İnci Taneleri Azem’in kızı Nehir’i oynayacak oyuncu belli oldu! İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir?

İnci Taneleri Nehir karakteri diziye dahil oluyor. Azem Yücedağ karakterinin kızı rolüne hayat verecek olan oyuncu Sera Kutlubey oldu. Zalim İstanbul, İyilik gibi dizi projeleriyle hafızalara kazınan oyuncu hakkında Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında soruları yanıt arıyor. Peki, İnci Taneleri'nin Nehir'i Sera Kutlubey kimdir?