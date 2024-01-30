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Haberler Fotohaber Hız Sınırı Cezası 2024 (%30-50) - Hız Sınırını %30-50 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 15:06

Hız Sınırı Cezası 2024 (%30-50) - Hız Sınırını %30-50 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız sınırı cezası 2024 senesinde belli oldu. Hız sınırlaması hem sürücülerin hem de yayaların hayatını kurtaran kurallardan bir tanesidir. Gereğinden fazla hız yapmak hem sürücünün kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle hız sınırını %30-50 oranlarına kadar aşma cezası ne kadar, %30-50 arası hız sınırı cezası kaç puan gibi soruların yanıtı 2024 yılında yeniden belirlendi.

Hız Sınırı Cezası 2024 %30-50 - Hız Sınırını %30-50 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız sınırı cezası 2024'te yeniden değerlendirildi ve tıpkı diğer trafik cezaları gibi bir artış meydana geldi. Hız sınırlaması trafikte en faydalı kurallardan biri olduğu için uyulmasına son derece dikkat etmek gerekir. Fakat yine de istenmeyen bazı hatalar neticesinde hız sınırı aşılabiliyor. Bu gibi bir durumda hız sınırını %30-50 oranlarına kadar aşma cezası ne kadar, kaç puan konuları bilinmelidir.

Hız Sınırı Cezası 2024 %30-50 - Hız Sınırını %30-50 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız Sınırını %30-50 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar?

Hız sınırını %30-50 oranlarında aşmanın cezası 2024'te yeniden belli oldu. Trafikte konu hız sınırlaması olduğu zaman verilen cezalar değişkenlik göstermektedir. Yani hız sınırını %10-30 oranında aşan bir vatandaş ile hız sınırını %30-50 oranlarında ya da daha fazla aşan bir vatandaş aynı cezayı ödemez.

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Hız Sınırı Cezası 2024 %30-50 - Hız Sınırını %30-50 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

%30-50 Arası Hız Sınırı Cezası Ne Kadar?

Hız sınırını %30-50 arasında aşmanın cezası ise 2024 yılında, geçmiş 2023 senesi ile farklılık gösterecek. %30-50 arasında aşmanın cezası 1.979 TL iken bu fiyat 1.157 TL'lik bir artış göstererek 3.136 TL şeklinde uygulanacak.

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Hız Sınırı Cezası 2024 %30-50 - Hız Sınırını %30-50 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız Sınırını %30-50 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Kaç Puan?

Hız sınırını aşmanın 3.136 TL gibi bir cezasının bulunmasının yanında bir de trafikte puan ceza sistemi bulunur. Bu sisteme göre trafikte hız sınırını %30-50 arası aşan sürücülerin hanesine 15 ceza puanı eklenir.

Sürücüler cezalarını 15 gün içerisinde peşin ödedikleri taktirde cezaya %25'lik bir indirim uygulanır.

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