İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle tek parça, full HD yayında

İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Zahir ve arkadaşları tarafından hırpalanan Azem bu işin peşini bırakmaz. Bu husumet Dilber ile Azem'i tehlikeye atmıştır. Azem yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken Kuyucak Mahallesi'nde de tüm mahalleli gibi Cihan da yaşanacak gelişmelere hazırlanıyordur.