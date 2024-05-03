Giriş Tarihi: 03.05.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
16:30
İLK EVİM KAMPANYASI: 1.20 Faizli, 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, başvuru şartları neler?
1.20 faizli konut kredisinde son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. İlk evini alacaklar için 1.20 faizle konut kredisi kampanyasının uygulamaya geçirilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli program kapsamında ilk defa evini alacaklara devlet desteği verileceğini açıklamıştı. Vatandaşlar 15 yıl vade ve 1.20 faizli ilk evim kampanyasının hayata geçirilecek kampanyanın detaylarını merak edenler hayata geçirilmesini bekliyor. Gözler yapılacak açıklamalara yöneldi. Peki, 1.20 Faizli, 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, başvuru nasıl yapılır?