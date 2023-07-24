İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 – 2024? MEB ilkokul kayıt başvuru tarihleri belli mi, nasıl sorgulanır?

İlkokul kayıtları hakkında son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından yapılıyor. LGS tercih sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gideceği ortaöğretim kurumları belli olurken, yeni okula başlayacak çocuğu olan ebeveynler "çocuğum hangi okula gidecek?" sorusuna yanıt arıyor. 1. sınıf kaydı ağustos ayında başlayacak. Bunun yanında 5'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin de ortaokulları aynı tarihte öğrenilebilecek. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 – 2024? İşte konu hakkında detaylar