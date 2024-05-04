Giriş Tarihi: 04.05.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
10:46
Hıdırellez ne zaman 2024? Hıdırellez nedir, hikayesi nasıl, hangi gün neler yapılır?
Bahar aylarının müjdecisi Hıdırellez Bayramı tarihi takvimlerde işaretlendi. Renkli ritüellere sahne olan bu özel günde yapılanlar bir bir not ediliyor. Orta Asya'dan Balkanlar'a oldukça geniş bir coğrafyada kutlanan bu bayram Türkiye'de de çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Bu noktada tarihleri kaçırmak istemeyenler 2024 Hıdırellez ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; Hıdırellez ne zaman, nedir, hikayesi nasıl, hangi gün neler yapılır? İşte, tüm merak edilenler...