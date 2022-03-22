Hotmail Giriş Linki 2022: Hotmail (Outlook) Yeni Oturum Açma Ve Kaydolma Sign İn Girişi Ekranı

HOTMAİL TARİHÇESİ

Hotmail, 1995 yılında Sabeer Bhatia ve Jack Smith tarafından kuruldu. O dönemde tarayıcı üzerinden kullanılabilinen ilk e-posta programı olan Hotmail 4 Temmuz 1996 tarihinde tamamen kullanılabilir hale gelmiştir. Hotmail ismi Jack ve Sabeer yeni servislerine isim bulmaya çalıştıkları sırada HTML harflerini çağrıştırdığı için seçilmiştir. Nitekim servisin orijinal ismi HoTMaiL'dir.

Aralık 1997'de 8,5 milyon kullanıcıya sahip olan Hotmail, 400 milyon Amerikan dolarına Microsoft'a satıldı ve MSN şemsiyesine alındı. İki yıl sonra, Şubat 1999'da Hotmail 30.5 milyon üyeye ve 17 farklı dil desteğine sahipti. 2007'de MSN Hotmail adı altında hizmet veren servis adı Windows Live Hotmail olarak değiştirildi. Windows Live Hotmail Microsoft'un Windows Live Grubu tarafından yaklaşık 3 yıldır Windows Live Mail adı altında geliştiriliyor ve deneme sürümü olarak seçilmiş kişilerce kullanılabiliyordu. Windows Live Hotmail, MSN Hotmail'e göre çok daha güvenli, sade ve kullanışlıdır. Son güncellemeler ile birlikte Windows Live Hotmail 5GB Ücretsiz E-Posta kapasitesi sunuyor, Plus seçeneği ise 10GB.

Hotmail Şifremi Unuttum, Giriş Yapamıyorum

Hotmail giriş ekranında yer alan bilgilerden mail adresi ve şifre eksik ya da hatalı olduğunda giriş işlemi başarısız olacaktır. Bu durum kullanıcının güvenliği açısından son derece önemlidir. Ancak şifre bir yere not alınmadıysa ya da zor hatırlanacak bir şifreyse unutkanlık yaşanabilir. Bu durumu yaşayan ve Hotmail şifremi unuttum, giriş yapamıyorum diyen pek çok kullanıcı, Hotmail şifresi nasıl sıfırlanır sorusuna cevap arıyor.