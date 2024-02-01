İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle tek parça, full HD yayında

Giriş Tarihi: 01.02.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
20:05
İnci Taneleri 2. bölüm Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden ekrana yansıtılan yapımın ilk bölümü tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İnsanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine kurulu bir hikayeyi anlatan yapımda Azer ve Dilber karakterlerinin başına gelecekler her hafta Perşembe günü ekranlarda olacak. İnci Taneleri 2. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. İşte, İnci Taneleri yeni bölüm ekranı ve son bölüme dair merak edilenler…