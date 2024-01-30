Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
15:06
Hız Sınırı Cezası 2024 (%30-50) - Hız Sınırını %30-50 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Hız sınırı cezası 2024 senesinde belli oldu. Hız sınırlaması hem sürücülerin hem de yayaların hayatını kurtaran kurallardan bir tanesidir. Gereğinden fazla hız yapmak hem sürücünün kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle hız sınırını %30-50 oranlarına kadar aşma cezası ne kadar, %30-50 arası hız sınırı cezası kaç puan gibi soruların yanıtı 2024 yılında yeniden belirlendi.