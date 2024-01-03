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Giriş Tarihi: 03.01.2024 01:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 01:41

IBBMEZDAIBS tarafından gönderilen SMS’e dikkat! Sakın tıklamayın: ''E-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır…''

Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Vatandaşları kandırmak için her yolu deneyen dolandırıcılar, bu kez İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adını kullandı. "İBBMEZDA" adı ile binlerce kişiye "E-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır" mesajı iletildi. Mesajda yer alan linke tıklayanlar ise E-Devlet sitesine benzer bir arayüzü olan sahte bir internet sitesine yönlendirildi.

IBBMEZDAIBS tarafından gönderilen SMS’e dikkat! Sakın tıklamayın: ’’E-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır…’’

Dolandırıcılar, vatandaşları kandırmak için her yolu denemeye devam ediyor. Bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adı kullanıldı. "İBBMEZDA" adlı kullanıcıdan mesaj alan kişiler, İBB Mezarlıklar Dairesi'nden mesaj atılıyor sandı ama gerçek bambaşka çıktı. Konu ile ilgili yetkililerden açıklama geldi. İşte detaylar…

IBBMEZDAIBS tarafından gönderilen SMS’e dikkat! Sakın tıklamayın: ’’E-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır…’’

İstanbullu bazı vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından gönderilmiş gibi gösterilen bir kısa mesaj aldı.

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IBBMEZDAIBS tarafından gönderilen SMS’e dikkat! Sakın tıklamayın: ’’E-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır…’’

Gönderen yerine 'IBBMEZDAIBS' yazılan kısa mesajda "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" ifadeleri yer aldı.

Mesajın uzantısı linke tıklayanlar ise e-Devlet sistemine benzer bir arayüzü olan sahte bir internet sitesine yönlendirildi.

IBBMEZDAIBS tarafından gönderilen SMS’e dikkat! Sakın tıklamayın: ’’E-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır…’’

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak bazı cep telefonlarına gelen kısa mesajların amacının dolandırıcılık olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

IBBMEZDAIBS tarafından gönderilen SMS’e dikkat! Sakın tıklamayın: ’’E-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır…’’

''Bazı cep telefonlarına gelen, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır. Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz.''

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