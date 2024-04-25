Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
11:10
İnci Taneleri Azem’in kızı Nehir'i oynayacak oyuncu belli oldu! İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir?
İnci Taneleri her hafta Perşembe günü kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazdığı hem de dizideki Azem karakterine hayat verdiği dizide, Azem'in kızı Nehir karakteri gündemde. Senaryo gereği henüz gözükmeyen Nehir'i kimin canlandıracağı izleyenler tarafından merakla bekleniyordu. İşte, o isim belli oldu! İnci Taneleri Azem'in kızı Nehir'i oynayacak oyuncu Sera Kutlubey oldu. Peki, Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı?