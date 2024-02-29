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Haberler Fotohaber iOS 18 güncelleme alacak Iphone listesi: iOS 18 hangi modellere gelecek, güncelleme ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:37

iOS 18 güncelleme alacak Iphone listesi: iOS 18 hangi modellere gelecek, güncelleme ne zaman çıkacak?

Apple, iOS 18'i düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtacak. haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan lansman ile birlikte iOS 18 güncellemesini gündeme yerleşti. Birçok kullanıcı telefonlarının güncelleme alıp almayacağını öğrenmek için "iOS 18 hangi modellere gelecek" şeklinde araştırmalara başladılar. Birçok yeni özelliği IPhone ve Ipad cihazlarla buluşturacak olan güncellemenin ayrıntıları kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki, iOS 18 hangi modellere gelecek, güncelleme ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar

iOS 18 güncelleme alacak Iphone listesi: iOS 18 hangi modellere gelecek, güncelleme ne zaman çıkacak?

Apple'ın mobil iletişim sistemi iOS 18 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. Haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak olan sistem, özellikleri ve değişiklikleriyle tanıtılacak. Peki, ios 18 hangi modellere gelecek, yenilikleri neler? İşte iOS18'e dair detaylar

iOS 18 güncelleme alacak Iphone listesi: iOS 18 hangi modellere gelecek, güncelleme ne zaman çıkacak?

İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 17 güncellemesi Haziran ayında kullanıcılara sunulmuştu. Haziran ayında lansmanda tanıtılacak iOS 18 güncellemesinin Eylül ayında uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin bir gelişme olduğunda yer vereceğiz.

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iOS 18 güncelleme alacak Iphone listesi: iOS 18 hangi modellere gelecek, güncelleme ne zaman çıkacak?

İOS 18 ÖZELLİKLERİ

iOS 18'in getireceği özelliklerden bazıları şunlardır:

Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Siri: Siri'nin daha akıllı hale gelmesi ve büyük dil modelleri teknolojisini içeren yeni bir AI sistemiyle avantaj sağlaması bekleniyor.

Mesajlar Uygulamasında AI Entegrasyonu: Kullanıcıların soruları yanıtlamasına ve cümleleri otomatik tamamlamasına olanak tanıyacak.

iOS 18 güncelleme alacak Iphone listesi: iOS 18 hangi modellere gelecek, güncelleme ne zaman çıkacak?

Apple Music'te Yeni AI Özellikleri: Otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri gibi özelliklerin getirilmesi planlanıyor.

iWork Uygulamalarında AI Entegrasyonu: Keynote ve Pages gibi uygulamalarda AI destekli yazım ve sunum hazırlama özellikleri eklenebilir.

Xcode'da AI Özellikleri: Geliştiricilerin yeni uygulamaları daha hızlı yazmalarını sağlayacak AI özellikleri eklenmesi bekleniyor.

iOS 18 güncelleme alacak Iphone listesi: iOS 18 hangi modellere gelecek, güncelleme ne zaman çıkacak?

İOS 18 GÜNCELLEMESİ HANGİ MODELLERE GELECEK?

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

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