Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
11:10
İnci Taneleri dizisi Erkal Sonel GEMİLERİ YAKARIM sözleri: Sincanlı Erkal Dilber Senin Evin Yok Mu sosyal medyayı salladı!
Sincanlı Erkal Sonel'e ait "Gemileri Yakarım" isimli parça sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak yapımda Hazar Ergüçlü'nün pavyonda dans ettiği sahneler bu geceye damga vuracak. Ergüçlü'nün dans ettiği şarkı ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sincanlı Erkal'ın söylediği 'Gemileri Yakarım' isimli şarkı sözlerini araştırılıyor. İşte, Erkal Sonel - Gemileri Yakarım şarkı sözleri…