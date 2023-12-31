İbrahim Büyükak kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Oyuncu İbrahim Büyükak dizileri, filmleri ve biyografisi

Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2 ve Bayi Toplantısı gibi senaristinin kendisi olduğu filmler yapsa da, 2021 yılında kendi hayat hikâyesini alternatif bir şekilde anlattığı İlginç Bazı Olaylar isimli internet dizisinde yönetmenliğe de adım atmıştır. Diziyi hem yazmış, hem çekmiş, hem de başrol oynamıştır.