Hız Sınırı Cezası 2024 (%30-50) - Hız Sınırını %30-50 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız sınırı cezası 2024'te yeniden değerlendirildi ve tıpkı diğer trafik cezaları gibi bir artış meydana geldi. Hız sınırlaması trafikte en faydalı kurallardan biri olduğu için uyulmasına son derece dikkat etmek gerekir. Fakat yine de istenmeyen bazı hatalar neticesinde hız sınırı aşılabiliyor. Bu gibi bir durumda hız sınırını %30-50 oranlarına kadar aşma cezası ne kadar, kaç puan konuları bilinmelidir.