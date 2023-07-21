HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 | YÖK ATLAS Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

Giriş Tarihi: 21.07.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 14:30

YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başlayacak. Yükseköğretim Kurumu'nun yayımladığı Atlas raporu ile öğrenciler geçen yıla ait lisans ve ön lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları, yerleşen sayısı ve kontenjanlarına göre bu yıl tercihte bulunacaklar. Hemşirelik bölümünü tercih etmek isteyen üniversite adayları hemşirelik taban puanları 2023, hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında araştırma yapıyor. İşte, detaylar…