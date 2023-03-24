İnşikak Suresi Okunuşu - İnşikak Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

İnşikak Suresi Faziletleri

Hz. Peygamber'in bir gün Alak sûresinin, "Secde et ve yaklaş" meâlindeki son âyetini okuduktan sonra secde etmesi üzerine yanında bulunanların da secde ettikleri, bu durumu gören Kureyşliler'in el çırpıp ıslık çalmaları üzerine İnşikāk sûresinin, "Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar" meâlindeki âyetinin nâzil olduğu nakledilmektedir (Fahreddin er-Râzî, XXXI, 112). Ayrıca Ebû Hüreyre'nin namazda bu sûreyi okuyup aynı âyete gelince secde ettiği ve Resûlullah'ın da aynı şeyi yaptığını belirttiği (Buhârî, "Sücûdü'l-Ḳurʾân", 7; Müslim, "Mesâcid", 110-111), Hz. Peygamber'in bu sûrede yer alan kıyamet sahnelerinin dehşetine işaret ederek, "Kıyamet gününü bizzat gözleriyle görmek isteyen kimse ize'ş-şemsü küvvirat (Tekvîr), ize's-semâün fetarat (İnfitâr) ve ize's-semâün şekkat (İnşikāk) sûrelerini okusun" dediği (Tirmizî, "Tefsîr", 81) rivayet edilmiştir.