993
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
150+4
140+4		 164
164
154
144		 130.108
122.010
117.000
120.408		 380,16141
325,97254
383,01587
342,37554
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 130.155
126.044
133.000
147.665		 380,12104
323,12327
368,88382
322,80933
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0
6+0
3+0		 6
6
6
3		 131.795
128.374
119.000
114.764		 378,85332
321,48530
380,65176
347,08869
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(Ankara) (4 Yıllık)		 SAY 160+4
150+4
150+4
150+4		 164
154
154
154		 132.140
125.906
128.000
146.819		 378,61492
323,21339
372,94318
323,39450
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
6+0
 8
8
6
 132.295
124.776
125.000
 378,49775
323,98624
375,96096
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 133.656
129.774
131.000
146.337		 377,49056
320,51531
370,65665
323,68759
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 134.223
129.273
129.000
136.760		 377,07835
320,87789
372,07755
330,09475
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
11+0
11+0
7+0		 12
11
11
7		 135.194
120.275
129.000
130.066		 376,38430
327,23208
372,16821
334,94010
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 138.666
139.688
144.000
153.429		 373,95008
313,96634
360,61155
319,21979
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
6+0
4+0		 8
8
6
4		 139.112
129.337
136.000
155.633		 373,59575
320,83886
366,82530
317,84627
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 200+5
200+5
160+4
160+4		 205
205
164
164		 139.759
136.279
134.000
143.096		 373,12133
316,18347
368,38968
325,81582
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
8+0
8+0
4+0		 9
8
8
4		 140.433
129.109
126.000
123.728		 372,62181
320,97771
374,91657
339,79253
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 140.621
128.672
127.000
132.325		 372,47755
321,26769
374,01606
333,27916
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 140.730
145.390
148.000
168.168		 372,39943
310,46549
357,77762
310,62782
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
14+0
12+0
8+0		 15
14
12
8		 141.174
129.687
128.000
124.849		 372,07203
320,57970
373,56472
338,91466
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 170+5
160+4
160+4
160+4		 175
164
164
164		 141.980
131.943
131.000
138.896		 371,49459
319,09289
370,85762
328,56691
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 142.126
132.482
130.000
138.969		 371,39162
318,73404
371,85615
328,52091
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0


 10


 142.659


 371,01897
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
10+0
9+0
4+0		 8
10
9
4		 142.759
130.029
129.000
128.203		 370,95068
320,35165
372,11711
336,38012
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
9+0
7+0
4+0		 4
9
7
4		 143.176
138.302
147.000
153.032		 370,68072
314,84929
358,02920
319,45696
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 200+5
200+5
200+5
190+5		 205
205
205
195		 143.886
139.575
142.000
151.821		 370,17795
314,04279
362,28642
320,19161
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
7+0
8+0
5+0		 8
7
8
5		 144.706
136.578
135.000
128.252		 369,60620
315,98059
367,87273
336,34012
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
6+0		 9
9
9
6		 145.194
147.760
151.000
153.403		 369,27151
309,00290
355,25066
319,23632
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
150+4		 134
134
134
154		 145.545
137.552
138.000
152.983		 369,03336
315,37841
365,19567
319,49259
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0
6+0
4+0		 6
6
6
4		 146.132
130.003
129.000
134.686		 368,64653
320,37291
372,40027
331,57429
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 14+0
12+0
11+0
6+0		 14
12
11
6		 146.786
133.912
131.000
131.419		 368,21061
317,73440
371,05031
333,91632
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
120+3
120+3
130+4		 134
123
123
134		 147.513
139.203
146.000
164.919		 367,71949
314,27241
359,06136
312,42963
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
70+2
70+2
60+2		 82
72
72
62		 147.770
138.703
143.000
155.303		 367,55543
314,60463
361,15528
318,03965
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
170+5
170+5		 164
164
175
175		 148.269
145.704
147.000
159.388		 367,19225
310,28493
357,88538
315,61602
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 149.242
145.796
149.000
162.778		 366,53494
310,22774
357,04168
313,67877
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 150.063
138.538
139.000
153.845		 366,00964
314,70275
364,31074
318,97000
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 140+4
130+4
130+4
120+3		 144
134
134
123		 150.427
145.088
144.000
151.491		 365,77535
310,64435
360,51574
320,39295
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 150.673
149.063
157.000
169.923		 365,61554
308,23833
351,20007
309,66909
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 14+0
14+0
13+0
8+0		 14
14
13
8		 151.079
132.195
130.000
135.159		 365,33741
318,91234
371,36717
331,24358
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 14+0
12+0
14+0
8+0		 14
12
14
8		 152.335
138.032
140.000
145.713		 364,47845
315,04519
363,96217
324,11181
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
9+0
9+0
6+0		 8
9
9
6		 152.526
141.078
134.000
138.074		 364,33856
313,09012
368,37196
329,15656
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
15+0
15+0		 8
8
15
15		 152.804
147.342
148.000
175.125		 364,14990
309,27656
357,28691
306,93455
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
7+0
6+0
4+0		 9
7
6
4		 154.283
156.728
147.000
175.337		 363,18441
303,84439
358,41009
306,81754
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 154.780
151.198
155.000
167.311		 362,82871
306,98509
352,25089
311,09412
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 154.798
149.534
148.000
159.118		 362,81977
307,96825
357,38232
315,75887
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
10+0
10+0
5+0		 11
10
10
5		 154.949
146.330
136.000
121.789		 362,71585
309,89779
366,81703
341,28612
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
 9
9
9
 155.349
160.786
188.000
 362,46594
301,51083
331,48141
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1

