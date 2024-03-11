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Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 15:43

İFTAR DUASI (ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI): 🤲 Oruç açarken hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

Ülkemizin dört bir yanında Ramazan ayının huzur ve bereketi iftar sofralarına yansıyor. İslam alemi, akşamın gelmesiyle birlikte bir araya gelip dualarını ediyor. Camilerin minarelerinden yükselen ezanla başlayan iftar duası, milyonlarca Müslüman için birbirine kenetlenme ve maneviyatın zirvesi haline geliyor. Peki, İftar duası nasıl yapılır? İşte, Türkiye'nin dört bir yanında paylaşılan iftar duası.

İFTAR DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI: 🤲 Oruç açarken hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

İslam dünyasında birlik ve beraberliği simgeleyen Ramazan ayı, iftar sofralarının kurulduğu anlarda dualarla buluşuyor. Minarelerden yükselen ezanın ardından başlayan iftar duası, kalplerde bir araya gelen duaların melodisiyle çarpıyor. Bu an, manevi bir atmosferle doldurduğu şehirleri birbirine daha da yaklaştırıyor. İşte, iftar duası Arapça ve Türkçe okunuşu ve anlamı.

İFTAR DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI: 🤲 Oruç açarken hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır.Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.

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İFTAR DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI: 🤲 Oruç açarken hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

İFTAR DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI: 🤲 Oruç açarken hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

İFTAR DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI: 🤲 Oruç açarken hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

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