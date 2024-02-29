iOS 18 güncelleme alacak Iphone listesi: iOS 18 hangi modellere gelecek, güncelleme ne zaman çıkacak?

Apple'ın mobil iletişim sistemi iOS 18 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. Haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak olan sistem, özellikleri ve değişiklikleriyle tanıtılacak. Peki, ios 18 hangi modellere gelecek, yenilikleri neler? İşte iOS18'e dair detaylar