 41
41

 155.395
155.798

 362,43531
304,37134
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2

 72
72

 155.938
153.089

 362,10194
305,86120
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1

 41
41

 156.439
161.404

 361,76598
301,17414
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 17+0
15+0
14+0
8+0		 17
15
14
8		 156.734
156.739
164.000
164.671		 361,55774
303,83915
346,07889
312,57902
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 157.016
148.646
147.000
156.539		 361,37361
308,48273
358,53604
317,27369
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
15+0
15+0
9+0		 12
15
15
9		 157.412
157.049
150.000
149.202		 361,10295
303,65229
356,22415
321,82422
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
10+0

 12
10

 157.446
148.156

 361,08279
308,77823
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
100+3
90+3
80+2		 113
103
93
82		 157.504
148.896
150.000
160.673		 361,03852
308,34784
355,94819
314,86796
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
9+0
9+0
5+0		 8
9
9
5		 157.554
140.487
142.000
142.151		 360,99552
313,46723
361,93817
326,44771
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0
15+0
15+0		 5
5
15
15		 157.779
159.442
170.000
192.648		 360,85014
302,27863
342,59472
298,31769
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 158.065
153.747
153.000
163.818		 360,68486
305,51803
353,65037
313,06934
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 159.527
155.095
157.000
167.809		 359,72752
304,72757
351,20476
310,82508
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 159.529
154.000
155.000
165.714		 359,72585
305,37528
352,47414
311,97350
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
12+0
10+0
 10
12
10
 159.818
161.809
173.000
 359,55386
300,93855
340,26936
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 161.551
151.953
153.000
166.203		 358,49115
306,54102
354,01705
311,70948
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 85+3
75+2
70+2
70+2		 88
77
72
72		 161.554
150.810
151.000
162.069		 358,48883
307,20237
355,23223
314,07595
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 230+6
230+6
240+6
240+6		 236
236
246
246		 161.806
155.127
157.000
168.373		 358,32136
304,71082
350,97090
310,51880
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
11+0
10+0
6+0		 12
11
10
6		 162.279
149.778
147.000
148.783		 358,02909
307,81871
358,17948
322,08693
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 163.129
157.127
158.000
173.930		 357,51776
303,60780
350,05049
307,56830
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
6+0

