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Haberler Fotohaber İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün? Ramazan ayı 2024'ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:52

İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün? Ramazan ayı 2024'ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak belli oldu!

Ramazan ayı başlangıcı için sayılı günler kaldı. Geri sayım devam ederken ilk teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak soruları gündemdeki yerini aldı. 2024 yılının Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece iftar, sahur, imsak vakitleri yanı sıra ilk teravih 2024 tarihi ve saati de belli oldu. 11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayını ibadet ederek geçirmek isteyen İslam alemi il il namaz vakitleri araştırması yapıyor. Peki, Ramazan ayı 2024'ün ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün? Ramazan ayı 2024’ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak belli oldu!

İlk teravih ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip 11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı olan Ramazan ayı yaklaştı. İslam alemi bir ay boyunca oruç tutacak olup her iftar vakti ardından teravih namazı kılmak üzere camilerin yolunu tutacak. Ramazana özgü olan ve genelde cemaatle birlikte kılınan bu namaz, ilk oruç ve iftar öncesinde başlayacak. 2024 İmsakiye yayımlandı. Böylece il il Diyanet namaz vakitleri belli oldu. Peki, bu yıl ilk teravih namazı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte, vakitler...

İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün? Ramazan ayı 2024’ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak belli oldu!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Dini Günler Takvimi ile birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; bu yıl mübarek Ramazan ayı, 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 9 Nisan 'arife günü' olarak adlandırılırken 10 - 12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı olarak kutlanacaktır.

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İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün? Ramazan ayı 2024’ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak belli oldu!

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu.

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı, 10 Mart Pazar günü yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Yatsı namazı saatleri İmsakiye üzerinde takip edilecek.

İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün? Ramazan ayı 2024’ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak belli oldu!

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Sünnet-i müekkede kabul edilen teravih namazı cemaatle kılındığında 20 rekat olarak eda edilir. İki ya da dört rekatta bir selam vermek suretiyle kılınan namaz evde tek başına kılındığında rekat sayısı farklılık gösterebilir.

Bu namaz cemaatle kılındığında önce yatsı namazının 10 rekatı kılınır, akabinde teravih namazı için niyet edilir ve namaza başlanır.

İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün? Ramazan ayı 2024’ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak belli oldu!

İşte adım adım teravih namazı kılınışı;

Önce yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır. Daha sonra son 2 rekat sünnet eda edilir. Ardından imam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

Niyetin ardından iftidah tekbiri alınır ve eller bağlanır. 1. Rekat ile namaza başlanır.

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