HOŞGELDİN ŞUBAT AYI SÖZLERİ 2024: En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli Şubat ayı mesajları ve sözleri gönder-paylaş!

İstanbul şubat ayında insanın ciğerini söker.

Tam yirmi bir yaşındaydım. Bir şubat ayıydı. Ama bizim dere içi, bir bahar sabahı gibi ılıktı. Menekşeler kokuyordu. Sait Faik Abasıyanık

Zemherinin ayazıyla soğuktu o şubat ayı

Geldi yine kalbimin en güzel yerine ve usul usul oturdu köşesine. Öyle ise vakit tamamdır şimdi aylardan en güzel olan Şubat ayıdır.

Şubatın onundan martın sonundan kork