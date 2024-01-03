IBBMEZDAIBS tarafından gönderilen SMS’e dikkat! Sakın tıklamayın: ’’E-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır…’’

Dolandırıcılar, vatandaşları kandırmak için her yolu denemeye devam ediyor. Bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adı kullanıldı. "İBBMEZDA" adlı kullanıcıdan mesaj alan kişiler, İBB Mezarlıklar Dairesi'nden mesaj atılıyor sandı ama gerçek bambaşka çıktı. Konu ile ilgili yetkililerden açıklama geldi. İşte detaylar…