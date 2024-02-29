iOS 18 güncelleme alacak Iphone listesi: iOS 18 hangi modellere gelecek, güncelleme ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
10:37
Apple, iOS 18'i düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtacak. haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan lansman ile birlikte iOS 18 güncellemesini gündeme yerleşti. Birçok kullanıcı telefonlarının güncelleme alıp almayacağını öğrenmek için "iOS 18 hangi modellere gelecek" şeklinde araştırmalara başladılar. Birçok yeni özelliği IPhone ve Ipad cihazlarla buluşturacak olan güncellemenin ayrıntıları kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki, iOS 18 hangi modellere gelecek, güncelleme ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar