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Haberler Fotohaber İlk Teravih ne zaman, saat kaçta, Teravih namazı kaç rekât ve nasıl kılınır? İşte Diyanetle İstanbul, Ankara, İzmir vakitleri
Giriş Tarihi: 09.03.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 14:44

İlk Teravih ne zaman, saat kaçta, Teravih namazı kaç rekât ve nasıl kılınır? İşte Diyanetle İstanbul, Ankara, İzmir vakitleri

Ramazan-ı Şerif bu sene Mart ve Nisan aylarında idrak edilecek. Oruç ibadetini gerçekleştiren Müslümanlar bu ayı maneviyatla dolu geçirmek istedikleri için yalnızca Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan Teravih namazını da araştırmaya başladı. Teravih namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine kadar (fecrin doğuşuna) kılınabilen nafile namazdır. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere diğer illerin teravih namazı vakitlerini duyurdu. İlk Teravih ne zaman, saat kaçta?

İlk Teravih ne zaman, saat kaçta, Teravih namazı kaç rekât ve nasıl kılınır? İşte Diyanetle İstanbul, Ankara, İzmir vakitleri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde mahyalar yanacak. Bir senedir hasreti çekilen Teravih namazı yine camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Birçok hadis-i şerifte "Ramazan gecelerinin ihyası" olarak nitelendirilen namaza dört rekâtta bir dinleme verildiğinden teravih denmiştir. İftardan sonra namazını kılmak isteyen Müslümanlar tarafından araştırılan Teravih namazı ne zaman, nasıl kılınır? İşte detaylar

İlk Teravih ne zaman, saat kaçta, Teravih namazı kaç rekât ve nasıl kılınır? İşte Diyanetle İstanbul, Ankara, İzmir vakitleri

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı, 10 Mart Pazar günü kılınacak. Son teravih namazı ise 8 Nisan Pazartesi günü yatsı namazına müteakip eda edilecek.

Teravih namazı camide cemaatle kılındığı gibi bireysel olarak evlerde de kılınabilir. Diyanet İşleri Başkanlığında yer alan bilgide " Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'-Müsâfirîn, 177). " ifadeleri yer almaktadır.

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İlk Teravih ne zaman, saat kaçta, Teravih namazı kaç rekât ve nasıl kılınır? İşte Diyanetle İstanbul, Ankara, İzmir vakitleri

2024 TERAVİH NAMAZI VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 imsakiyesi paylaşıldı. Bununla beraber İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için teravih saatleri belli oldu.

İlk teravih namazı 10 Mart Pazar günü İstanbul'da saat 20:31'de, Ankara'da 20:14'de ve İzmir'de ise 20:36'da kılınacak.

İlk Teravih ne zaman, saat kaçta, Teravih namazı kaç rekât ve nasıl kılınır? İşte Diyanetle İstanbul, Ankara, İzmir vakitleri

İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlk Teravih ne zaman, saat kaçta, Teravih namazı kaç rekât ve nasıl kılınır? İşte Diyanetle İstanbul, Ankara, İzmir vakitleri

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nida da bulunur.

Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

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