 7
6

 163.493
166.609

 357,30000
298,35424
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0
20+0
 6
6
20
 164.082
152.839
172.000
 356,95012
306,02468
341,00769
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
 93
93
93
 164.635
165.458
174.000
 356,61295
298,96168
339,97641
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 164.676
157.495
159.000
167.453		 356,59361
303,39327
349,50476
311,01907
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
9+0
6+0		 11
11
9
6		 165.642
150.459
151.000
159.268		 356,00897
307,43247
355,51632
315,68315
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
110+3
120+3		 103
103
113
123		 166.141
159.870
161.000
175.070		 355,72090
302,01756
348,26077
306,96289
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 168.338
157.426
156.000
167.696		 354,41920
303,42758
351,78237
310,88742
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 168.343
163.848
168.000
184.338		 354,41606
299,83735
343,49597
302,26497
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
 9
9
9
 168.524
154.762
164.000
 354,31393
304,93421
346,41165
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
6+0

 5
6

 168.899
176.841

 354,10021
293,06035
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 13+0
12+0

 13
12

 169.115
165.810

 353,99570
298,75872
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 185+5
180+5
180+5
180+5		 190
185
185
185		 169.203
160.810
160.000
172.931		 353,94445
301,49252
348,74458
308,09633
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0

 6
6

 169.630
169.158

 353,69658
296,99387
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
15+0
14+0
8+0		 15
15
14
8		 169.922
152.182
140.000
138.246		 353,54193
306,41483
363,20987
329,02954
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
155+4
160+4
150+4		 164
159
164
154		 169.998
160.614
162.000
183.324		 353,49588
301,60203
347,32246
302,74157
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 170.898
166.134
168.000
180.432		 352,94092
298,60436
343,66758
304,14486
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
9+0
9+0
7+0		 8
9
9
7		 170.904
178.910
199.000
209.465		 352,93808
292,06768
325,67293
290,85636
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 170+5
170+5
170+5
170+5		 175
175
175
175		 171.170
167.763
171.000
183.799		 352,79350
297,75917
341,55433
302,50475
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
 9
9
9
 171.973
175.094
197.000
 352,31289
293,96508
326,77154
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
100+3
100+3
100+3		 113
103
103
103		 172.267
169.748
177.000
191.556		 352,13873
296,68957
338,26880
298,84740
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 173.596
168.047
178.000
 351,36635
297,62478
337,34344
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 173.685
163.833
165.000
175.641		 351,31792
299,84120
345,84935
306,65107
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 115+3
115+3
110+3
110+3		 118
118
113
113		 176.998
168.207
170.000
184.811		 349,42441
297,52800
342,41945
302,01796
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
10+0

 7
10

 177.286
179.991

 349,24522
291,53752
—-
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
10+0

 12
10

 178.138
168.906

 348,75046
297,12734
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
11+0
9+0
 12
11
9
 178.392
153.460
160.000
 348,60726
305,67299
348,80418
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
120+3		 134
134
134
123		 178.461
168.544
169.000
176.571		 348,56967
297,33799
342,95519
306,13683
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 250+7
250+7
250+7
250+7		 257
257
257
257		 178.682
177.309
181.000
194.622		 348,45443
292,83650
335,56951
297,38588
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 179.023
172.657
179.000
196.620		 348,28327
295,19498
336,81826
296,46830
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 180.389
172.806
179.000
188.959		 347,52945
295,11601
336,93189
300,04410
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
120+3
120+3
120+3		 134
123
123
123		 180.614
170.627
174.000
187.914		 347,39969
296,23987
339,62224
300,56700
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0

 6
6

 180.917
175.902

 347,22685
293,55811
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 181.614
171.855
172.000
184.930		 346,84483
295,63211
340,76265
301,96738
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
70+2
60+2
 82
72
62
 182.180
174.836
183.000
 346,53437
294,08935
334,67521
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
100+3
100+3
90+3		 113
103
103
93		 182.324
171.639
173.000
186.975		 346,45154
295,72634
340,64802
301,00460
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3


 100+3


 183.320


 345,91071
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 75+2


 77


 183.402


 345,85998
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0

 6
6

 183.737
185.647

 345,68253
288,74228
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 183.852
173.693
175.000
185.844		 345,63076
294,66886
339,05272
301,54621
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2


