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Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 11:10

İnci Taneleri dizisi Erkal Sonel GEMİLERİ YAKARIM sözleri: Sincanlı Erkal Dilber Senin Evin Yok Mu sosyal medyayı salladı!

Sincanlı Erkal Sonel'e ait "Gemileri Yakarım" isimli parça sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak yapımda Hazar Ergüçlü'nün pavyonda dans ettiği sahneler bu geceye damga vuracak. Ergüçlü'nün dans ettiği şarkı ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sincanlı Erkal'ın söylediği 'Gemileri Yakarım' isimli şarkı sözlerini araştırılıyor. İşte, Erkal Sonel - Gemileri Yakarım şarkı sözleri

İnci Taneleri dizisi Erkal Sonel GEMİLERİ YAKARIM sözleri: Sincanlı Erkal Dilber Senin Evin Yok Mu sosyal medyayı salladı!

Sincanlı Erkal'ın söylediği 'Gemileri Yakarım' isimli şarkı sözleri İnci Taneleri dizisi ile gündeme oturdu. Dilber Evin Barkın Yok Mu sözleri geçen şarkı ve Hazar Ergüçlü'nün dans performansı bu geceye damga vurmaya hazırlanıyor. Pek çok kişi şarkının sözlerini merak ederken arama motorlarında sık sık Dilber Evin Barkın Yok mu şarkı sözleri ve Gemileri Yakarım sözleri araştırılıyor. İşte, Erkal Sonel - Gemileri Yakarım lyrics…

İnci Taneleri dizisi Erkal Sonel GEMİLERİ YAKARIM sözleri: Sincanlı Erkal Dilber Senin Evin Yok Mu sosyal medyayı salladı!

GEMİLERİ YAKARIM ŞARKI SÖZLERİ

Keşke biraz daha kalsaydın

Aşkım gönlünü alsaydın

O kadar soğuk davrandın ki

Üşüyorsan canımı yaksaydın

Bir hoşuma gittin gidiş o gidiş

Biz bizi seveni sevmemişiz

Nerde vefasız nerede hayırsız

Bulmuş kalbe getirmişiz

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İnci Taneleri dizisi Erkal Sonel GEMİLERİ YAKARIM sözleri: Sincanlı Erkal Dilber Senin Evin Yok Mu sosyal medyayı salladı!

Aşktan yüreğim çok yandı

Sevgiyi Üfleyerek yaşarım

Ankaralıyım yüzmeyi bilmem

Ama çok pis gemileri yakarım

Dilber evin barkın yok mu

Hep aklımda duruyorsun

Gelip de yanağımı sıkacağına

Hep canımı sıkıyorsun

İnci Taneleri dizisi Erkal Sonel GEMİLERİ YAKARIM sözleri: Sincanlı Erkal Dilber Senin Evin Yok Mu sosyal medyayı salladı!

Bir hoşuma gittin gidiş o gidiş

Biz bizi seveni sevmemişiz

Nerde vefasız nerede hayırsız

Bulmuş kalbe getirmişiz

Aşktan yüreğim çok yandı

Sevgiyi üfleyerek yaşarım

Ankaralıyım yüzmeyi bilmem

Ama çok pis gemileri yakarım

İnci Taneleri dizisi Erkal Sonel GEMİLERİ YAKARIM sözleri: Sincanlı Erkal Dilber Senin Evin Yok Mu sosyal medyayı salladı!

SİNCANLI ERKAL KİMDİR?

Erkal Sonel, 1972 yılında Ankara'nın Sincan ilçesinde doğdu. 26 yıldır müzik sektöründe yer alan Sonel, ilk olarak 1998 yılında "Mecburum" adlı şarkısıyla tanınmaya başladı. Ardından "Değirmenci Dayı", "Oda Yanıyo Buda Yanıyo", "Mümkünse Görüşmeyelim" ve "Benim Olsan" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sonel, 2023 yılında Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" dizisinin müziklerini yaptı.

Dizide de pavyondaki bir sazcı olarak yer alan Sonel, "Gemileri Yakarım" adlı şarkısıyla geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.

2024 yılı itibarıyla 52 yaşında olan Sonel, evli ve iki çocuk babasıdır.

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