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Haberler Fotohaber İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle tek parça, full HD yayında
Giriş Tarihi: 01.02.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 20:05

İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle tek parça, full HD yayında

İnci Taneleri 2. bölüm Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden ekrana yansıtılan yapımın ilk bölümü tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İnsanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine kurulu bir hikayeyi anlatan yapımda Azer ve Dilber karakterlerinin başına gelecekler her hafta Perşembe günü ekranlarda olacak. İnci Taneleri 2. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. İşte, İnci Taneleri yeni bölüm ekranı ve son bölüme dair merak edilenler…

İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle tek parça, full HD yayında

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile seyircisiyle buluşan İnci Taneleri 2. bölümü ile ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan yapımın yeni bölümünü izlemek isteyen dizi severler İnci Taneleri 2. bölüm izle araştırmaları başladı. İşte, detaylar….

İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle tek parça, full HD yayında

İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM İZLE

1 Şubat tarihli dizinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle tek parça, full HD yayında

İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Zahir ve arkadaşları tarafından hırpalanan Azem bu işin peşini bırakmaz. Bu husumet Dilber ile Azem'i tehlikeye atmıştır. Azem yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken Kuyucak Mahallesi'nde de tüm mahalleli gibi Cihan da yaşanacak gelişmelere hazırlanıyordur.

İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle tek parça, full HD yayında

Özel ders vererek hayatına devam etmeye çalışan Azem, her fırsatta çocuklarına dair bir ipucu peşindedir.

İNCİ TANELERİ 2. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle tek parça, full HD yayında

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

BKM imzalı "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin 'inci'likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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