 72


 183.900


 345,60239
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3

 93
93

 184.622
179.982

 345,20243
291,54123
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0

 9
9

 185.141
188.098

 344,94012
287,52565
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 187.331
181.764
186.000
201.191		 343,81347
290,63033
332,41312
294,41102
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 187.702
178.085
180.000
189.685		 343,59721
292,46901
336,26814
299,70028
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 189.138
182.217
184.000
196.075		 342,81375
290,39939
333,63033
296,71840
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 189.662
181.419
183.000
186.936		 342,51874
290,79748
334,43808
301,01744
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 120+3
110+3
110+3
100+3		 123
113
113
103		 190.327
179.284
182.000
192.670		 342,15764
291,89311
334,87747
298,31044
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 190.590
178.073
180.000
188.983		 342,03188
292,47453
336,16886
300,03131
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Afşin Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 190.638
184.631
190.000
200.073		 342,00750
289,22932
330,43641
294,91930
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 191.076
193.076

 341,78961
285,29227
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 170+5
170+5
170+5
170+5		 175
175
175
175		 192.203
181.210
183.000
194.198		 341,19938
290,91083
334,30249
297,57337
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
80+2
70+2		 103
103
82
72		 192.628
190.679
192.000
206.091		 340,96052
286,37023
329,48781
292,29903
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 192.873
184.100
189.000
201.553		 340,84238
289,49384
330,75836
294,25892
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
160+4
160+4		 154
154
164
164		 193.504
185.831
191.000
200.507		 340,51646
288,64633
330,06561
294,70876
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
100+3
100+3
100+3		 113
103
103
103		 193.613
186.240
190.000
204.852		 340,45342
288,45841
330,30353
292,81747
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2

 82
82

 194.843
192.512

 339,84954
285,53240
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
100+3
100+3
100+3		 113
103
103
103		 194.882
188.562
193.000
207.834		 339,82487
287,31813
328,88976
291,55162
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bucak Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 195.901
189.193
192.000
201.938		 339,32423
287,05401
329,47058
294,08510
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 197.243
195.845
198.000
204.493		 338,64759
284,07690
326,08575
292,96850
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 198.464
189.367
190.000
200.380		 338,03789
286,96900
330,26506
294,76892
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
100+3
100+3
90+3		 113
103
103
93		 199.208
191.367
193.000
204.066		 337,67613
286,05652
328,83672
293,16401
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 200.546
188.724
187.000
198.534		 337,04665
287,25421
331,99986
295,63328
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 200.945
196.305
203.000
215.667		 336,85962
283,86982
323,44189
288,32687
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
65+2
60+2
60+2		 77
67
62
62		 201.522
190.319
193.000
207.126		 336,57267
286,54259
328,46453
291,85204
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 202.066
192.261
194.000
204.722		 336,30122
285,64885
328,18499
292,87839
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 202.295
192.745
195.000
205.077		 336,18808
285,43823
327,69304
292,72298
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 85+3


 88


 202.595


 336,04276
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 203.338
193.213
195.000
207.081		 335,66674
285,22692
327,38289
291,87301
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
90+3

 103
93

 203.733
196.010

 335,49643
284,00220
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Bursa)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 40+0


 40


 204.554


 335,09277
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
47+0
42+0
37+0		 42
47
42
37		 205.466
218.764
230.000
250.269		 334,64360
274,41737
309,99785
275,53353
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 13+0
13+0
20+0
20+0		 13
13
20
20		 206.211
179.300
175.000
195.956		 334,29361
291,88625
339,44502
296,77060
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 85+3
85+3
90+3
90+3		 88
88
93
93		 206.876
196.421
198.000
210.762		 333,98914
283,82102
325,86539
290,34184
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 206.888
198.969
203.000
214.068		 333,98301
282,68353
323,40982
288,97203
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 207.720
197.773
200.000
211.680		 333,56452
283,22923
324,90333
289,96783
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 207.883
200.864

 333,48856
281,84059
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 208.405
198.200
205.000
 333,24204
283,03491
322,13045
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1


 41


 208.752


 333,06915
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bucak Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 209.285
201.427
204.000
212.582		 332,81610
281,58611
322,80106
289,61260
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Suşehri Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
120+3
130+4		 103
103
123
134		 209.977
200.158
205.000
213.730		 332,50376
282,15857
322,46149
289,12444
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
60+2

