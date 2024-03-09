Giriş Tarihi: 09.03.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
14:44
İlk Teravih ne zaman, saat kaçta, Teravih namazı kaç rekât ve nasıl kılınır? İşte Diyanetle İstanbul, Ankara, İzmir vakitleri
Ramazan-ı Şerif bu sene Mart ve Nisan aylarında idrak edilecek. Oruç ibadetini gerçekleştiren Müslümanlar bu ayı maneviyatla dolu geçirmek istedikleri için yalnızca Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan Teravih namazını da araştırmaya başladı. Teravih namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine kadar (fecrin doğuşuna) kılınabilen nafile namazdır. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere diğer illerin teravih namazı vakitlerini duyurdu. İlk Teravih ne zaman, saat kaçta?