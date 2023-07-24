İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 – 2024? MEB ilkokul kayıt başvuru tarihleri belli mi, nasıl sorgulanır?

İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Yapılan ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak.

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