 72
62

 211.208
205.419

 331,94419
279,85587
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 211.461
198.883
203.000
209.987		 331,81364
282,71551
323,40716
290,65200
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 211.942
200.903
204.000
215.881		 331,58556
281,81730
322,78922
288,24857
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1


 41


 212.338


 331,40408
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 60+0
51+0

 60
51

 213.172
242.549

 331,03107
265,43560
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
14+0
11+0
7+0		 9
14
11
7		 214.171
194.359
194.000
195.108		 330,53827
284,71782
328,00590
297,17988
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 23+0
25+0
14+0
17+0		 23
25
14
17		 215.805
210.123
208.000
230.278		 329,81177
277,88630
320,92775
282,66757
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0


 12


 217.848


 328,87803
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 13+0
12+0
11+0
9+0		 13
12
11
9		 219.423
205.797
211.000
225.994		 328,18439
279,70495
319,32255
284,26766
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 76+0
68+0
102+0
108+0		 76
68
102
108		 222.370
205.269
228.000
250.155		 326,86724
279,91633
311,31402
275,57914
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 40+0


 40


 229.767


 323,65076
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
17+0
16+0
15+0		 15
17
16
15		 230.904
213.861
217.000
235.470		 323,15665
276,37398
316,30855
280,72124
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0


 5


 231.484


 322,92897
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
10+0
10+0
8+0		 11
10
10
8		 239.017
217.821
225.000
242.518		 319,80586
274,78833
312,68940
278,26512
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0
7+0
6+0		 6
6
7
6		 239.599
221.026
229.000
251.250		 319,58203
273,49112
310,69966
275,21655
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 60+0


 60


 244.766


 317,48394
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
42+0
34+0
36+0		 42
42
34
36		 245.914
264.460
280.000
343.252		 317,04175
258,19713
289,99459
249,99909
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 14+0
13+0
12+0
9+0		 14
13
12
9		 246.253
225.929
237.000
251.069		 316,90461
271,55008
307,04498
275,27489
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 43+0
34+0

 43
34

 259.816
294.961

 311,67162
249,22709
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 40+0


 40


 261.781


 310,95649
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 36+0
32+0
46+0
14+0		 36
32
46
14		 263.194
243.550
263.000
285.290		 310,42743
265,09406
296,37990
264,65157
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 61+0
68+0
68+0
48+0		 61
68
68
48		 264.764
243.387
267.000
324.554		 309,85952
265,14724
294,82519
254,34751
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 16+0
16+0
11+0
9+0		 16
16
11
9		 265.229
229.311
242.000
250.541		 309,68754
270,25561
304,95859
275,44308
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
51+0
51+0
46+0		 51
51
51
46		 265.422
269.731
286.000
282.871		 309,63286
256,54188
287,92868
265,35009
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
8+0
10+0
10+0		 20
8
10
10		 266.103
229.485
263.000
314.701		 309,38897
270,19193
296,39385
256,80761
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 46+0
51+0
51+0
54+0		 46
51
51
54		 268.599
281.023
298.000
327.031		 308,49829
253,15287
283,66126
253,75492
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 21+0


 21


 274.609


 306,36565
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 68+0
68+0

 68
68

 279.766
312.917

 304,60512
244,39964
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 37+0
37+0
35+0
12+0		 37
37
35
12		 280.387
274.843
287.000
248.851		 304,39732
255,00685
287,54024
276,02081
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 27+0
27+0
27+0
30+0		 27
27
27
30		 280.445
259.906
268.000
318.940		 304,37617
259,63747
294,43168
255,77887
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 60+0


 60


 283.514


 303,29954
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 8+0


 8


 287.602


 301,93278
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 34+0


 34


 289.108


 301,46319
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
42+0
42+0
12+0		 51
42
42
12		 292.868
240.514
264.000
302.467		 300,22564
266,12681
296,18461
259,94072
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
51+0
51+0
 51
51
51
 293.483
251.474
253.000
 300,01672
262,37186
300,22116
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
51+0

