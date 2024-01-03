Giriş Tarihi: 03.01.2024 01:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
01:41
IBBMEZDAIBS tarafından gönderilen SMS’e dikkat! Sakın tıklamayın: ''E-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır…''
Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Vatandaşları kandırmak için her yolu deneyen dolandırıcılar, bu kez İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adını kullandı. "İBBMEZDA" adı ile binlerce kişiye "E-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır" mesajı iletildi. Mesajda yer alan linke tıklayanlar ise E-Devlet sitesine benzer bir arayüzü olan sahte bir internet sitesine yönlendirildi.