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Haberler Fotohaber İbrahim Büyükak kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Oyuncu İbrahim Büyükak dizileri, filmleri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:10

İbrahim Büyükak kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Oyuncu İbrahim Büyükak dizileri, filmleri ve biyografisi

İbrahim Büyükak kimdir merak ediliyor. Oyuncu arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir dönem program yapan ünlü oyuncu kariyerine sinema filmleri ile devam ediyor. İbrahim Büyükak'ın filmleri, dizileri, eşi ve biyografisi hayatına dair en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Oyuncunun filmografisi gündemdeki yerini aldı. Peki, İbrahim Büyükak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

İbrahim Büyükak kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Büyükak filmleri ve dizileri

İbrahim Büyükak dizileri, filmleri, biyografisi ve kariyeri ile araştırılıyor. Şimdilerde Yasemin Sakallıoğlu ile başrollerini paylaştığı yeni sinema filmiyle adından söz ettiren oyuncu İbrahim Büyükak kimdir sorusuyla gündemde. Ünlü oyuncunun eşi de oldukça merak edilenler arasında. Peki, İbrahim Büyükak kaç yaşında, aslen nereli, eşi kimdir? İşte, biyografisi…

İbrahim Büyükak kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Büyükak filmleri ve dizileri

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

20 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu olan İbrahim Büyükak, Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir.

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İbrahim Büyükak kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Büyükak filmleri ve dizileri

Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2 ve Bayi Toplantısı gibi senaristinin kendisi olduğu filmler yapsa da, 2021 yılında kendi hayat hikâyesini alternatif bir şekilde anlattığı İlginç Bazı Olaylar isimli internet dizisinde yönetmenliğe de adım atmıştır. Diziyi hem yazmış, hem çekmiş, hem de başrol oynamıştır.

İbrahim Büyükak kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Büyükak filmleri ve dizileri

İBRAHİM BÜYÜKAK'IN EŞİ KİMDİR?

2018 yılında Nurdan Beşen ile evlenen Büyükak'ın bir çocuğu var.

İbrahim Büyükak kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Büyükak filmleri ve dizileri

İBRAHİM BÜYÜKAK FİLMLERİ

Neşeli Hayat
2010 Çok Filim Hareketler Bunlar
2016 Küçük Esnaf
2017 Yol Arkadaşım
2018 Yol Arkadaşım 2
2020 Bayi Toplantısı
2023 Mutluyuz

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