 51
51

 294.824
344.304

 299,58207
236,74297
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 66+0
57+0
49+0
40+0		 66
57
49
40		 298.723
269.403
273.000
308.015		 298,33997
256,64933
292,66332
258,49134
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 56+0
46+0

 56
46

 302.675
307.013

 297,09025
245,95642
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
43+0
33+0
32+0		 51
43
33
32		 307.644
355.841
345.000
386.302		 295,57287
233,96178
269,21451
240,99477
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 60+0
55+0
50+0
49+0		 60
55
50
49		 311.271
347.756
335.000
395.595		 294,48086
235,92921
272,11363
239,20752
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 76+0
68+0
76+0
76+0		 76
68
76
76		 314.090
306.927
348.000
427.565		 293,63680
245,98023
268,55342
233,38761
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 40+0
29+0
30+0
25+0		 40
29
30
25		 317.572
305.097
321.000
477.524		 292,57899
246,46660
276,32303
214,88628
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 60+0
48+0
50+0
 60
48
50
 328.075
350.955
330.000
 289,57801
235,16154
273,58299
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 28+0
23+0
9+0
20+0		 28
23
9
20		 328.320
283.767
286.000
373.779		 289,50808
252,36521
287,77124
243,49112
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
25+0
25+0
 25
25
25
 329.051
324.050
429.000
 289,31020
241,58425
249,14366
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 38+0
9+0
25+0
30+0		 38
9
25
30		 329.203
235.209
255.000
283.818		 289,26932
268,00409
299,45889
265,07223
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 22+0
25+0

 22
25

 331.646
293.833

 288,57924
249,54136
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
2
2		 332.289
313.202
311.000
309.256		 288,38686
244,32484
279,58828
258,16391
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 3+0


 3


 338.110


 286,77399
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
29+0

 42
4

 338.359
Dolmadı

 286,69984
Dolmadı
—-
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 70+0
60+0
62+0
40+0		 70
60
62
40		 345.180
315.916
343.000
396.280		 284,81529
243,64214
269,80140
239,08504
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 38+0
40+0
35+0
12+0		 38
40
35
12		 349.913
383.883
405.000
481.223		 283,56911
220,75909
254,37047
208,07857
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 76+0
68+0
76+0
56+0		 76
68
76
56		 353.853
320.627
335.000
342.117		 282,53505
242,41092
272,05891
250,24889
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 27+0
34+0

 27
34

 356.444
379.848

 281,86793
225,27159
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0


 25


 356.927


 281,74572
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 27+0
39+0
29+0
 27
32
29
 360.457
Dolmadı
405.000
 280,85058
Dolmadı
254,33054
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0

 1


 363.987
Dolmadı

 279,98095
Dolmadı
—-
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
10+0
5+0
8+0		 11
10
5
2		 364.577
389.749
391.000
Dolmadı		 279,84187
203,51263
257,55889
Dolmadı
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 80+0
80+0

 80
80

 371.526
370.116

 278,14418
229,87821
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
17+0
15+0
5+0		 20
9
15
 375.456
Dolmadı
540.000
Dolmadı		 277,19575
Dolmadı
229,66309
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 76+0
71+0
62+0
3+0		 76
71
62
3		 384.472
318.852
324.000
331.775		 275,05978
242,87664
275,52041
252,63636
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
37+0

 51
37

 391.395
346.602

 273,50641
236,20604
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 34+0
34+0
33+0
10+0		 34
34
33
10		 393.371
346.071
388.000
444.437		 273,07062
236,32795
258,24806
230,13388
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 16+0
17+0
20+0
26+0		 16
17
20
8		 403.667
378.239
492.000
Dolmadı		 270,82275
226,32556
237,20159
Dolmadı
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 67+0


 67


 408.335


 269,84677
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 68+0
68+0
68+0
72+0		 68
68
68
72		 411.415
357.201
295.000
320.196		 269,19546
233,59869
284,80170
255,45013
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 47+0
38+0

