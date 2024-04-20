Giriş Tarihi: 20.04.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
14:06
İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2024 PDF İNDİR! || MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 21 Nisan Pazar günü binlerce adayın katılımı ile yapılıyor. Sınava katılım sağlayan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri sınavın hemen ardından İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ile kontrollerini yapacak. Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 17 Mayıs'ta erişime açılacak. Peki; Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile 2024 İOKBS soruları ve cevapları PDF görüntüleme indirme ekranı.