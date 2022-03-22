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Haberler FotoHaber Hotmail Giriş Linki 2022: Hotmail (Outlook) Yeni Oturum Açma Ve Kaydolma Sign İn Girişi Ekranı
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:53

Hotmail Giriş Linki 2022: Hotmail (Outlook) Yeni Oturum Açma Ve Kaydolma Sign İn Girişi Ekranı

Hotmail giriş işlemleri çevrimiçi haberleşme platformları arasında en fazla kullanılan seçeneklerden birisidir. Özellikle iş hayatında birçok kişi Hotmail giriş yaparak şirket içi ve şirket dışındaki iletişimi sağlamaktadır. Bu noktada Hotmail giriş nasıl yapılır, maillere nasıl bakılır ve gelen kutusu nasıl açılır gibi sorular akıllara gelir. Hotmail giriş yapma ve ilk olarak mail kutusu açma linki için doğru yerdesiniz. Outlook olarak da adlandırılan Hotmail giriş linki ile hesap açma, kaydolma gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. İşte, Hotmail hesap ve oturum açma ile e posta sign in giriş linki!

Hotmail Giriş Linki 2022: Hotmail Outlook Yeni Oturum Açma Ve Kaydolma Sign İn Girişi Ekranı

Hotmail, çevrimiçi iletişim platformları arasında en yaygın kullanılan seçeneklerden birisi olarak dikkat çeker. Türkiye ve dünya üzerinde sayısız üyeye sahip olan Hotmail ile iş hayatınızdaki iletişimi kolaylaştırabilirsiniz. Bunun için ise Hotmail giriş işlemini gerçekleştirmelisiniz. Hotmail giriş nasıl yapılır, maillere nasıl bakılır, gelen kutusu nasıl açılır sorularına aşağıda yanıt verdik. Outlook Hotmail giriş yapma linki 2022 ile oturum açma, kaydolma ve mail kutusuna ulaşabilirsiniz. E Posta sign in olarak da adlandırılan Hotmail giriş oturum açma işlemleri aşağıda yer alıyor.

Hotmail Giriş (Sign İn) Ekranı

Hotmail hesabına giriş yapmak isteyenler arama motoru üzerine 'hotmail giriş' yazarak doğrudan hesabına ulaşmaya çalışıyor. Doğru adresi bulmayanlar bu konuda ayrıntılı bilgileri araştırıyor. Özellikle tarayıcı üzerinden ilk kez hotmail giriş yapmak isteyenler için ayrıntılar şöyle;

Hotmail Giriş Linki 2022: Hotmail Outlook Yeni Oturum Açma Ve Kaydolma Sign İn Girişi Ekranı

HOTMAİL GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

  • Öncelikle aşağıda yer alan bağlantıya tıklayın.
  • Karşınıza gelen pencerede sağ üst kısımda yer alan ''oturum aç'' seçeneğini seçin.
  • Bu işlemin ardından önünüze oturum açma ekranı gelecektir.
  • Mail adresinizi ve güncel parolanızı yazdıktan sonra hesaba giriş sağlayacaksınız.
  • Giriş yaptıktan sonra ise sol tarafta yer alan sık kullanılanlar penceresinin altından gelen kutusu, gönderilen mesajlar, taslaklar ve diğer tüm seçeneklere ulaşabilirsiniz.
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Hotmail Giriş Linki 2022: Hotmail Outlook Yeni Oturum Açma Ve Kaydolma Sign İn Girişi Ekranı

HOTMAİL (OUTLOOK) GELEN KUTUSU GÖRÜNTÜLEME

Hotmail hesabınıza mail adresi ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra doğrudan gelen kutusuna ulaşmak istiyor ve maillerinize göz atmak istiyorsanız bunun için de sizlere kısa yol bir çözüm sunduk. Aşağıda yer alan bağlantıya tıkladıktan sonra sizlerden mail adresiniz ve şifreniz istenecek. Bu bilgileri girdikten sonra ise doğrudan gelen kutu penceresine yönlendirileceksiniz.