 47
8

 412.698
Dolmadı

 268,92799
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 85+0
83+0
84+0
 85
83
84
 412.744
359.493
401.000
 268,91803
233,03046
255,26815
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 24+0
24+0
24+0
24+0		 24
24
24
17		 414.419
380.940
486.000
Dolmadı		 268,56534
224,36246
238,28852
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
51+0
51+0
45+0		 42
14
51
45		 417.134
Dolmadı
424.000
456.189		 268,00868
Dolmadı
250,19916
227,44199
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
66+0
59+0
63+0		 51
14
59
63		 417.936
Dolmadı
668.000
437.864		 267,83662
Dolmadı
211,76639
231,44443
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0


 51


 418.730


 267,66941
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 85+0
76+0
68+0
72+0		 85
76
68
72		 420.189
365.907
339.000
352.479		 267,38003
231,27761
270,96945
247,94397
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
34+0
17+0
10+0		 9
9
17
4		 422.487
Dolmadı
509.000
Dolmadı		 266,92392
Dolmadı
234,37235
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE )
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 26+0


 26


 425.092


 266,39310
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
25+0
15+0
 10

15
 426.209
Dolmadı
559.000
 266,17942
Dolmadı
227,02346
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 47+0
60+0
51+0
28+0		 47
17
51
28		 426.689
Dolmadı
417.000
438.009		 266,07931
Dolmadı
251,77524
231,41771
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
32+0
32+0
40+0		 25
21
32
40		 426.981
Dolmadı
394.000
423.121		 266,02049
Dolmadı
256,78504
234,18468
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 47+0
42+0
34+0
 47
32
34
 432.495
Dolmadı
444.000
 264,92561
Dolmadı
246,13920
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
13+0
9+0
 20
3
9
 450.719
Dolmadı
478.000
 261,46115
Dolmadı
239,76035
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 68+0
59+0
51+0
 68
59
51
 456.456
351.662
418.000
 260,44380
234,98863
251,52221
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 27+0
27+0
20+0
 27
3
20
 458.565
Dolmadı
537.000
 260,06246
Dolmadı
230,12334
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 43+0


 43


 468.640


 258,29735
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
51+0
51+0
 51
20
51
 470.142
Dolmadı
499.000
 258,03915
Dolmadı
236,11462
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 1+0


 1


 489.235


 254,86031
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 71+0
72+0
63+0
 71
37
63
 489.629
Dolmadı
472.000
 254,79980
Dolmadı
240,87222
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 17+0
20+0
20+0
 17
5
20
 493.494
Dolmadı
507.000
 254,20520
Dolmadı
234,74844
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 18+0
17+0
10+0
14+0		 18

10
 499.668
Dolmadı
524.000
Dolmadı		 253,22965
Dolmadı
232,05201
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
9+0

 7
3

 503.962
Dolmadı

 252,56442
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 68+0
53+0

 68
53

 509.726
367.537

 251,69221
230,76653
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 28+0
56+0
56+0
37+0		 28
56
56
37		 511.263
389.822
363.000
409.010		 251,12340
203,17070
264,45581
236,75359
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 3+0


 3


 521.622


 249,92036
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
15+0

 9
1

 526.626
Dolmadı

 249,20409
Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 34+0
34+0
34+0
36+0		 34
9
34
36		 526.650
Dolmadı
412.000
453.696		 249,19972
Dolmadı
252,83830
228,04985
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 68+0


 68


 542.585


 246,99429
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 59+0
59+0
51+0
34+0		 59
59
51
10		 545.316
352.649
400.000
Dolmadı		 246,63716
234,75145
255,42079
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
34+0

 25
1

 546.122
Dolmadı

 246,53045
Dolmadı
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 34+0
34+0

 34
3

 561.008
Dolmadı

 244,55970
Dolmadı
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 7+0


 7


 601.503


 239,57308
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hemşirelik Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 40+0
29+0
29+0
21+0		 40
3
29
21		 624.648
Dolmadı
446.000
469.361		 236,94021
Dolmadı
245,67635
222,78589
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 34+0
34+0

 34
9

 659.709
Dolmadı

 233,20561
Dolmadı
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 | YÖK ATLAS Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar
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HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 | YÖK ATLAS Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar
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