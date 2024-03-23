Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
07:22
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz olacak! ENTRA halka arz kaç lot verir, hangi bankalar verecek?
Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz oluyor. Aracı kurumu Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenen Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Şirket, sonuçların açıklanması ardından ENTRA Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) talep toplama tarihleri