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Haberler Fotohaber İnci Taneleri Azem’in kızı Nehir'i oynayacak oyuncu belli oldu! İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:10

İnci Taneleri Azem’in kızı Nehir'i oynayacak oyuncu belli oldu! İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir?

İnci Taneleri her hafta Perşembe günü kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazdığı hem de dizideki Azem karakterine hayat verdiği dizide, Azem'in kızı Nehir karakteri gündemde. Senaryo gereği henüz gözükmeyen Nehir'i kimin canlandıracağı izleyenler tarafından merakla bekleniyordu. İşte, o isim belli oldu! İnci Taneleri Azem'in kızı Nehir'i oynayacak oyuncu Sera Kutlubey oldu. Peki, Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı?

İnci Taneleri Azem’in kızı Nehir’i oynayacak oyuncu belli oldu! İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir?

İnci Taneleri Nehir karakteri diziye dahil oluyor. Azem Yücedağ karakterinin kızı rolüne hayat verecek olan oyuncu Sera Kutlubey oldu. Zalim İstanbul, İyilik gibi dizi projeleriyle hafızalara kazınan oyuncu hakkında Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında soruları yanıt arıyor. Peki, İnci Taneleri'nin Nehir'i Sera Kutlubey kimdir?

İnci Taneleri Azem’in kızı Nehir’i oynayacak oyuncu belli oldu! İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir?

İNCİ TANELERİ AZEM'İN KIZI NEHİR GELİYOR!

"Zalim İstanbul" dizisindeki performansıyla dikkat çeken ve sonrasında İyilik projesiyle yıldızı parlayan Sera Kutlubey, "İnci Taneleri" dizisinde Nehir karakterini canlandıracak.

Azem'in Nehir'e kavuşacağı an, seyircilerin diziye dair heyecanla beklediği gelişmeler arasında yer alıyor.

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İnci Taneleri Azem’in kızı Nehir’i oynayacak oyuncu belli oldu! İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir?

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı.İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı. Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı.

İlk romanı, Plüton'un Düş'üşü, 2022'de çıktı.

İnci Taneleri Azem’in kızı Nehir’i oynayacak oyuncu belli oldu! İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir?

SERA KUTLUBEY'İN OYNADIĞI DİZİLER

  • İyilik / Damla / 2022
  • Hercai / Azra / 2020
  • Zalim İstanbul / Cemre / 2019
  • İsimsizler / Seher / 2017
  • Babam ve Ailesi / Hasret / 2016
  • Kehribar / Genç Leyla / 2016
İnci Taneleri Azem’in kızı Nehir’i oynayacak oyuncu belli oldu! İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir?

SERA KUTLUBEY'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

  • Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü / 2020
  • Gelişim Üniversitesi / Yılın Gelecek Vadeden Yeteneği / 2017
  • İBB Şehir Tiyatroları / Jüri Özel Ödülü / 2014
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