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Haberler Fotohaber İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 – 2024? MEB ilkokul kayıt başvuru tarihleri belli mi, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:10

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 – 2024? MEB ilkokul kayıt başvuru tarihleri belli mi, nasıl sorgulanır?

İlkokul kayıtları hakkında son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından yapılıyor. LGS tercih sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gideceği ortaöğretim kurumları belli olurken, yeni okula başlayacak çocuğu olan ebeveynler "çocuğum hangi okula gidecek?" sorusuna yanıt arıyor. 1. sınıf kaydı ağustos ayında başlayacak. Bunun yanında 5'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin de ortaokulları aynı tarihte öğrenilebilecek. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 – 2024? İşte konu hakkında detaylar

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 – 2024? MEB ilkokul kayıt başvuru tarihleri belli mi, nasıl sorgulanır?

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini alıyor. Adrese dayalı kayıt sorgulama e devlet ekranı üzerinden öğrencilerin hangi okulda okuyacağı belli olacak. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte detaylar

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 – 2024? MEB ilkokul kayıt başvuru tarihleri belli mi, nasıl sorgulanır?

İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Yapılan ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak.

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İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 – 2024? MEB ilkokul kayıt başvuru tarihleri belli mi, nasıl sorgulanır?

2017 DOĞUMLULAR KAYIT YAPTIRABİLECEK

İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacaktır.

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 – 2024? MEB ilkokul kayıt başvuru tarihleri belli mi, nasıl sorgulanır?

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 – 2024? MEB ilkokul kayıt başvuru tarihleri belli mi, nasıl sorgulanır?
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