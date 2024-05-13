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Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 16:48

Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hükümet Kadın 2 filmi konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat'ın oturduğu yerli komedi türündeki film, sinema severlerden tam not almıştı. 2013 yapımı film, 13 Mayıs Pazartesi akşamı televizyon ekranlarına geliyor. Genç yeteneklerle usta isimleri buluşturan Hükümet Kadın 2 oyuncuları merak ediliyor. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, hangi şehirde, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, film hakkında merak edilenler…

Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hükümet Kadın 2 oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın başrollerini paylaştığı yapım, 13 Mayıs Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. son zamanların en beğenilen yerli yapımları arasında yer alan filmde başkanlık mücadelesine odaklanılıyor. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? İşte, Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncu kadrosu…

Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU

Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır.

Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.

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Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI

Demet Akbağ

Sermiyan Midyat

Ercan Kesal

Mahir İpek

Gülhan Tekin

Burcu Gönder

Dilek Yorulmaz

Bülent Çolak

Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.

Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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