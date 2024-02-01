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Haberler Fotohaber HOŞGELDİN ŞUBAT AYI SÖZLERİ 2024: En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli Şubat ayı mesajları ve sözleri gönder-paylaş!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 07:44

HOŞGELDİN ŞUBAT AYI SÖZLERİ 2024: En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli Şubat ayı mesajları ve sözleri gönder-paylaş!

Şubat ayı sözleri ve mesajları 2024 1 Ekim itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Instagram, Facebbok, WhatsApp gibi sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan ''Hoşgeldin Şubat'' yazıları araştırılıyor. En güzel, anlamlı, kısa, uzun resimli Şubat ayı sözleri kış ve kar fotoğrafları ile paylaşılıyor. Beyaz ve mavi renklerin hâkim olduğu paylaşımlar sosyal medyada yerini aldı. İşte, Şubat ayı mesajları ve sözleri…

HOŞGELDİN ŞUBAT AYI SÖZLERİ 2024: En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli Şubat ayı mesajları ve sözleri gönder-paylaş!

Şubat ayı sözleri Hoş geldin kış ve Hoş geldin Şubat mesajları ile paylaşılıyor. kış mevsiminin ikinci ayı kışa hazırlığa başlıyor. Sosyal medyada paylaşılan şiirler gündemdeki yerini aldı. Bu ayın başlangıcını kutlamak isteyenler birbirlerine mesajlarını göndermeye başladı. İşte, en güzel, anlamlı, resimli kısa, uzun seçenekleriyle Şubat ayı sözleri ve mesajları 2024…

HOŞGELDİN ŞUBAT AYI SÖZLERİ 2024: En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli Şubat ayı mesajları ve sözleri gönder-paylaş!

ŞUBAT AYI SÖZLERİ

Güzel gel şubat, zira çok ihtiyacımız var…

Bu şubat ilk defa bu kadar soğuk geçiyor... Kalbin kadar, ellerin kadar.

Şubat kapısı olur yalnızın yazı bile.

Aynada gördüğüm yüzün, dudağı gam, gözleri hüzün. Ben şubat gecesinde hapsolmuşum, adı var kendi yok gündüzün.

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HOŞGELDİN ŞUBAT AYI SÖZLERİ 2024: En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli Şubat ayı mesajları ve sözleri gönder-paylaş!

Şubat ayı gibiyim dört yılda bir o yıl gene eksik.

İstanbul şubat ayında insanın ciğerini söker.

En kısa ay olsa da insanın içi ısıtan aydır şubat...

Şubat ayının en güzeI yanı sevgililerin özgürce kavuşup hediyeleştiği o güzeI günün Şubat ayı içinde oImasıdır.

En güzeI aşkların yaşandığı, o soğuk sokaktan koşa koşa eve girip battaniyenin aItına giriIdiği o güzeI mevsimdir Şubat.

HOŞGELDİN ŞUBAT AYI SÖZLERİ 2024: En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli Şubat ayı mesajları ve sözleri gönder-paylaş!

İstanbul şubat ayında insanın ciğerini söker.

Tam yirmi bir yaşındaydım. Bir şubat ayıydı. Ama bizim dere içi, bir bahar sabahı gibi ılıktı. Menekşeler kokuyordu. Sait Faik Abasıyanık

Zemherinin ayazıyla soğuktu o şubat ayı

Geldi yine kalbimin en güzel yerine ve usul usul oturdu köşesine. Öyle ise vakit tamamdır şimdi aylardan en güzel olan Şubat ayıdır.

Şubatın onundan martın sonundan kork

HOŞGELDİN ŞUBAT AYI SÖZLERİ 2024: En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli Şubat ayı mesajları ve sözleri gönder-paylaş!

Geldi yine şubat ayı, yalnızların yalnızlığı bir kez daha vuruldu yüzlerimize ve biz bir kez daha yalnız olduğumuzu anladık.

Severim şubatı çünkü içinde barındırır sevgililer gününü.

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