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Haberler Fotohaber Hıdırellez nedir, ne anlama geliyor? Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 15:15

Hıdırellez nedir, ne anlama geliyor? Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak, kaç gün sürecek?

Hıdırellez ne zaman kutlanacak, ayın kaçında sorusu yanıt arıyor. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği bu önemli gün, yüzyıllardır Balkan, Orta Doğu ve Anadolu'da coşkuyla ve mutluluklarla kutlanıyor. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen bu önemli günde gül ağacına dilek asma, dilek gömme, çiçek toplama gibi etkinlikler düzenlenmekte. Vatandaşlar, "Hıdırellez nedir, ne demek?" sorularını bu noktada yöneltiyor. Peki, Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, ne anlama geliyor? İşte detaylar

Hıdırellez nedir, ne anlama geliyor? Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak, kaç gün sürecek?

Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, hangi gün gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmakta. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdırellez Bayramı, bolluk ve bereket anlamına gelmektedir. Bu hafta başlayacak olan Hıdırellez, halk arasında kutlanmakta. Peki, Hıdırellez ne zaman, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir? İşte detaylar

Hıdırellez nedir, ne anlama geliyor? Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak, kaç gün sürecek?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdırellez, yüzlerce yıllık geleneklerden biridir ve her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.

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Hıdırellez nedir, ne anlama geliyor? Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak, kaç gün sürecek?

2023 HIDIRELLEZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Doğanın canlanması ve bolluk, bereket anlamına gelen Hıdırellez tarihleri bu yıl Cuma ve Cumartesi günlerine denk geliyor.

Buna göre 2023 Hıdırellez kutlamaları bu yıl cuma günü başlayıp cumartesi gününe kadar devam edecek.

Hıdırellez nedir, ne anlama geliyor? Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak, kaç gün sürecek?

HIDIRELLEZ NEDİR? İŞTE ANLAMI VE ÖNEMİ

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Doğanın canlandığı gün olarak bilinen Hıdırellez Bayramı baharın gelişi anlamını da taşır.

Hızır Günleri 6 Mayıs'ta başlar ve 7 Kasım'a kadar sürer. Hristiyanlar da Aziz George gününü aynı gün kutlar. Aziz George da baharın gelişini temsil eder.

Hıdırellez nedir, ne anlama geliyor? Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak, kaç gün sürecek?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ: HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir.

Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

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