İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu! Kanal D yeni dizisi 1. bölüm bu akşam... İşte İnci Taneleri oyuncuları

Giriş Tarihi: 25.01.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
18:47
Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri ile gündemde. 25 Ocak tarihinde ilk bölüm ile ekranlara gelecek yapım her hafta Perşembe günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan dizinin kadrosunda Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç gibi isimler yer alıyor. Azem ve Dilber sahneleri ile konuşulan 1. Bölüm takip ediliyor. Peki; İnci Taneleri konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, hangi karakteri kim oynuyor? İşte, tüm merak edilenler...