Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz olacak! ENTRA halka arz kaç lot verir, hangi bankalar verecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan halka arz kapsamında talep toplama tarihleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz büyüklüğü 3,69 milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı ise %20,03 olarak belirlendi. Toplamda 369,565,717 lot dağıtımı yapacak şirket, sürecin ardından ENTRA Bist kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. İşte (ENTRA) Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayıları...