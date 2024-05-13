Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
16:48
Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Hükümet Kadın 2 filmi konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat'ın oturduğu yerli komedi türündeki film, sinema severlerden tam not almıştı. 2013 yapımı film, 13 Mayıs Pazartesi akşamı televizyon ekranlarına geliyor. Genç yeteneklerle usta isimleri buluşturan Hükümet Kadın 2 oyuncuları merak ediliyor. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, hangi şehirde, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, film hakkında merak edilenler…