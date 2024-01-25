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Haberler Fotohaber İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu! Kanal D yeni dizisi 1. bölüm bu akşam... İşte İnci Taneleri oyuncuları
Giriş Tarihi: 25.01.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 18:47

İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu! Kanal D yeni dizisi 1. bölüm bu akşam... İşte İnci Taneleri oyuncuları

Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri ile gündemde. 25 Ocak tarihinde ilk bölüm ile ekranlara gelecek yapım her hafta Perşembe günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan dizinin kadrosunda Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç gibi isimler yer alıyor. Azem ve Dilber sahneleri ile konuşulan 1. Bölüm takip ediliyor. Peki; İnci Taneleri konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, hangi karakteri kim oynuyor? İşte, tüm merak edilenler...

İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu! Kanal D yeni dizisi 1. bölüm bu akşam... İşte İnci Taneleri oyuncuları

Yılmaz Erdoğan yeni dizi ile televizyon ekranlarına dönüyor. Azem Yücedağ karakterine hayat verecek oyuncu dizinin senartisliğini de üstleniyor. İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu dizi takipçilerinin gündeminde. Kanal D ekranlarında yayımlanacak yapımda pamuk ipliğine bağlı hayatlar anlatılacak. Dilber karakteri tanıtımlarla birlikte trendler arasında yerini aldı. İşte, İnci Taneleri oyuncuları ve karakterleri…

İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu! Kanal D yeni dizisi 1. bölüm bu akşam... İşte İnci Taneleri oyuncuları

İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM BU AKŞAM!

Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan İnci Taneleri Kanal D ekranlarında her hafta Perşembe günleri yayınlanmaya hazırlanıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yeni dizi 1. bölüm ile 25 Ocak Perşembe akşamı dizi takipçileri ile buluşuyor.

İşte, diziye dair merak edilenler:

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İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu! Kanal D yeni dizisi 1. bölüm bu akşam... İşte İnci Taneleri oyuncuları

İNCİ TANELERİ KONUSU

İnci Taneleri dizisinin konusu ile yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu! Kanal D yeni dizisi 1. bölüm bu akşam... İşte İnci Taneleri oyuncuları

Tanıtımda yer alan "Bir gün öylece durup dururken, hiçbir alamet yokken ortada kıyamet de koparmış. Meğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş. Meğer senden sonra zaman yaşamak pahasına ölmekmiş. Şimdi yattığım ranzam mezarın kadarmış senin aşkın değil yalnız, failin olmak da varmış." dizeleri üzerine başlayacak yapımda oyuncular ve karakterler şöyle:

İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu! Kanal D yeni dizisi 1. bölüm bu akşam... İşte İnci Taneleri oyuncuları

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnsanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak İnci Taneleri oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Özgün Çoban gibi isimler yer alıyor.

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