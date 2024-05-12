Giriş Tarihi: 12.05.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
17:04
İLK EVİM KAMPANYASI: 1.20 Faizli, 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartlar neler, başvuru nasıl ve nereden yapılır?
1.20 faizli 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası detayları gündemde. İlk evini alacak vatandaşlara özel 1.20 faizle konut kredisinin uyg7ualamaya geçirilmesi için hazırlıklar devam ederken gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli program kapsamında ilk defa evini alacaklara devlet desteği verileceğini açıklamasının ardından 15 yıl vade ve 1.20 faizle hayat geçirilecek olan kampanya büyük ilgi görmeye başladı. Gözler yapılacak açıklamalara yöneldi. Peki, 1.20 Faizli, 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, başvuru nasıl yapılır?