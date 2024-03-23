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Haberler Fotohaber Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz olacak! ENTRA halka arz kaç lot verir, hangi bankalar verecek?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 07:22

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz olacak! ENTRA halka arz kaç lot verir, hangi bankalar verecek?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz oluyor. Aracı kurumu Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenen Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Şirket, sonuçların açıklanması ardından ENTRA Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) talep toplama tarihleri

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz olacak! ENTRA halka arz kaç lot verir, hangi bankalar verecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan halka arz kapsamında talep toplama tarihleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz büyüklüğü 3,69 milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı ise %20,03 olarak belirlendi. Toplamda 369,565,717 lot dağıtımı yapacak şirket, sürecin ardından ENTRA Bist kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. İşte (ENTRA) Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayıları...

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz olacak! ENTRA halka arz kaç lot verir, hangi bankalar verecek?

IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş. TALEP TOPLAMA TARİHLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arzına onay verdi. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. talep toplama tarihleri de belli oldu.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.. paylarının halka arzı, 27,28,29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz olacak! ENTRA halka arz kaç lot verir, hangi bankalar verecek?

IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş. HİSSE FİYATI NE KADAR?

Odine Solutions Teknoloji A.Ş. halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 10,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 3,69 milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz olacak! ENTRA halka arz kaç lot verir, hangi bankalar verecek?

IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz olacak! ENTRA halka arz kaç lot verir, hangi bankalar verecek?

IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Mktarı (Olası) *

- 2.1 Mlyon katılım ~ 132 Lot (1320 TL).

- 2.5 Mlyon katılım ~ 111 Lot (1110 TL).

- 2.9 Mlyon katılım ~ 96 Lot (960 TL).

- 3.3 Mlyon katılım ~ 84 Lot (840 TL).

- 3.7 Mlyon katılım ~ 75 Lot (750 TL).

- 4.1 Mlyon katılım ~ 68 Lot (680 TL).

- 4.5 Mlyon katılım ~ 61 Lot (610 TL).

- 4.9 Mlyon katılım ~ 57 Lot (570 TL).

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