HOTMAİL GELEN KUTUSU İÇİN TIKLAYIN

Hotmail Giriş Linki 2022: Hotmail Outlook Yeni Oturum Açma Ve Kaydolma Sign İn Girişi Ekranı

HOTMAİL KAYDOL EKRANI İLE YENİ HESAP OLUŞTURMA

Hotmail için daha önce yapmış olduğunuz bir üyelik olmadıysa ve kaydolmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

HOTMAİL KAYDOL EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Öncelikle yukarıda yer alan bağlantıya tıklayın.
  • Karşınıza gelen pencerede mail adresini ve uzantısını seçin. Seçmiş olduğunuz mail adresi kullanımdaysa sizlere benzeri mail adresleri önerecektir.
  • Mail adresinize karar verdikten sonra ''devam edin'' butonuna tıklayın.
  • Parolanızı seçin.
  • Adınızı ve Soyadınızı girin.
  • Diğer tüm bilgileri de doldurduktan sonra mail adresiniz açılmış olacaktır.
Hotmail Giriş Linki 2022: Hotmail Outlook Yeni Oturum Açma Ve Kaydolma Sign İn Girişi Ekranı

HOTMAİL TARİHÇESİ

Hotmail, 1995 yılında Sabeer Bhatia ve Jack Smith tarafından kuruldu. O dönemde tarayıcı üzerinden kullanılabilinen ilk e-posta programı olan Hotmail 4 Temmuz 1996 tarihinde tamamen kullanılabilir hale gelmiştir. Hotmail ismi Jack ve Sabeer yeni servislerine isim bulmaya çalıştıkları sırada HTML harflerini çağrıştırdığı için seçilmiştir. Nitekim servisin orijinal ismi HoTMaiL'dir.

Aralık 1997'de 8,5 milyon kullanıcıya sahip olan Hotmail, 400 milyon Amerikan dolarına Microsoft'a satıldı ve MSN şemsiyesine alındı. İki yıl sonra, Şubat 1999'da Hotmail 30.5 milyon üyeye ve 17 farklı dil desteğine sahipti. 2007'de MSN Hotmail adı altında hizmet veren servis adı Windows Live Hotmail olarak değiştirildi. Windows Live Hotmail Microsoft'un Windows Live Grubu tarafından yaklaşık 3 yıldır Windows Live Mail adı altında geliştiriliyor ve deneme sürümü olarak seçilmiş kişilerce kullanılabiliyordu. Windows Live Hotmail, MSN Hotmail'e göre çok daha güvenli, sade ve kullanışlıdır. Son güncellemeler ile birlikte Windows Live Hotmail 5GB Ücretsiz E-Posta kapasitesi sunuyor, Plus seçeneği ise 10GB.

Hotmail Şifremi Unuttum, Giriş Yapamıyorum

Hotmail giriş ekranında yer alan bilgilerden mail adresi ve şifre eksik ya da hatalı olduğunda giriş işlemi başarısız olacaktır. Bu durum kullanıcının güvenliği açısından son derece önemlidir. Ancak şifre bir yere not alınmadıysa ya da zor hatırlanacak bir şifreyse unutkanlık yaşanabilir. Bu durumu yaşayan ve Hotmail şifremi unuttum, giriş yapamıyorum diyen pek çok kullanıcı, Hotmail şifresi nasıl sıfırlanır sorusuna cevap arıyor.

Hotmail Giriş Linki 2022: Hotmail Outlook Yeni Oturum Açma Ve Kaydolma Sign İn Girişi Ekranı

Hotmail Giriş Şifresi Sıfırlama Nasıl Yapılır?

  • Bu durumla karşı karşıya kalanların giriş ekranında yer alan "şifremi unuttum" butonuna tıklaması gerekiyor.
  • Akabinde, güvenlik yöntemlerinden biriyle kimlik doğrulaması yapın.
  • Hotmail oluşturduğunuz telefonla ya da kurtarma e-posta adresinizle kimlik doğrulaması yapın.
  • Bunun için kurtarma e-posta adresinizi ya da telefon numaranızın son 4 hanesini girin ve "kodu gönder" butonuna tıklayın.
  • Ardından, söz konusu mail adresinize ya da telefonunuza gelen kodu girdikten sonra son aşamaya geleceksiniz.
  • Burada yeni bir parola seçin ve "ileri" butonuna tıklayarak seçtiğiniz şifreyi kaydedin. Seçtiğiniz şifrenin güvenlik açısından güçlü olduğundan emin olun ve tekrar unutmamak adına başkasının eline geçmeyecek bir yere not alın.
  • Bu aşamanın sonunda şifre sıfırlama işleminiz gerçekleşmiş oluyor. Parolanızı başarılı şekilde sıfırladıktan sonra yeni belirlediğiniz şifreyle yeniden giriş yapabilirsiniz.
  • "Parola sıfırlanamıyor" uyarısı almanız halinde hesap kurtarma formunu doldurarak sorunla ilgili yardım alabilirsiniz.
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