Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2024 PDF İNDİR! || MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 14:06

İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2024 PDF İNDİR! || MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 21 Nisan Pazar günü binlerce adayın katılımı ile yapılıyor. Sınava katılım sağlayan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri sınavın hemen ardından İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ile kontrollerini yapacak. Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 17 Mayıs'ta erişime açılacak. Peki; Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile 2024 İOKBS soruları ve cevapları PDF görüntüleme indirme ekranı.

İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2024 PDF İNDİR! || MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak İOKBS sınavı 21 Nisan Pazar günü düzenleniyor. Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci "Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" soruları için arama motorlarına yöneldi. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru yöneltiliyor. 2024 İOKBS soruları ve cevap anahtarı sınavın ardından MEB tarafından yayımlanacak. İşte İOKBS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı.

İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2024 PDF İNDİR! || MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2024 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek ve saat 10.00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2024 PDF İNDİR! || MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

İOKBS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar İOKBS giriş belgesini www.meb.gov.tr internet adresinden temin edilebiliyor. İOKBS sınav yerlerini T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle öğrenebilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2024 PDF İNDİR! || MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru

sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika olarak uygulanacaktır.

İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2024 PDF İNDİR! || MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2024 İOKBS BURSLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı tarih ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SON DAKİKA