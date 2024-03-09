İlk Teravih ne zaman, saat kaçta, Teravih namazı kaç rekât ve nasıl kılınır? İşte Diyanetle İstanbul, Ankara, İzmir vakitleri

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı, 10 Mart Pazar günü kılınacak. Son teravih namazı ise 8 Nisan Pazartesi günü yatsı namazına müteakip eda edilecek.



Teravih namazı camide cemaatle kılındığı gibi bireysel olarak evlerde de kılınabilir. Diyanet İşleri Başkanlığında yer alan bilgide " Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'-Müsâfirîn, 177). " ifadeleri yer almaktadır.