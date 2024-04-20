İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2024 PDF İNDİR! || MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak İOKBS sınavı 21 Nisan Pazar günü düzenleniyor. Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci "Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" soruları için arama motorlarına yöneldi. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru yöneltiliyor. 2024 İOKBS soruları ve cevap anahtarı sınavın ardından MEB tarafından yayımlanacak. İşte İOKBS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı.