Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:52
İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün? Ramazan ayı 2024'ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak belli oldu!
Ramazan ayı başlangıcı için sayılı günler kaldı. Geri sayım devam ederken ilk teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak soruları gündemdeki yerini aldı. 2024 yılının Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece iftar, sahur, imsak vakitleri yanı sıra ilk teravih 2024 tarihi ve saati de belli oldu. 11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayını ibadet ederek geçirmek isteyen İslam alemi il il namaz vakitleri araştırması yapıyor. Peki, Ramazan ayı 2024'ün ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?