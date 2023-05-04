Hıdırellez nedir, ne anlama geliyor? Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak, kaç gün sürecek?

Hıdırellez ne zaman kutlanacak, ayın kaçında sorusu yanıt arıyor. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği bu önemli gün, yüzyıllardır Balkan, Orta Doğu ve Anadolu'da coşkuyla ve mutluluklarla kutlanıyor. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen bu önemli günde gül ağacına dilek asma, dilek gömme, çiçek toplama gibi etkinlikler düzenlenmekte. Vatandaşlar, "Hıdırellez nedir, ne demek?" sorularını bu noktada yöneltiyor. Peki, Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, ne anlama geliyor? İşte detaylar