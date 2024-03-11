Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
15:43
İFTAR DUASI (ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI): 🤲 Oruç açarken hangi dua okunur, nasıl dua edilir?
Ülkemizin dört bir yanında Ramazan ayının huzur ve bereketi iftar sofralarına yansıyor. İslam alemi, akşamın gelmesiyle birlikte bir araya gelip dualarını ediyor. Camilerin minarelerinden yükselen ezanla başlayan iftar duası, milyonlarca Müslüman için birbirine kenetlenme ve maneviyatın zirvesi haline geliyor. Peki, İftar duası nasıl yapılır? İşte, Türkiye'nin dört bir yanında paylaşılan iftar duası.